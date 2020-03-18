Antarktika’nın karanlık sırlarını yolculuk! Herkesi şaşkına çevirdi...

Yüzüşünün bir noktasında, etraf o kadar kararmıştı ki Pugh, gözlüklerini çıkarmak ve yolunu bulabilmek için kurbağalama yüzmek zorunda kalmıştı. Lewis, yolculuğunu merak edenlere bu koşulları şu sözlerle aktardı: “Yüzde 100 odaklanmak zorundaydım. Güçlü bir şekilde ilerlemek için her bir kulacıma mümkün olduğu kadar konsantre oldum. Çünkü bu gibi ortamlarda yüzerken, heyecanlanmadan sakin ve kafa olarak hazır durumda olmak çok önemlidir.”