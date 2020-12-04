Amerika'dan Kaz Dağları'na... Ailecek köy yaşamı sürüyorlar

Çiftlik sahibi oldu Bu tip köy hayatını tercih eden bir isim daha var. Uzun yıllar İstanbul'da tekstil atölyesi işleten Nilüfer Aydın (49), metropolün ağır iş yükü ve stresinden kaçarak göç ettiği eşinin köyünde çalışkanlığı ve azmi ile çiftlik sahibi oldu.