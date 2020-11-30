Alanya'daki 'Syedra Antik Kenti' gün yüzüne çıkarılıyor

Kent merkezi içinde gerçekleştirilen 2019'daki yeni dönem kazılarında, daha çok belli başlı yapılar üzerinde çalıştıklarını aktaran Ergürer, "Antik dönemin diğer kentlerindeki mimari öğelerini burada da gördük. Burada arazi zor ve bu mimari öğeleri bu zor arazide yerleştirmeleri, kentin farklılığını gösteriyor. Yükseklik birden denizden 400 metre yükseliyor. Doğal kayalıkları işlemişler, yapıları öyle yerleştirmişler. Mimari olarak diğer kentlerden farklılık gösteriyor." diye konuştu.