Antalya’da 'temassız tatil' hazırlıkları tamamlandı

Atmaca, restoranlarda 60 santim ve şezlonglardaki 2 metre uygulamasını ayarladıklarını aktardı. "Biz bu konudaki en önemli vakti personelimizi eğitmekle ilgili harcayacağız" diyen Atmaca, yenilikleri bir an önce adapte edeceklerini söyledi. Atmaca, Antalya’nın dünyada en çok turist ağırlayan neredeyse birinci şehir olduğunu dile getirdi.