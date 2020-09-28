Antalya'da şelale üzerindeki cennet: Kral Havuzu

Yol bir müddet sonra ikiye ayrılıyor. Navigasyon açıksa sizi soldan götürecek. Aman dikkat, işte bu yanlış yol. Oldukça bozuk bir yola gireceksiniz. İnternet de çekmiyor. Telefonda gidip geliyor. Yol sormak için birilerini aradığımda fark ettim. Navigasyon bir yerde “geldiniz” diyor ama ortada ne bir su var ne bir dere...