Amerikalı gezginin bir ayda başına gelmeyen kalmadı! Şanssızlığıyla bu kadar da olmaz dedirtiyor
San Francisco'da yapımcı olarak çalışan Megan Sullivan’ın hikâyesi oldukça ilginç… Seyahate tutkulu bir gezgin Sullivan Kaliforniya’da bulunan Yosemite’de tırmanırken 15 metreden düştü ardından 3 gün sonra bir araba kendisine çarptı. Yaşadığı kötü olaylar bununla son bulmadı.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
1 hafta sonrasında da kendisine cilt kanseri teşhisi kondu. Tüm bu olaylar aynı ay içinde başına geldi. Bu olaylardan hayatına baştan başlamaya ve dolu dolu bir yaşam yaşamak istedi. 13 gün içinde öyle şeyler yaptı ki çok şaşıracaksınız…
2
Abone Ol
Megan Sullivan seyahat etmeyi seven, yaşam sevinciyle dolu bir gezgin. Bir ayda başına gelmeyen şey kalmadı… Önce Kaliforniya’da bulunan Yosemite’de tırmanırken 15 metreden düştü, ölümden döndü.
3
Abone Ol
Daha sonra ise bir araba kendisine çarptı. Yaşadığı kötü olaylar bununla son bulmadı. Bir hafta sonrasında ise kendisine cilt kanseri teşhisi kondu.
4
Abone Ol
Düşünüldüğü zaman belki de pek çok insanın yaşama sevincini elinden alacak ve umutsuzluğa sürükleyecek bu olaylar onda tam tersi etki gösterdi.
5
Abone Ol
Sullivan, hayatına baştan başlamaya karar verdi. Her anını dolu dolu yaşama kararı aldı.
6
Abone Ol
İlk hedefi 13 gün içerisinde 'Dünyanın 7 Harikası'nı görmekti ve yolculuğu boyunca Chichen Itza, Machu Picchu, Taj Mahal gibi yerleri ziyaret etti.
7
Abone Ol
İlk hedefi olan 'Dünyanın 7 Harikası' kapsamında 45 bin 400 km yol kat etti.
8
Abone Ol
12 ülke değiştirdi, 15 kez uçak yolculuğu yaptı, beş gece otelde kaldı.
9
Abone Ol
13 günde 7 harikayı gezdi. Sullivan hikâyesini şöyle anlatıyor:
10
Abone Ol
1. Gün: Chichen Itza / Meksika Her şey, El Capitan'daki Burun rotasına tırmanmak için 3 yıldır eğitim aldığım Yosemite Vadisi'nde başladı. 600 metre yükseklikteydim. 15 metreden düştüm! Öyle bir düşüşten sonra, her şeyi sorgulamaya başladım. Neden kendimi bu korkutucu durumlara sokuyorum. Bu tırmanış hırsım niye? Dünyaya neyi kanıtlamaya çalışıyorum?"
11
Abone Ol
2. Gün: Machu Picchu / Peru "Tam bir hafta sonra, Vespa motorumu sürerken araba çarptı ve daha sonra yaptırdığım rutin sağlık kontrolüm sırasında cilt kanseri teşhisi kondu. 3 şanssızlıkta üst üste..."
12
Abone Ol
4. Gün: Christo Redentor / Brezilya "Ailem ve arkadaşlarım yarı ciddi yarı şaka “Git kendine dev bir fanus al ve içinde yaşa” dediler. Bu fikrin ne kadar yersiz olduğunu düşündüm ve büyük bir aydınlanma anı yaşadım. Hayatta kalmıştım"
13
Abone Ol
6. Gün: Kolezyum / İtalya "Hayatımda yeni bir şeyler öğrendiğim zamanlar hep trajedi ve kayıp yaşadığım zamanlardı. Kayıptan radikal değişiklikler ortaya çıkıyor çünkü kayıplar aslında yeni bir şeylere alan açıyor"
14
Abone Ol
8. Gün: Petra / Ürdün Hayatımın en kötü ayından sonra hayatımı gözden geçirdim ve harika bir farkındalığa ulaştım. Hayatta istediğim her şeye sahip olmamı engelleyen şeyi keşfettim: Ben"
15
Abone Ol
11. Gün: Taj Mahal / Hindistan "Her zaman 'zamanım yok, param yok' derdim ama seyahatlerim sırasında öğrendim ki bunlar yalnızca bahaneymiş. Aslında benim korktuğum şey başarısız olmaktı. Hedeflerimin imkansız olduğunu düşünmeyi bırakıp, hayatımın her gününü nasıl yaşayacağıma karar verme gücünün bende olduğunu düşünmeye başlamam gerekiyordu"
16
Abone Ol
13. Gün: Çin Seddi / Çin "Hayatımdaki yegane pişmanlıklarım hiç şansımı denemeyip kaçırdığım fırsatlar. Bu yıl, bu zinciri kırdım ve bütün maceraların en büyüğü olan 'hayatımı' yaşayarak buna devam edeceğim"
17
Abone Ol
Megan Sullivan, 4 yıl sonra cilt kanserini de yendi.
18
Abone Ol
Sullivan, cilt kanseri üzerinde farkındalık yaratmak, erken teşhisin önemi üzerine Amerikan Dermatoloji Akademisi gönüllüsü olarak çalışıyor.
19
Abone Ol
Geçtiğimiz yıl konuya dair dikkat çekmek için Patagonya'ya ekip olarak yürüyüş yaptı.
20
Abone Ol
Yürüyüşle birlikte akademide 250 binden fazla kişiye ulaştılar ve 70 binden fazla kişiye ücretsiz cilt kanseri taraması yaptılar.
21
Abone Ol
Dünyanın 7 harikasını gezdikten sonra gezilerine devam ediyor.
22
Abone Ol
Hikayesiyle herkese ilham veren Megan Sullivan'ı @themegansullivan instagram hesabından takip edebilirsiniz.