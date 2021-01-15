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HaberlerSeyahat HaberleriAltınkale Pamukkale’yi döndü... Görenleri kendine hayran bırakıyor
GeriSeyahat Altınkale Pamukkale’yi döndü... Görenleri kendine hayran bırakıyor
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Seyahat
İHA
Haber Giriş: 15 Ocak 2021 - 10:49 | 

Altınkale Pamukkale’yi döndü... Görenleri kendine hayran bırakıyor

Sivas’ta turizme kazandırılan Altınkale'de, yağan karla birlikte Pamukkale'yi aratmayan görüntüler oluştu.

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