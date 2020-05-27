Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
Haber Giriş: 27 Mayıs 2020 - 16:39,
Amatörler için 15 kamp yeri! Bu yaz için planlarınıza ekleyin…
Haziranda seyahat kısıtlamalarının kalkmasıyla birlikte tatilciler yollara düşecek. Bu yıl koronadan dolayı kamp tatili ön planda... Ancak kamp yapmanın da incelikleri var. Tecrübeli olanlar için sıradan şeyler, amatör bir kampçı için büyük sorun haline gelebilir. Bu nedenle yer seçimi çok önemli. İşte hiç zorlanmadan kamp yapacağınız 15 yer...
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1
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Son zamanlarda kampçıların gözdesi: Bafa Gölü - Milas
Ege Bölgesi'nin en büyük gölü olan ve Muğla-Aydın il sınırları içinde yer alan Bafa gölü, ilginç bir coğrafi geçmişe de sahip. Söke ovası 2000 yıl kadar önce denizdi, burada büyük bir körfez vardı. Büyük Menderes ırmağının getirdiği alüvyonlar körfezi doldurdu ve ova haline getirdi. Bugünkü Bafa Gölü ise denizden bir parça olarak arada kaldı.
2
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Yaklaşık 60 kilometrekarelik yüzölçüme sahip olan Bafa Gölü'nün denizden yüksekliği 2 metre, en derin bölümü 21 metre, uzun ekseni 16 kilometre ve en geniş yeri 6 kilometre. Etrafı zeytinlikler çevrili gölün üzerinde iki ada bulunmakta. İkiz adalardan biri aslında tam ada değil, bir kumulla karaya bağlı. Bafa Gölü’nde kefal, levrek, yılan balığı da tutuluyor.
3
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Burası tarihi dokusuyla uzun süredir kampçıların gözdesi. Bölgedeki butik konaklama tesislerinde kahvaltı ve yemek imkânı amatör kampçıların işini kolaylaştırıyor. Gölde flamingo, sakarmeke, balıkçıl ve daha birçok kuşu gözlemlemek mümkün. Kapıkırı Köyü içinde bulunan Heraklia antik kenti ise kampa tarihi bir güzellik katıyor.
4
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Bir yanı deniz bir yanı orman: Danişment Orman Kampı - Keşan
Saros Körfezi kıyısında, 13 hektar büyüklüğündeki kamp alanının bir yanı deniz, bir yanı meşe ormanı. Alanda elektrik, su, tuvalet, market gibi olanaklar bulunuyor. Yemekle uğraşmak istemeyen kampçılar için bir de restoran var. Yüzme, doğa yürüyüşü, bisiklet ve fotoğraf gibi aktivitelere uygun olan bölgede güzel bir kamp deneyimi yaşayacaksınız.
5
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Tecrübeden faydalanın: Yedigöller Kamp Alanı – Bolu
Batı Karadeniz Bölgesinde, Bolu il sınırları içinde zengin bir bitki örtüsüne sahip Yedigöller Milli Parkı, kuzeyden güneye doğru sıralanmış 7 gölden oluşuyor. Sazlıgöl, İncegöl, Küçükgöl, Deringöl, Büyükgöl, Kurugöl ve Seringöl’den oluşan göller, kayan kütlelerin vadilerin önünü kapatması ile oluşmuş ve bulunduğu yöreye ismini vermiş.
6
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1965 yılında milli park ilan edilen Yedigöller; 2019 hektarlık alanı kaplayan doğaseverler için bir yeryüzü cenneti. Yer altından geçişlerle birbirine bağlanan göllerin çevresinde, köknar, kayın, çam, meşe, gürgen gibi ağaç türleri bulunuyor. Burası Türkiye’nin en gözde ve doğasıyla en güzel kamp alanlarından...
7
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Ancak içinde büfe, restoran gibi olanaklar yok. Hazırlıklı gitmek gerekiyor. Bölgede tecrübeli kampçıların yoğun olması, yeni başlayan kampçılar için avantaj. Alanda su, tuvalet, aydınlatma ve tahta masalar var. Yürümek, yüzmek, bisiklet ve kano gibi birçok doğa aktivitesine olanak tanıyor.
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9
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Gençler için çekim merkezi: Kabak Koyu - Fethiye
Dünyanın koruma altına alınan 100 dağı arasında yer alan Babadağ’ın eteklerindeki 200 metrelik koy, Fethiye merkeze 33 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Özellikle genç kampçıların tercihi. Elektrik, duş, tuvalet ve yemek gibi tüm ihtiyaçları karşılama olanağı var.
10
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Sekiz kampingin bulunduğu koyda çadır kurmak ücretsiz ancak çadır kiralamanın fiyatı geçen yıl günlük 100-125 TL’den başlıyordu. Bu kamp tatilinin popüler olmasından dolayı fiyatlar biraz daha artacaktır. Sağlam bir çadır almanızı öneririz.
11
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Küçücük bir koy: Saros Körfezi Kömür Limanı / Çanakkale
Küçücük bir koy ama denizinin temizliği ve berraklığıyla ün yapmış bir belde burası. Koy sadece kamp yapanlara özel bir yer. Alanda temiz su, tuvaletler olduğu gibi dalış ekipmanları kiralayan bir yer ve mini bir büfe de hizmet veriyor. Eğer ki dalışa merakınız varsa buradan ekipman kiralayarak dalış da yapabilirsiniz.
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Yeşilliğin içinde huzur adresi: Ballıkayalar / Kocaeli
Kocaeli’nin Gebze ilçesine bağlı Tavşanlı köyünde bulunan Ballıkayalar, Gebze’ye 10, İstanbul’a ise 50 kilometre mesafede bulunuyor. Bir saatlik bir yolculuğun ardından rahatlıkla ulaşabileceğiniz Ballıkayalar, barındırdığı farklı hayvan ve bitki çeşitliliğinin korunması amacıyla 1995’de tabiat parkı olmuş… Bölgenin adının nereden geldiği konusu da bir hayli ilginç…
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Uzun zaman evvel çok sayıda arı kanyon içerisinde bulunan mağaraları kovan olarak kullanırmış. Bu nedenle Bal Mağaraları, Ballı Mağaralar, Bal Kayalıkları derken yıllar içinde Ballıkayalar olarak anılmaya başlanmış. Kanyon içerisinde ve etrafında kamp yapmak için oldukça uygun alanlar var. Ancak çevrede herhangi bir tesis olmadığı için tüm malzemelerinizi yanınızda bulundurmayı unutmayın.
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Bir tatlı huzur: Akyaka Orman Kampı - Akyaka
Gökova körfezindeki kampta yelken, yamaç paraşütü, kano, mavi tur gibi aktivitelere katılabilir, Akyaka’nın mavi bayraklı plajında yüzebilir veya kampın içinden geçerek denize dökülen azmağın serin sularına kendinizi bırakabilirsiniz. Alanda elektrik, su, tuvalet ve duş gibi olanaklar ücretsiz.
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Biraz yeşil biraz mavi: İğneada / Kırklareli
Yağış miktarının yüksek olduğu mevsimlerde tabanı sularla kaplanan ormanlık alan türü olan Longoz (subasar), ülkemizde de güzel örneklere sahip. Bunlar arasında en güzellerinden biri olan Longoz Ormanları Milli Parkı, Kırklareli'nin Demirköy İlçesine bağlı İğneada beldesinde bulunuyor.
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Bulgaristan sınırına yakın Karadeniz sahil şeridinde yer alan bu Milli Park, 3155 hektarlık alanı kapsamakta. Milli Parkın yer aldığı İğneada beldesi, Demirköy ilçesine 27 km, Kırklareli il merkezine 97 km, İstanbul'a ise 237 km uzaklıkta yer alıyor.
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Milli Parkın güney bölümü Saka Gölü, Deniz Gölü, Hamam Gölü, Pedina Gölü, Mert Gölü ile bu göllerin etrafındaki sazlık alanlar, longoz ormanları ve yaprak döken ormanlar; Milli Parkın kuzey bölümü ise, Erikli Gölü ve çevresindeki sazlık alanlar ile bu bölgeyi çevreleyen longoz ormanlarından oluşuyor. İğneada’da çeşitli zevk ve isteklere göre kamp alanları mevcut. Kamp yerleri ailelere de oldukça uygun.
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Aktivitesi bol: Hızır Kamp – Kazdağları
Kirişlik Vadisi eteğinde Mehmetalan Köyü’ne 2 kilometre mesafede yer alıyor. Kazdağı Milli Parkı sınırına yürüyüş mesafesinde. Amatör kampçıların tüm ihtiyaçlarını karşılayacak olanaklara sahip. İçinden geçen Zeytinli Çayı’nın serin sularında yüzmek, Kazdağları’nda yürüyüş ve bisiklet kampçıların katılabileceği aktivitelerden birkaçı. Kendi çadırınız ile konaklama yapabiliyorsunuz.
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Denizi harika: Ölüdeniz, Fethiye / Muğla
Fethiye'den Ölüdeniz'e çamlar arasından giden yol 14 kilometre. Yokuşlu inişli yolun sonunda birden müthiş bir mavi çıkıverir karşınıza. Burası Belcekız Koyu'dur. Koyun içinden uzanan kumsalı yürüdüğünüzde ise eşsiz Ölüdeniz'i görürsünüz. Sahil kenarında kamp tüm stresinizi üzerinizden atacak. Bölgede ücretsiz çadır kuracağınız bölge var. İsterseniz ücretli kamplarda daha konforlu bir tatil de geçirebilirsiniz.
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Geri dönmek istemeyeceksiniz: Borçka, Karagöl / Artvin
Artvin Borçka'da bulunan Karagöl, fotoğraf ve doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor. Türkiye'nin saklı cennetlerinden biri olarak gösterilen Karagöl, yöredeki diğer bazı göller gibi 1800'lü yılların başında meydana gelen heyelanda küçük bir derenin önünün toprak kütlesiyle kapanması sonucu oluştu.
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Borçka'ya 27 kilometre mesafede yer alan göl ile çevresindeki vadiler ve yaylalarda ortaya çıkan manzara, şehir ve iş yaşantısının stresinden uzaklaşıp, doğayla baş başa vakit geçirmek isteyenleri kendine çekiyor. Gölün etrafında kamp yapmak yapılamıyor. Kamp atmak için ayrılan bölgelere çadırınızı kurmanız gerekiyor.
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Burada her şeyi unutacaksınız: Kıyıköy / Kırklareli
Trakya doğal güzellikleri, lezzetli yemekleri ve sıcakkanlı insanlarıyla son dönemde İstanbul’dan uzaklaşmak isteyenlerin popüler rotalarından… Hem Marmara’ya hem de Karadeniz’e kıyısı olan bölgede birçok güzel köy ve kasaba bulunuyor. Bunlardan biri de yeşilin ve mavinin bütünleştiği balıkçı kasabası Kıyıköy. Kıyıköy, Kırklareli’nin Vize ilçesine bağlı şirin mi şirin bir balıkçı kasabası. Karadeniz’e kıyısı olan cennet kasaba İstanbul’a sadece 2,5 saat uzaklıkta.
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Kasabaya yaklaştıkça zümrüt yeşili orman etrafınızı sarar ve ufukta beliren turkuaz deniz tüm cazibesiyle sizi adeta kendine çağırır. Kıyıköy, Kazandere ve Pabuçdere’nin denize döküldüğü yerde, kayalıkların üzerine kurulu bir kasaba. Derelerle denizin birleştiği yerde oluşan kumsalı tatilcilerin gözdesi…
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Dalgakıran içindeki küçük balıkçı barınakları ve tekneleriyle yukarıdan bakıldığında Şile’yi anımsatıyor. Kıyıköy çevresinde kamp yapabileceğiniz çok sayıda seçenek var, bunlardan biri de sahilin yanı başında çadırlar için ayrılmış kısım. Deniz tatili arayışında olanlar için oldukça iyi bir tercih.
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İstanbul’dan uzaklaşmadan: Sahil Kamp – Şile
İstanbul’a 50 kilometre uzaklıkta 35 hektar orman arazisi üzerine kurulu Sahil Kamp, spor, macera ve eğitim gibi aktivitelere de olanak tanıyor. İçinde kafe, market, duş ve tuvalet bulunuyor. Çadırsız gelenler çadır, konfor arayanlar bungalov kiralayabiliyor.
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Amatörler için biçilmiş kaftan: Kaş Camping / Antalya
Kaş Camping hemen deniz kenarında. Meis Adası manzaralı. Karavanlar ve çadırlar için çok güzel bir düzen kurmuşlar ve her yer tertemiz. Ayrıca bungalovda konaklama seçeneği de sunuyorlar. Korona sonrası biraz her şeyden uzaklaşmak istiyorsanız burası size göre… Gezgini Buraya kadar gelmişken Hidayetin Koyu, Limanağzı ve Kaputaş plajlarında mutlaka denize girin. Fotoğraf: Nurgül Büyükkalay / Hürriyet Seyahat Gezgini
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Karavanla da gelebilirsiniz: Datça Aktur Koyu / Muğla
Asırlık çam ağaçlarının altında denize sıfır konumda bir kamp alanına sahip Aktur. Burada dilerseniz kendi çadırınızı getirip kurabileceğiniz gibi, karavanınızla da gelebilirsiniz. Kamp alanının yanı başında aynı adı taşıyan bir site var. Bu site içerisinde iki tane market bulunuyor. Günlük ihtiyaçlarınızı bu marketten karşılayabilirsiniz. İki ayrı koy da mavi bayraklı, tertemiz ve berrak bir denize sahip. Alanda restoran ve mutfaklar da bulunuyor. Yemeklerinizi ve içeceklerinizi rahatlıkla hazırlayabilirsiniz. Kamp alanında ihtiyaç halinde kullanabileceğiniz çamaşırhane ve ütü odası da mevcut. Misafirler alanda bulunan tenis kortlarından da faydalanabilmektedir.