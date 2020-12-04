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HaberlerSeyahat HaberleriAmerika'dan Kaz Dağları'na... Ailecek köy yaşamı sürüyorlar
GeriSeyahat Amerika'dan Kaz Dağları'na... Ailecek köy yaşamı sürüyorlar
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Seyahat
DHA / Anadolu Ajansı
Haber Giriş: 04 Aralık 2020 - 11:03 | 

Amerika'dan Kaz Dağları'na... Ailecek köy yaşamı sürüyorlar

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinin Kaz Dağları eteklerindeki Muratlar köyünde 3 çocuğuyla birlikte yaşayan Meksikalı Hector Cadena (32) ve Amerikalı Christina Haglund (30) çifti, kiraladıkları tarlayı kendileri ekip kendileri biçiyor.

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Her ihtiyaçlarını doğadan karşılayan aile, mutluluğun sırrının da doğada olduğunu söylüyor.

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Bayramiç ilçesine 25 kilometre uzaklıkta Muratlar köyünde 2 yıl önce ev kiralayan 14 yıllık evli Héctor Cadena ve eşi Christina Haglund, çocukları Lucia Cadena Haglund (10), Eva Cadena Haglund (5) ve Sebastián Cadena Haglund (12) ile birlikte mutlu bir yaşam sürüyor.

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Evlerinin yakınında kiraladıkları 40 dönüm tarlaya buğday, yulaf ve çeşitli sebzeleri eken aile, sadece doğada buldukları ve ürettikleriyle yaşamlarını sürdürüyor.

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Türkiye'ye bir dost tavsiyesi ile geldiklerini belirten Amerikalı Christina Haglund, "Aynı zamanda da eşimin medeniyetlere ve medeniyetin başlangıcı olarak gördüğü bu topraklara olan özel ilgisinden kaynaklandı.

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Sessiz ve sakin bir yer arıyorduk. Buraya geldiğimizde tam istediğimiz gibi bir köy bulduk. Köyün toprakları bolluk ve bereket dolu. söyledi.

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Bu köye yerleşmemizin bir diğer sebebi ise Kaz Dağları'nın muhteşem coğrafyasından kaynaklanıyor. Buradaki köylülerden çok şey öğrendik" dedi.

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Ülkesinde belgesel çekerek geçimini sağlayan Héctor Cadena da Türkiye'de ise köy yaşamının gerektirdiği işleri yaparak ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirtti.

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Héctor Cadena, Türkiye'ye geldikleri için de mutlu olduklarını

9İsviçre Alplerinin soğuğundan Kazdağlarının sıcaklığına
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İsviçre Alpleri'nin soğuğundan Kazdağları'nın sıcaklığına

Öte yandan Türkiye'ye gezmeye gelen 33 yaşındaki Serkan Çelik ve 29 yaşındaki eşinin yolu da Kazdağları'na düştü.

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Kazdağları'na ve Menderes Çayı'na aşık olan Çelik çifti, burada yaşamaya karar verdi.

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İlk olarak anne ve babasını Türkiye'ye kesin dönüş yaptıran Serkan Çelik, ardından ailesiyle taşınmak için harekete geçti.

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Yaklaşık 5 yıl önce Kazdağları'nın eteklerinde bulunan Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi Mollahasanlar köyünden ev ve 40 dönüm arazi alan çift, çocuklarıyla burada yaşamaya başladı.

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Çocukları Aylin İnatta (4) ve Atilla Kaan Çelik (2) ile doğal bir yaşam süren çift; domates, biber, elma ve zeytin gibi ürünlerin yanı sıra bölgeye yabancı olan sebze ve meyveleri de üretmeye karar verdi.

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Arazilerine, Arjantin'de yetişen tatlı patates ekip bambu ağacı diken Çelik çifti, ayrıca iki eşek besliyor.

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Serkan Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, İsviçre Alpleri'nin soğuğunu, Kazdağları'nın ise havasını sevdiklerini söyledi.

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Kazdağları'nın bol oksijene sahip olduğunu belirten Çelik, "İleride keçi yetiştiriciliği yapmayı düşünüyoruz. Çeşitliliği artırarak gelir elde etmeyi de planlıyoruz." dedi.

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Elena Çelik ise kendilerine yetecek kadar sebze ve meyve yetiştirdiklerini anlatarak, "Bütün sebze ve meyvelerimiz organik. Hiç ilaç kullanmıyoruz. Giderek geliştiriyoruz. Burada rahat ve mutluyuz. Çocuklarımıza ayakkabı giydiremiyoruz. Doğal yaşamayı çok seviyorlar." diye konuştu.

18Çiftlik sahibi oldu
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Çiftlik sahibi oldu

Bu tip köy hayatını tercih eden bir isim daha var. Uzun yıllar İstanbul'da tekstil atölyesi işleten Nilüfer Aydın (49), metropolün ağır iş yükü ve stresinden kaçarak göç ettiği eşinin köyünde çalışkanlığı ve azmi ile çiftlik sahibi oldu.

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Nilüfer Aydın, AA muhabirine, 2010 yılında İstanbul’un yoğunluğundan dolayı tekstil atölyelerini kapatarak, eşinin köyüne göç etmeye karar verdiklerini söyledi.

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Metropolün trafiği, iş stresi ve insanların birbirlerine olan davranışlarından dolayı şehir hayatından uzaklaşmak istediklerini ifade eden Aydın, çocukluğundan beri duyduğu hayvancılık işine başladıklarını ifade etti.

21Köyde yaşamak insana keyif, mutluluk ve huzur veriyor
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"Köyde yaşamak insana keyif, mutluluk ve huzur veriyor"

Bir anda oluşan bir fikir ile kendilerini köyde bulduklarını anlatan Aydın "Eşimle hep hayal kurardık, 'Emekli olunca köyümüze gideceğiz, orada hayvancılık yaparız.' diye.

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Hayaller kurarken, tekstil atölyemizi kapatarak, köye dönmeye karar verdik. İlk geldiğimizde hiçbir şeyi bilmiyorduk. Hayvanları sadece televizyonda gördüğümüz kadar biliyorduk." diye konuştu.

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Köyde çok mutlu olduklarını kaydeden Aydın, şunları belirtti: "Hayatımız güzel. Köyde olduğum için çok mutluyum. Güzel bir hayatımız var. Köyde bir şeylerle uğraştığınız için zaman çabuk geçiyor. Ben köy hayalimi gerçekleştirdim.

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Severek yapılan her iş başarılı oluyor. Bazı yakınlarımız, 'Şehirden neden geldin?', 'Biz senin yerinde olsak gelmezdik.' diyor ama ben hiç birine kulak asmadım. Sadece işimi yaptım."

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