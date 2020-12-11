Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, İstock, DHA
Haber Giriş: 11 Aralık 2020 - 11:03 |
Amerikalılardan şaşırtan liste... Avrupa'nın en güzel adalarını seçtiler, listeye Türkiye'den de bir yer girdi...
Dünyanın en seçkin seyahat dergilerinden biri olan Condé Nast Traveler, her yıl düzenlediği enler listesini yayımladı.
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1
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İşte derginin yayımladığı anket sonuçlarına göre Avrupa’nın en güzel 10 adası…
2
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Folegandros (Bolukendire) / Yunanistan
Yunanistan'ın Güney Ege bölgesinde bulunuyor. Ege Denizi'nde Kiklad Adaları'nın bir parçası. Yüzölçümü 100.2 kilometrekare olan adanın nüfusu 2011 yılı itibarı ile 1,456. Bolukendire, çok çeşitli bir manzaraya sahip olup uzun uçurumlar ile büyük bir mağaraya ev sahipliği yapmakta.
3
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Adada aynı zamanda Katergo adında bir çıplaklar plajı da bulunuyor. Ayrıca Bolukendire belediyesi, Ano Merya ve Bolukendire yerleşimlerine ayrılmakta... Listedeki puanı 96.38
4
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Zakintos / Yunanistan
Yunanistan’ın güneyinde bulunan İon Adaları’ndan biri olan Zakintos ücreti uygun bir yer olmasa da, verdiğiniz paraya mutlaka değiyor. Dünyaca ünlü Navagio Koyu ve Blue Caves’le kartpostallık bir görüntüye sahip.
5
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Bembeyaz kumsalındaki gemi batığıyla herkesin yüzmek isteyeceği harika bir yer. Kaya atlayışı yapabileceğiniz doğa sporları, küçük balıkçı köyleri, takıcıları, butikleri, ucuz tavernalarıyla unutulmaz bir ada. Listede ikinci sırada yer alıyor ve aldığı puan 95.38
6
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Girit / Yunanistan
Masmavi denizi, bembeyaz kumsalıyla tatilcilerin son yıllardaki göz bebeği Girit kültürel zenginlikleriyle de dikkat çekiyor. Akdeniz ve Ege Denizi'ni birbirinden ayıran Girit Adası, bu enteresan konumuyla yüzyıllardır pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış.
7
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Yunan Adaları'nın en büyüğü olarak bilinen Girit Adası, doğal güzellikleri, kültürel zenginlikleri, bembeyaz kumsalları ve masmavi denizi ile ada turizminin de canlı olmasını sağlıyor. Bunun yanında adanın tamamını kapsayan zeytin ağaçları ise zeytinyağı üretimini burada ana iş kollarından biri haline getiriyor. Dört vilayetten oluşan adanın en popüler yerleri Hania ve Heraklion. Listedeki puanı işe 94.36
8
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Hvar / Hırvatistan
Hvar, Orta Dalmaçya kıyılarının açığında bir Hırvat adası. Upuzun ve çam ormanlarıyla kaplı. Zeytinyağı ve şarabıyla ünlü. Çok eski bir yerleşim merkezi aynı zamanda. Yontma taş devrinde de insanlar yaşamış burada, cilâlı taş ve tunç devirlerinde de; sonra İliryalılar gelip yerleşmiş. Ama Hvar henüz ortada yokken, daha doğrusu Adriyatik Denizi’nin dibinde bir kaya parçasıyken de yerbilim bulgularından, örneğin adanın en eski kenti Stari Grad Müzesi’nde sergilenen fosillerden, burada hayatın bir biçimde varolduğunu biliniyor.
9
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Hvar (Yunanca Faros’dan geliyor) Adriyatik’in en güzel kentlerinden biri değil yalnızca, kayalık tepeye tünemiş kalesi, surları, inişli çıkışlı sokakları, Gotik ve Rönesans tarzı yapıları, eski tersanesi ve onun üzerindeki Avrupa’nın halka açık ilk tiyatrosuyla eski bir tarihsel mirasa da sahip. Adanın aldığı puan 93.73
10
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Mikanos / Yunanistan
Göz alıcı güzellikteki doğası, beyaz ve tüm renklerin hâkim olduğu daracık sokakları, meşhur plajlarıyla tam bir tatil rotası Mikonos… Akşam olunca şehrin rengi değişiyor. Gündüz içinizi aydınlatan sokakları, akşam loş ışıklar altındaki görüntüsüyle sizi bir kez daha etkisi altına alıyor.
11
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Eğlencenin hiç bitmediği son yılların en gözde tatil ve eğlence adalarından biri… Mikonos, volkanik patlama sonucu oluşmuş Kiklad adalarından birisi. Turizm açısından en çok ilgiyi gören, adından çokça söz ettiren en meşhur Yunan adası... Temmuz ve ağustos aylarında çok kalabalık oluyor. Adanın nüfusu bu dönemlerde tam 10 katına çıkıyor. Aldığı puan 93.35
12
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Skiathos (İskados) / Yunanistan
Yunanistan'ın Teselya bölgesinde bulunan bir ada. Ege Denizi'nde Şeytan Adaları'nın en batısındaki yerleşimdir. Nüfusu ise 2011 yılı itibarı ile 6 bin 88. Yemyeşil Skiathos (İskados) adası, güzel kumlu plajlar ve suyun üzerinde yüzen cennet gibi yerlerle çevrilidir.
13
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Hızlı turizm gelişimi ve ziyaretçilerin artmasına rağmen, çılgın gece hayatından daha fazlasını size sunar. Bereketli çam ormanlarının muhteşem manzarası, nadir bulunan sebzeleri, eşsiz suları ve kristal gibi olan gökyüzü mavisi denizi bunlardan bazılarıdır. Listedeki puanı 92.40
14
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Ischia / İtalya
Ischia Adası, İtalyanca isola d ischia, Latince aenaria, İtalya’nın güney kesiminde, Napoli’nin tam güneybatısında yer alan güzel bir ad. Campania yönetim bölgesindeki Napoli ilinde, Miseno Burnunun karşısında yer alır; Napoli Körfezinin kuzeybatı girişindedir.
15
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Ada hemen hemen tümüyle volkanik kayaçlardan oluşmuştur. En yüksek noktası, 788 metre yüksekliğinde sönmüş bir yanardağ olan Epomeo’dur. Aldığı puan 92.38
16
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Mallorca / İspanya
Kuzey Avrupalılar Mayorka’ya bayılır. İspanya kıyılarına 200 kilometre uzaklıktaki Akdeniz adasına en çok rağbet gösterenler kum, güneş, deniz üçlüsünün peşindeki İngiliz, Alman ve İskandinavlar.
17
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Temmuz-ağustosta, yani turizm sezonunun doruğunda ucuz turların çılgın partileri seven müşterileri dolduruyor adayı. Diğer dönemde ise Katalan kökenliler ağırlıkta. Adada, başkent Palma’nın Ortaçağ’dan kalma dar sokaklı tarihi merkezinden gözden uzak dağ köylerine, zeytin bahçelerine keşedecek pek çok detay var. Listede 9’uncu olan Mallorca’nı aldığı puan 92.25
18
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Bozcaada / Türkiye
Eski adı Tenedos olan Bozcaada, her anınıza rüzgârın eşlik ettiği, mübadele öncesi Rum nüfusun çoğunlukta olduğu, kendine has havası, buz gibi deniz suyu, tertemiz plajları lezzetli yemekleri ve ziyaretçi yoğunluğundan dolayı Gökçeada ile karşılaştırıldığında Çanakkale’nin öz kızı muamelesi gören cennetten bir köşe.
19
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Özellikle ada fotoğraf tutkunları için de tam bir cennet. Muhteşem fotoğraflar çekilmek için çok fazla seçenek var. Bu seçeneklerden biri de eşsiz fotoğraflar yakalayabileceğiniz gün batımı. Adanın ucundaki rüzgar güllerinin olduğu alanda denizin sesine kulak vererek gün batımını seyredebilirsiniz.
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Hatta fotoğraf tutkunları için merkezde özel yiyecek sepeti hazırlayan işletmeler bulabilirsiniz. Bu sepetler fotoğraflarınıza renk katacak. Listede 10’uncu sırada yer alan Bozcaada’nın aldığı puan 92.00
21
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Paros / Yunanistan
Paros Adası, rüya gibi turkuaz rengi denizi, samimi ve bembeyaz evleriyle son dönemlerde Yunanistan’ın en sakin adası olarak anılıyor. Paros, Yunanistan’ın yıldızları Mikonos ya da Santorini kadar meşhur olmasa da plajları, spor aktiviteleri, son trend mekânları, kulüpleri, yerel lezzetleri ve trekking parkurlarıyla oldukça sevilebilecek bir tatil beldesi.
22
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Adeta bir tabloyu andırırcasına temiz plajlara sahip olan Paros, 10 bini aşkın yerli halkı ve 120 kilometrelik sahil şeridi ile huzurlu bir atmosfere sahip.