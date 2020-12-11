Amerikalılardan şaşırtan liste... Avrupa'nın en güzel adalarını seçtiler, listeye Türkiye'den de bir yer girdi...

Hvar / Hırvatistan Hvar, Orta Dalmaçya kıyılarının açığında bir Hırvat adası. Upuzun ve çam ormanlarıyla kaplı. Zeytinyağı ve şarabıyla ünlü. Çok eski bir yerleşim merkezi aynı zamanda. Yontma taş devrinde de insanlar yaşamış burada, cilâlı taş ve tunç devirlerinde de; sonra İliryalılar gelip yerleşmiş. Ama Hvar henüz ortada yokken, daha doğrusu Adriyatik Denizi’nin dibinde bir kaya parçasıyken de yerbilim bulgularından, örneğin adanın en eski kenti Stari Grad Müzesi’nde sergilenen fosillerden, burada hayatın bir biçimde varolduğunu biliniyor.