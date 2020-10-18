Anadolu’nun zaman tünelleri: Doğu'nun Çarşıları

Kayısı cenneti MALATYA PAZARLARI

Doğu Anadolu’nun sarp dağları arasında yemyeşil bir vahayı andıran Malatya, renkli çarşıları, zengin tarihi ve dinamik şehir hayatıyla ilgiyi hak ediyor. Cumbalı konakların sıralandığı Sinema (Beş Konaklar) Caddesi, geleneksel Malatya mimarisinden örnekler sergiliyor. Caddenin yakın çevresiyse adım başı bir çarşı ya da pazara açılıyor. Malatya kent merkezindeki Kapalı Çarşı, Bakırcılar Çarşısı, Şire Pazarı ile Atatürk ve Milli Egemenlik caddelerindeki alışveriş merkezlerinde yok yok.



Kayısıdan yapılmış çeşit çeşit yiyecekler, baharat çeşitleri, şifalı otlar, yöresel peynirler, halı, kilim, ahşap eşyalar, kurutulmuş sebze ve meyveler… Yelekli, kasketli, takım elbiseli, gülen gözlü, güzel sözlü insan manzaraları de cabası… Civar sokaklara dağılmış esnaf lokantalarındaki kâğıt kebabı, içliköfte ve tereyağlı kayısı tatlısıysa uzun pazar gezilerinin hediyesi oluyor.