Ara tatili değerlendirebileceğiniz en güzel seyahat rotaları

Edirne Birkaç günlük bir tur gerçekleştirmek istiyorsanız Edirne tam size göre. Camileri, tarihi çarşıları ve köprüleriyle görenleri büyüleyen şehir, ara tatil seçenekleriniz arasında mutlaka yer almalı. Köklü bir geçmişe sahip olan Edirne’nin dört bir yanı tarih kokan sokaklarında kendinizi kaybedeceksiniz. Önceliğiniz kesinlikle Mimar Sinan’ın ‘ustalık eserim’ olarak nitelendirdiği Selimiye Camii olmalı. Daha sonra etrafında bulunan diğer büyük camileri de ziyaret edebilirsiniz. Tarih ve doğanın bir arada olduğu Mecidiye Köprüsü de sonraki durağınız olmalı. Tabii yolunuz Edirne’ye düşmüşken lezzetli mi lezzetli ciğerini tatmadan da dönmeyin.