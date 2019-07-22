Seyahat İrem EVCi | Fotoğraflar: Alamy, Kamp alanlarının resmi web sitesi Haber Giriş: 22 Temmuz 2019 - 09:34 , 21 Temmuz 2020 - 13:06

Amatörler için 10 kamp yeri

Çadır ve kamp malzemesi satışlarındaki yükseliş, düşük maliyetle, doğayla baş başa tatil yapmak isteyenlerin sayısının arttığını gösteriyor. Ancak kamp yapmanın da incelikleri var. Tecrübeli olanlar için sıradan şeyler, amatör bir kampçı için büyük sorun haline gelebilir. Bu nedenle yer seçimi çok önemli. Gezginlere ve konunun uzmanlarına, yeni başlayanların zorlanmadan kamp yapabileceği yerleri sorduk.