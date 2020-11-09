Amerikan askerlerinin korkulu rüyası olan yer! Gizli girişler görenleri şaşkına çeviriyor...
Tarihin en önemli savaşlarından biri burada yaşandı. Amerikan askerlerini çıldırtan yer de işte tam burası. Savaş sırasında 10 bin Vietnamlıya barınma imkânı sağlayan tüneller, bir yer altı şehrini andırıyor.
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Vietnam Savaşı’nın nasıl kazanıldığını en çarpıcı şekilde ortaya koyan Cu Chi Tünelleri, ülkenin en büyük şehri Ho Chi Minh City’e 70 kilometre mesafede bulunuyor.
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Vietnamlıların işgale karşı durarak özellikle Amerikan askerlerini çılgına çevirdiği tüneller, günümüzde müze olarak ziyaret edilebiliyor.
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1945’te başlayıp 1975 yılında son bulan, yaklaşık 4 milyon sivilin hayatını kaybettiği Vietnam Savaşı, tarihin en kanlı savaşlarından biri. Savaş sırasında Viet Kong (Komünist Vietnamlılar) gerillaları, işgale karşı muhteşem bir zeka ve mühendislik örneği sergileyerek toplam uzunluğu 250 kilometreyi bulan yeraltı tünelleri kazdı.
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Savaşın seyrini değiştiren bu tüneller sayesinde Amerikan askerleri görmedikleri bir düşmanla savaştı ve bozguna uğradı. Yaklaşık 30 yıl süren savaşta ilk olarak Fransız işgaline karşı kazılan tünellerin inşası, ABD’nin de savaşa dahil olmasıyla hızlandı.
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Üç katmandan oluşan Cu Chi Tünelleri, 250 kilometreyi buldu. Öyle ki tüneller ABD askerlerinin karargahlarının altına kadar uzandı.
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Vietnam askerleri, özellikle gece yarısı Amerikalıların karargahlarına sızarak baskın yapıyor ve ardından kazdıkları tüneller sayesinde ortadan kayboluyordu. Bu durum bir nevi hayaletlerle savaşan Amerikan askerlerini tabiri caizse delirtti.
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Tüneller ufak tefek yapılı Vietnamlılara göre yapılmış, gizli girişlerinden hiçbir Amerikalının girdiği vaki olmamış. Tünellerin bir diğer ilginç özelliği de, akarsuya çıkan kaçış kapılarının bulunması. 1940 yılında sadece küreklerle kazılmaya başlanan tüneller, 25 yılda tamamlanmış. Tünellerin içinde 1.5 metre yüksekliğinde, 3 metreye 4 metre büyüklüğünde odalar var. Buralar mutfak, yatakhane ve atölye olarak kullanılmış.
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Tünelleri dışarıdan görmek imkansız. Girişleri yapraklarla örtülü. Havalandırma bacaları, karınca yuvalarının içine gizlenmiş. Bir dönem Amerikan ordusu, gönüllülerden oluşan bir 'Tünel Faresi' birliği kurmuş.
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Ağır bombardıman uçakları bu tünelleri sürekli bombalamışlar ama kesin bir sonuç elde edememiş. Bu arada yüzeyde de tüneller arasında bubi tuzakları kurulmuş. 100 kişilik ufak tefek askerlerden kurulu bu birlik tünellere girip Vietnamlıları orada imha etmek istemiş. Ama tünele giren Amerikalı askerleri geri dönemeyince bu girişim başarısızlıkla sonuçlanmış.
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Tünellerin girişini köpekleriyle arayan Amerikan askerlerine karşı zeki Vietnamlılar çarpıcı fikirler geliştirmiş. Tünellerin gizli giriş ve çıkışlarına Amerikalı askerlerin kullandığı sabunu, elbise parçalarını koyan Vietnamlılar, köpeklerin buraları bulmasını önlemiş.
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Cu Chi turları
Tünellerin turistlere gösterildiği bölgeye Ho Chi Minh şehrinden kalkan otobüs turlarıyla gidilebiliyor. Ayrıca Eğer Bach Dang Pier’den kalkan sürat tekneleriyle Saigon Nehri üzerinden de bölgeye ulaşmak mümkün. buraya ulaşabilirsiniz. Tüneli ziyaret edecek olursanız kollarınız, kafanız duvarlara çarpa çarpa ilerlemeniz gerekiyor.
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Müzede savaşta kullanılan bomba ve mayın çeşitleri sergileniyor. Savaş döneminde açılan çukurlar, dönemi daha iyi canlandırabilmeniz için hazırlanmış asker maketleri ve savaş döneminde kullanılmış silahlarla atış yapabilmenizi sağlayan bir alan da müzede bulunuyor.
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Dünyada tıpkı Cu Chi tünelleri gibi hikayesiyle sizi şaşırtacak, keşfedilmeyi bekleyen birçok yer var. İşte en ilginç olanları...
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İki ülke arasında krize neden oldu! 300 yıldır çözüm bulunamıyor...
Güney Kore ve Japonya'nın paylaşamadığı bir ada Dokdo… İki ülke arasında patlamaya hazır bir bomba gibi bekleyen bu bürokratik krizin çıkış noktası neredeyse 300 yıl öncesine dayanıyor. Japonya’da bu kayalıklardan Takeshima diye bahsedilirken Güney Koreliler buraya Dokdo diyor.
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Korece ‘Yalnız Ada’ anlamına gelen ‘Dokdo’ açık turistik bir yer olmasa da Güney Koreli vatandaşlar için sportif geziler yapmak için tercih ediliyor. Kendilerinin sahip olduğunu iddia ettikleri sahilde müzikler, bayraklar ve selfie çekerek gezinti yapıyorlar. Fransız fotoğrafçı Tim Franco National Geographic’e verdiği röportajda Koreliler için ‘’ Sahip oldukları her şeyi korumak istiyorlar. Kültürlerini, ırklarını, değerlerine sahip çıkıyorlar’’ diye söylüyor. Dengesiz hava koşulları ve deniz havası nedeniyle, kayalar sadece yaz aylarında ziyaret edilebiliyor.
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Buna rağmen halka açık olan tek kısım doğu adadaki küçük insan yapımı iskele… Hava durumunun elverdiği sürece turistler adayı 30 dakika boyunca keşfedebilme imkânı buluyor. Koreli ziyaretçiler hayatlarında mutlaka bir defa olsa buraya gelmek istediklerini ve sadece politik nedenlerden dolayı değil burada umut gördükleri için ziyaret ettiklerini belirtiyor.
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Koreliler bir zamanlar ülkelerini işgal eden ve hâlâ adacıkları kendilerine talep eden Japon komşularına karşı köklü bir düşmanlık içeriyor. Çünkü 1905 yılında Kore’nin Uldo eyaletinin yargı yetkisi altındayken 1945 yılına kadar Japonya’nın adaları işgali sonucunda iki ülkeyi savaşın eşiğine getiriyor. Güney Kore’ye göre Dokdo, Japon ve Koreli balıkçıların arasındaki anlaşmanın ardından 1696’da Japonya tarafından Kore bölgesi olarak tanındı.
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Bugün, Dokdo propagandası Kore anakarasına iyice yayılmış durumda. Fransız Fotoğrafçı Tim Franco "Güney Kore’yi her ziyaret ettiğimde veya havaalanından şehre trenle geldiğimde, Dokdo hakkında ülkedeki en güzel adalar olduğunu ve Güney Kore’nin haklı olarak bu adalara sahip olduğuna dair videolarına bakılıyor’’ diyor. Ve Dokdo’da Güney Kore hâlâ iddiasını sürdürmeye devam ediyor.
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Çöl altındaki Türk mucizesi
Çin dendiğinde akla hemen 6000 kilometre uzunluğunda Çin Seddi gelir. Yalnız Çin Seddi dışında daha ilginç ve daha muazzam bir yapı da var. Doğu Türkistan’ın Turfan bölgesindeki yer altına inşa edilen su şebekesi... Onu ilginç kılansa yerin altında inşa edilmiş olmasına rağmen, Çin seddi kadar uzun olması… Deniz seviyesinin altında olan Turfan vilayetinin merkezi olan Turfan şehri, su kaynakları bulunmayan ve iklimi son derece kurak bir bölgede bulunuyor.
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Bölgedeki su sıkıntısından ötürü 2 bin yıl önce Tanrı Dağları’ndan Turfan istikametinde toplam uzunluğu 5 bin 272 kilometre olan yeraltı su kanalları inşa edilmesinin ardından bölge, cenneti andıran büyüleyici manzaralara sahip. Karız Kanalları Tanrı Dağları’ndan topladığı suyu 60 km çölün altından geçirerek Turfan'daki yerleşim birimlerine götürüyor. Çinliler bu kanalları ülkelerindeki üç harikadan biri olarak gösteriyor.
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Bu kanallar bundan 2 bin 200 yıl önce Uygur Türkleri tarafından yapılmış. Kanalın derinliği 110 metre den başlıyor. Kanallar çölün altından ağ gibi örülmüş. Aralıklarla açılan kuyular yardımıyla tarım alanları sulanıyor. Tanrı Dağları ile Turfan arasındaki bölge çöl olduğundan suyun aşırı sıcaktan buharlaşmaması için Karız su kanalları yeraltında inşa ediliyor. Turfan'ın su ihtiyacının yüzde 30'u, hâlâ bu yeraltı kuyuları olan Karız Kanalı'ndan sağlanıyor. Karız Kanalı'nı Çinliler ‘Yeraltındaki büyük kanal’ olarak adlandırıyor. Karez Kanalı’nın tarihini ve şimdiki özelliklerini anlatmak üzere oluşturulan sergi, bölgeyi ziyaret edenler tarafından büyük ilgi görüyor. Karız Kanalı müzesinde yeraltı su kanallarının üç boyutlu maketi, insanoğlunun doğa koşullarına nasıl meydan okuduğunu net bir şekilde gösteriyor. Tanrı Dağları’ndan yüzyıllardır bölge halkına hizmet veren yeraltı kanalları 1.5 metre yükseklikte, 60-70 cm genişlikte inşa edilmiş. Günde 858 metreküp su taşıyor. Ancak bugün bu oran neredeyse üçte bir oranına düşmüş durumda. 2 bin 500 yıl önce sadece yerçekimi kullanılarak çalışması sağlanan Karız Kanalı, 60 kilometre uzaktaki kurak Turfan bölgesini bereketli vaha haline getirmiş.
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Koca şehri yuttu! Her yıl 5 metre büyüyor
Fransa’nın Aquitaine Bölgesi’ndeki ‘Dune du Pyla’ diğer bir deyişle kum tepesi, Atlantik Okyanusu sahilinde yer alıyor ve her yıl beş metre büyüyor. Batı Fransa’daki Arachon Koyu, Avrupa’nın Büyük Sahra Çölü oldu. Atlantik kıyısındaki La Dune de Pyla, 17. yüzyılda başlayan gizemli doğa olayı yüzünden bugün tamamen kum altında kaldı.
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Maksimum yüksekliği, deniz seviyesinin 117 metre üzerinde olan kum tepesi her yıl 5 metre yükseliyor. Üç kilometre uzunluğunda, 500 metre genişliğinde ve 100 metre yüksekliğindeki bu kum tepesi Sahra Çölü’nde değil, Avrupa’nın göbeğinde, Fransa’nın batı sahilinde yer alıyor. Batı Atlantik rüzgârlarının kıyıya halen kum yığmasıyla, yılda beş metre yol alıyor. Geçen yüzyıldan bu yana kum yığınının hacmini ikiye katladığı tahmin ediliyor.
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Kumul her geçen gün ormanı da işgal etmeye devam ediyor. Bu olağandışı manzara, tabii ki burasını en çok ziyaret edilen mekanlardan biri haline getirmiş. Doğanın bir tuhaflığı olarak görülen Büyük Pyla Kumulu, Avrupa’nın en büyük kum tepesi. Atlas Okyanusu kıyısındaki La Teste-de-Buch’ta bulunan bu tepe aradan geçen yıllarda o kadar büyüdü ki şu an 60 milyon metreküp kumdan oluşuyor. Okyanustan esen rüzgarların etkisiyle kum tepesi her yıl beş metre kadar hareket ediyor. Bu nedenle çevresindeki yollar ve evler kumlar altında kalıyor. Nazilerin İkinci Dünya Savaşı sırasında koruma amaçlı olarak diktirdiği ve “Atlantik Duvarı” denen ormanlar da bu olaydan büyük zarar görüyor. Mesela, 1928 yılında Bordeauxlu bir aile bu tepenin eteğine bir ev inşa etmeye karar vermiş, ancak iki yıl içinde kumlar evi istilaya başlamış. 1936’da ise bina tamamen ortadan kaybolmuş. Bu dev kumul çoğu çevreciler tarafından Avrupa’nın çöle döneceği tezine de konu edildi.
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Dünyanın ulaşılması en zor yeri
Dünyada öyle bir yer var ki, ne savaşlar ne de ekonomik krizler orayı hiçbir zaman etkilemedi. Burası İngiliz Milletler Topluluğu'na bağlı Tristan da Cunha… 300 kişinin yaşadığı yeri özel kılan ise dünyanın ulaşılması en zor yeri olması… Portekizli kaşif Tristao da Cunha tarafından 1506 yılında Ümit Burnu’na düzenlediği bir gezi sırasında keşfedidi Tristan Da Cunha Adası… Atlantik Okyanusu'nun güneyinde yer alan ada kümesi Tristan da Cunha, İngiliz Milletler Topluluğu'na bağlı ve dünyanın ulaşılması en zor yeri olarak kabul ediliyor. Sadece 300 kişinin yaşadığı adaya en yakın yerleşim yeri ise 2800 kilometre uzaklıktaki Edinburgh of the Seven Seas…
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Adaya ilk yerleşen 1810 yılında Amerikalı Jonathan Lambert olmuş ancak adada iki yıl yaşayabilmiş ve 1812’de boğulmuş. 1816’dan sonra ise adaya İngilizler yerleşmeye başlamışlar ve 1856’da ada nüfusu 71 kişi olmuş. Ancak bir sonraki yıl ada nüfusu açlıktan kaçanlar yüzünden 28’e düşmüş. 1961’de ise yanardağ etkinliğinden dolayı kurtarılan ada sakinleri daha sonra yeniden yerleştirilse de Birleşik Krallık’taki yaşama alışıp dönmeyenler olmuş.
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Aralık 2015 verilerine göre ise Tristan da Cunha Adası’nda 300 kişilik soyutlanmış bir toplum yaşamını sürdürüyor. Şimdiler sadece adanın kuzeybatısındaki bir yaylada yerleşim var. Zaten halk da burada kümelenmiş… Adanın diğer bölümlerinde yaşayan bulunmuyor. Tristan da Cunha Adası’nda bir kafe, küçük bir market, yüzme havuzu, yerel bir radyo istasyonu (Haftada dört gün yayın yapıyor), bir okul, bir hastane, bir postane, ufak bir müze, iki kilise ve bir bar mevcut. Tristan da Cunha’daki tek liman ise Calshot Limanı…
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Yalnız adalara herhangi bir hava ulaşımı söz konusu değil. Yılda bir kez uğrayan RMS St. Helena adlı tek yük gemisi posta, konserve gıda, videolar, kitaplar-dergiler, tıbbi ürünler ve ara sıra ziyaretçi getiriyor. Adaya girmek için İngiltere vizesi şart… Adanın tek olumsuz yanı halkın yarısından fazlasının astım hastası olması... Buraya turist olarak gelmek isterseniz bol bol balık tutabilir ve yüksek volkanik dağlarında rahatça kafa dinleyebilirsiniz. Unutmadan söyleyelim, adada pansiyon bulunmadığından çadıra veya bir tanıdığa ihtiyacınız olabilir.