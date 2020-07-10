Amerikalılar Avrupa'nın en güzel şehirlerini seçti... Türkiye'den bir şehir zirveye ortak oldu
New York merkezli bir seyahat dergisi olan Travel + Leisure her yıl gezginler, yazarlar ve uzman isimlerden oluşturuğu jüri üyeleriyle yaptığı 'Dünyanın En İyi Ödülleri'ni açıkladı. Yapılan kategorilerde en çok dikkati ise Avrupa'nın en güzel 15 şehri çekti. Listeye Türkiye'den de bir şehir girdi. Sıralamadaki yeri ve aldığı puan sizi çok şaşırtacak... İşte Avrupa'nın en güzel 15 şehri.
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1
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Seyahat ve yaşam tarzı dergisi Travel + Leisure, okuyucuları ve gezginlerin seçimleriyle Avrupa'nın en iyi şehrini seçti.
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15- Ravenna / İtalya
Ravenna, İtalya'da Emilia-Romagna bölgesinde bulunan ve aynı ismi taşıyan Ravenna ili merkezi olan bir kent. Ravenna Emilia-Romagna bölgesinin en büyük nüfuslu komünü ve tarih açısından en önemli kenti konumunda...
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Ravenna komününün yüzölçümü, Roma şehrinden sonra, tüm İtalya'da ikinci büyüklüktedir. Komün sınırları içinde 11 Haziran Parkı ve 1 Mayıs Parkı olmak üzere iki büyük şehir parkı bulunur. Listede 15'inci sırada yer alıyor. Aldığı puan ise 87.05.
4
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14- Venedik / İtalya
UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan, 400 köprüyü birbirine bağlayan 100’ün üzerinde adanın üzerine kurulu olan Venedik şehri İtalya’nın hâlâ göz bebeği! Çok küçük bir kent Venedik ve her geçen gün su seviyesi biraz daha yükseliyor. Bazı söylentilere göre ise iklim değişikliği nedeniyle Venedik 2100 yılına kadar sular altında kalabilir.
5
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Durum böyle olunca bu eşsiz güzellikteki kent turistin daha fazla ilgi odağı haline geliyor. Venedik araç trafiğine kapalı... Bu nedenle sokaklarda ve caddelerde trafik veya araç kirliliği problemi yok fakat sokaklar ve caddeler o kadar kalabalık ki yürümekte bazen zorluk çekebiliyorsunuz. Her şeye rağmen Venedik’e gitmediyseniz çantanızı hazırlayıp bu romantik şehri bir an önce görmelisiniz! Listede aldığı puan 85.02
6
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13- Prag / Çekya
Prag Avrupa’nın en çok turist çeken şehirlerinden biri.. Nedeni müthiş mimari, tarihsel zenginlik, harika restoranlar, barlar. Zamanın gerisinde kaldığı düşünülürdü ama şimdi düzinelerce yeni mağazayla tasarım ve modada da sesini duyuruyor. Yeniler arasındaki en iyi butikler, restoranlar, pub’lar şans eseri kalabalık turistik bölgenin tam sınırında ya da dışında.
7
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Prag’ın çok iyi çalışan toplu ulaşım sistemi sayesinde bir zamanlar hiç önemsenmeyen Smichov semtindeki yenilikleri, Mala Strana’daki az bilinen mekânları, konutların yoğunlaştığı Vinohrady’nin cazibesini, tarihi merkezin doğusundaki Zizkov’u rahatça gezebilirsiniz. Dahası merkezdeki görülmeye değer yeni oluşumlar da kalabalıkların pek uğramadığı bölgelerde. Aldığı puan 85.05
8
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12- Paris / Fransa
Her mevsimde güzeldir Paris. Fakat kışın, özellikle Noel sonrasındaki dönemde turist trafiği azalınca gerçek kimliği ortaya çıkar. Bu dönemde sokaklarında, sanat galerilerinde, restoranlarında kent en samimi yüzüyle gezginlere gülümser. Her yıl listede mutlaka yer alıyor. Bu yıl da 12'nci sırada... Aldığı puan ise 85.23
9
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11- Granada / İspanya
Aşk’tır Granada, baştan çıkarır. Saatlerce bir çeşmenin önünde durur, bakakalır, şiir yazdırır şair yapar sizi, bir manzarasında kaybolur resim çizer ressam oluverirsiniz... İspanya’nın Endülüs Özerk Bölgesinde yer alan bu kent tarihi, mistik havası, Endülüs Emevilerinden kalan ve UNESCO Dünya Mirası Listesinde ki El Hambra Sarayı, (Alhambra) cenneten bahçeleri, çay kokan labirent sokakları, yaşam tarzı, geçmişi ve doğası ile büyüleyicidir.
10
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Sierra Nevada dağının eteğinde, Beiro, Darro, Genil ve Monachil nehirlerinin kesişim noktasında konumlanmıştır. Yol boyunca zeytinler o kadar çoktu ki, sanki Dünya’nın bütün zeytin ağaçları buradadır sanırsınız. Şehrin aldığı puan 85.31
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10- Madrid / İspanya
Bir ara yaşadığı ekonomik düşüşten önce Madrid diğer Avrupa metropollerinin kopyasına dönüşmek üzereydi. Şimdi restoranları, sanat galerileri, gece kulüpleriyle daha ‘İspanyol’. Şehrin her yanından yaratıcılık fışkırıyor.
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Cesur girişimciler tarihi kapalı pazarları yenileyip yeni çekim alanları oluşturdu. Eski fabrikalar sanat merkezine dönüştü. Malasana’nın eğlence mekânları, AVM’leri gençlerle dolu, modanın merkezi Conde-Dunque ve bohem atmosfere sahip Lavapiés birbiriyle yarışıyor. Listede aldığı puan 86.02
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9- Siena / İtalya
Siena üç tepe üzerine kurulu… Özellikle şehir Toskana bölgesinin kalbi sayılır. Harika şekilde korunmuş tarihi dokusu nedeniyle ziyaretçilerine bir zaman yolculuğuna çıkma imkânı sunuyor. Hatta bu özelliği sayesinde UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'nde bulunuyor.
14
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İlk bakışta kahverengimsi kızıl taş evleriyle dikkat çekse de uzun ve dar sokakların her biri ‘Piazza del Campo Meydanı'na çıkıyor. Deniz kabuğu şeklindeki bu meydan Avrupa'nın en büyük kent meydanlarından biri olarak kabul ediliyor. Aldığı puan 86.21
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8- Barselona / İspanya
İspanya’nın Katalan başkenti Barselona, önemli bir liman ve ticaret merkezi olmasının yanı sıra tarihi yerleri ve klasik turist aktiviteleri açısından son derece zengin. Barselona'da eski limanın çevresine konuşlanmış, görmeye değer çok sayıda mekân ve benzersiz lezzetler sizi bekliyor. Barselona’nın kültürel ve gastronomik cazibesini yücelten birçok seyahat yazısı benzer bir cümleyle kapanır: Ve bir de plaj var tabii…
16
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Şehrin beş kilometrelik kumsalları ve zarifçe kıyıya vuran dalgalarını en son duyarsınız. Doğru, sahilleriyle meşhur şehirler söz konusu olduğunda Sidney, Los Angeles veya Rio de Janeiro gibi plaj kültürüne sahip yerler bulmak zordur. ‘Girl from Ipanema’ şarkısı yerine, bir zamanlar kirli ama şimdi iyi durumdaki Somorrostro Plajı’na sahip gecekondu mahallesine ismini veren ünlü flamenko şarkıcısı ve dansçısı Carmen Amaya’nın (1913’te orada doğmuştur) bir heykelidir bulup bulabileceğiniz. Listede sekizinci sırada yer alan şehrin aldığı puan 86.25
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7- Krakow / Polonya
Krakow’u gezerken karşılaştırmalardan kaçınmak mümkün değil. Tarihi bölgenin ana meydanında çift kuleli, görkemli bir tarihi kilise yükseliyor. Çevresi kafeler, restoranlarla çevrili. Tıpkı Prag’daki gibi, fakat bu daha büyük.
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Nehrin kıyısındaki tepenin üstüne yerleştirilmiş şatoya ne demeli? Tıpkı Budapeşte’deki gibi, fakat daha eskisi. Gecenin nabzı barlar, kulüplerde atıyor. Tıpkı Berlin gibi, fakat daha nezih. Nobel ödüllü şairlerin, Polanski ve Wajda gibi ünlü sinemacıların çıktığı bu kültür şehri şimdilerde yeniden keşfediliyor. Aldığı puan 86.80
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6- Sevilla / İspanya
Rengarenk paskalya bayramı ve Feria festivaliyle tanınan Sevilla bunların ötesinde katedraliyle, Alkazar Sarayı ile tarihin soluk aldığı bir şehir. Endülüs’ün başkenti yürüyerek, bisikletle keşfedilebilecek kadar derli toplu. Hıristiyan, İslam, Yahudi kültürünün izleri iç içe geçmiş ve hala belirginliğini koruyor.
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Klasik saray ve katedral rotasıyla yetinmeyin, Mağribi ve gotik mudehar mimarisinin çan kulesine dönüştürülmüş minarelerden Yahudi mezarlığına şehrin her köşesine yansımış izlerini keşfedin. Altıncı sırada ye alan şehrin aldığı puan 87.00
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5- Porto / Portekiz
Porto, Portekiz’de şarabın ve romantizmin başkenti. Douro Nehri’yle okyanusa açılan kentin sloganı “Şaraplarımızı tatmıştınız, şimdi sıra şehrimizde.” Son birkaç yılda merkezdeki eski binaların yaratıcı sanat mekanlarına dönüşmesiyle şehrin şöhreti yemek sonrası içilen tatlı şarabının şöhretini gölgede bıraktı. Nehrin iki yanındaki sırtlara kurulmuş bağları, modern eğlence mekanları, restoranları, konser salonu ve gondollarıyla sonbahar gezginlerine pek çok güzelliği bir arada sunuyor. Aldığı puan 87.15
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4- Lizbon / Portekiz
Artık eskisi kadar ekonomik değil Lizbon. Evet, deniz ürünleri, şaraplar göreceli ucuz. Kanarya sarısı tarihi tramvaylar dik yokuşlara tırmanıyor eskisi gibi. Pasteis de nata, yani klasik Portekiz tatlılarının fiyatı hala 5 TL’nin altında. Fakat artık Portekiz’in başkenti restoranları, kültür kurumları, rıhtımdaki dünya çapındaki müzeleriyle tanınıyor. Eski Avrupa atmosferi varlığını korumakla birlikte Amerika’dan esinli pek çok projeyle şehrin popülerliği artıyor, yine eski parlak günlerine dönüyor. Aldığı puan 87.34
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3- Roma / İtalya
Geçmişte Roma’nın tarihi bölgelerinde yoğunlaşan turist kalabalıkları artık merkezin dış çeperlerinde yeniden yapılanan hayat alanlarına kayıyor. Turistik rotaların dışında bir tatil hayal ediyorsanız ‘centro storico’nun dışında dolaşın. Testaccio pazarındaki tezgâhlarda pizza tadın, pazar günü kurulan Porta Portese bit pazarında turlayın, San Lorenzo ve Tiburtina semtlerinin gece kulüplerinde eğlenin, Neve di Latte ve La Mucca Bianca gibi semt dondurmacılarında ağzınızı tatlandırın. İyi bir planlamayla şehrin önemli bölümünü 2,5 günde keşfedebilirsiniz. Listede üçüncü sırada yer alıyor, aldığı puan ise 87.90
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2- İstanbul / Türkiye
İstanbul listeye ikinci sıradan girdi ve aldığı puan 88.14.
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1- Floransa / İtalya
39 yaşındaki Floransa Belediye Başkanı Matteo Renzi geçen şubatta ülkenin en genç başbakanı seçilince kent tüm dünyada ilgi odağı olmuştu. Renzi, geride, hızla yenilenen bir kent bıraktı. Toskana’nın başkentinde bir zamanlar kaderine terk edilen yapılar şimdi çağdaş sanat mekânları. Tarihi Mercato Centrale pazarının geçen baharda açılan yeni bölümü yerel lezzetlerin butik üreticilerine ayrıldı. Ultramodern yeni opera binası Maggio Musicale, Fiorentino Festivali’ne ev sahipliği yapıyor. Yeni açılan bar, butik ve restoranlara karşın kent ruhunu korumaya kararlı. Listenin zirvesindeki şehrin aldığı puan 89.21