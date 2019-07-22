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Hürriyet
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Seyahat
İrem EVCi | Fotoğraflar: Alamy, Kamp alanlarının resmi web sitesi
Haber Giriş: 22 Temmuz 2019 - 09:34,

Amatörler için 10 kamp yeri

Çadır ve kamp malzemesi satışlarındaki yükseliş, düşük maliyetle, doğayla baş başa tatil yapmak isteyenlerin sayısının arttığını gösteriyor. Ancak kamp yapmanın da incelikleri var. Tecrübeli olanlar için sıradan şeyler, amatör bir kampçı için büyük sorun haline gelebilir. Bu nedenle yer seçimi çok önemli. Gezginlere ve konunun uzmanlarına, yeni başlayanların zorlanmadan kamp yapabileceği yerleri sorduk.

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1
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Çadır ve kamp malzemesi satışlarındaki yükseliş, düşük maliyetle, doğayla baş başa tatil yapmak isteyenlerin sayısının arttığını gösteriyor. Ancak kamp yapmanın da incelikleri var. Tecrübeli olanlar için sıradan şeyler, amatör bir kampçı için büyük sorun haline gelebilir. Bu nedenle yer seçimi çok önemli. Gezginlere ve konunun uzmanlarına, yeni başlayanların zorlanmadan kamp yapabileceği yerleri sorduk.

2
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Osman Yaşar / İstanbul Doğa Kamp Karavan Kulübü
İstanbul’dan uzaklaşmadan: Sahil Kamp - Şile
İstanbul’a 50 km. uzaklıkta 35 hektar orman arazisi üzerine kurulu Sahil Kamp, spor, macera ve eğitim gibi aktivitelere de olanak tanıyor.

3
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İçinde kafe, market, duş ve tuvalet bulunuyor. Çadırsız gelenler çadır, konfor arayanlar bungalov kiralayabiliyor. Burada çadır kurmanın ücreti 40, kiralamanın bedeli ise 150 TL. Tel: (530) 049 17 90, www.kampistanbul.com.

4
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Süleyman Şahin / İst. Doğa Spor Kulübü Bşk.
‘Köy ağası’nı tadın: Doğa Muhit Camping - İznik
Bursa’nın İznik ilçesinde, göl kıyısına kurulu Göllüce Köyü’nde. İki bin metrekarelik bir alada hizmet veren bir aile işletmesi. Konuklarına özel plaj ve güvenli çadır alanı ile birlikte çeşitli doğa sporları ve fotoğrafçılık olanakları sunuyor. 18 çeşit köy ürününden oluşan organik ‘köy ağası’ kahvaltısı meşhur. Çadırlı gidenler günlük 25, çadır kiralayanlar ise 45 TL.’ye konaklıyor. Tel: (531) 567 41 41.

5
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Esra Ergin / Dağcı
Giriş ücretsiz: Bafa Gölü - Milas
Bir kısmı Söke, bir kısmı Milas sınırında yer alan göl, kıyılarının güzelliği ve tarihi dokusuyla uzun süredir kampçıların gözdesi.

6
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Bölgedeki butik konaklama tesislerinde kahvaltı ve yemek imkânı amatör kampçıların işini kolaylaştırıyor. Gölde flamingo, sakarmeke, balıkçıl ve daha birçok kuşu gözlemlemek mümkün.

7
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Kapıkırı Köyü içinde bulunan Heraklia antik kenti ise kampa tarihi bir güzellik katıyor. Giriş ücretsiz, çadır kiralama imkânı yok.

8
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Toprak Erol / İst. Doğa Sporları Kulübü Dağcılık Şb. Sorumlusu
Gençler için çekim merkezi: Kabak Koyu - Fethiye
Dünyanın koruma altına alınan 100 dağı arasında yer alan Babadağ’ın eteklerindeki 200 metrelik koy, Fethiye merkeze 33 km uzaklıkta.

9
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Özellikle genç kampçıların tercihi. Elektrik, duş, tuvalet ve yemek gibi tüm ihtiyaçları karşılama olanağı var. Sekiz kampingin bulunduğu koyda çadır kurmak ücretsiz ancak çadır kiralamanın fiyatı günlük 125 TL.’den başlıyor.

10
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Yıldırım Güngör / Seyahat Yazarı
Tecrübeden faydalanın: Yedigöller Kamp Alanı – Bolu
Türkiye’nin en gözde ve doğasıyla en güzel kamp alanlarından... Ancak içinde büfe, restoran gibi olanaklar yok. Hazırlıklı gitmek gerekiyor. Bölgede tecrübeli kampçıların yoğun olması, yeni başlayan kampçılar için avantaj.

11
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Alanda su, tuvalet, aydınlatma ve tahta masalar var. Yürümek, yüzmek, bisiklet ve kano gibi birçok doğa aktivitesine olanak tanıyor.Günlük kamp ücreti 25 TL. Tel: (850) 241 15 81, www.yedigöllermillipark.com

12
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Bahar Gündoğdu / Hürriyet Seyahat Gezgini
Maldivler tadında: Salda Gölü – Burdur
Doğal SİT alanı Salda Gölü’nde kamp yapabileceğiniz tek yer olan Yeşilova Belediye Halk Plajı’nda isterseniz kendi çadırınızı kurabilir, isterseniz Gezginler Durağı işletmesinden kiralayabilirsiniz. Belediyeye ait tesisten market alışverişi yapmak mümkün. Kamp alanı çevresinde irili ufaklı 10’a yakın restoran da var. İki kişilik çadırın günlük kiralama ücreti 50 TL. Tel: (552) 484 98 06, www.saldagolu.com

13
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Erol Geygel / Kamptrek Doğa Sporları Rehberi
Bir yanı deniz bir yanı orman: Danişment Orman Kampı - Keşan
Saros Körfezi kıyısında, 13 hektar büyüklüğündeki kamp alanının bir yanı deniz, bir yanı meşe ormanı. Alanda elektrik, su, tuvalet, market gibi olanaklar bulunuyor.

14
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Yemekle uğraşmak istemeyen kampçılar için bir de restoran var. Yüzme, doğa yürüyüşü, bisiklet ve fotoğraf gibi aktivitelere uygun olan alana giriş 7 lira, çadır kurmanın günlük bedeli ise 25 TL. Tel: (535) 660 12 30, www.danisment.tabiat.gov.tr

15
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Ersin Demirel / Yürüyüş rotaları uzmanı, yazar
Bir tatlı huzur: Akyaka Orman Kampı - Akyaka
Gökova körfezindeki kampta yelken, yamaç paraşütü, kano, mavi tur gibi aktivitelere katılabilir, Akyaka’nın mavi bayraklı plajında yüzebilir veya kampın içinden geçerek denize dökülen azmağın serin sularına kendinizi bırakabilirsiniz.

16
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Alanda elektrik, su, tuvalet ve duş gibi olanaklar ücretsiz. Kişi başı giriş 5 TL, çadırlı giriş 40 TL, dört kişilik bir çadırın günlük kirası ise 120 TL. Tel: (252) 243 51 56, www. akyakakamp.com

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Mert Baykal / Ulusal Kamp ve Karavan Fed. Bşk. Yar.
Midilli manzaralı: Ada Camping - Ayvalık
Cunda Adası’nın Midilli’ye bakan kısmında, Cunda merkeze 3 km. mesafede yer alıyor. Gece bekçisi var. Kampçılar ücretsiz olarak gazlı ocakları olan mutfakta kendi yemeklerini hazırlayabilir, sıcak su akan duşlardan, çamaşırhaneden, plajdaki şezlong, şemsiye ve minderlerden faydalanabilir. Kendi çadırınızla günlük konaklama ücreti 75 TL. Tel: (266) 327 12 11, www.adacamping.com

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Bahar Yiğit / Kamptrek Rehberi
İçinden çay geçiyor: Hızır Kamp - Kazdağları
Kirişlik Vadisi eteğinde Mehmetalan Köyü’ne 2 kilometre mesafede yer alıyor. Kazdağı Milli Parkı sınırına yürüyüş mesafesinde. Amatör kampçıların tüm ihtiyaçlarını karşılayacak olanaklara sahip. İçinden geçen Zeytinli Çayı’nın serin sularında yüzmek, Kazdağları’nda yürüyüş ve bisiklet kampçıların katılabileceği aktivitelerden birkaçı. Kendi çadırınız ile konaklama ücreti 135 TL. Rezervasyonlar sadece internet sitesinden yapılıyor. www.hizirkamp.com

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