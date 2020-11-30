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Seyahat
Anadolu Ajansı
Haber Giriş: 30 Kasım 2020 - 12:15 | 

Alanya'daki 'Syedra Antik Kenti' gün yüzüne çıkarılıyor

Antalya'nın Alanya ilçesindeki Syedra Antik Kenti'nde yapılan çalışmalar ile Hellenistik, Roma, Bizans ve Anadolu Selçuklu eserleri gün yüzüne çıkartılıyor.

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Seki Mahallesi'ndeki bulunan Syedra Antik Kenti'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü izni ve desteğiyle çalışmalar sürüyor.Tarihi, 2020 kazı çalışmalarında elde edilen bulgular ile milattan önce 9. yüzyıla kadar geriye gittiği ortaya çıkan kent, Kaynak Mağarası, temiz su için oluşturulmuş alt yapı sistemleri, Sütunlu Caddesi, Vaftiz Mağarası, havuzları ve sarnıçlarıyla dikkati çekiyor.

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Hellenistik, Roma, Bizans ve Anadolu Selçuklu'nun kadim izlerini geleceğe taşıyan Syedra, ücretsiz olarak ziyaret edilebiliyor.Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Syedra Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Ertuğ Ergürer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Syedra'nın, Kilikya bölgesinin en önemli kentlerinden biri olduğunu söyledi.

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Kentte, ilk kazı çalışmalarının 1994-1999 yıllarında kurtarma kazıları şeklinde yapıldığına değinen Ergürer, Syedra'nın kalbi sayılan Sütunlu Cadde'nin de bu dönemde ortaya çıkarıldığını dile getirdi.

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Kent merkezi içinde gerçekleştirilen 2019'daki yeni dönem kazılarında, daha çok belli başlı yapılar üzerinde çalıştıklarını aktaran Ergürer, "Antik dönemin diğer kentlerindeki mimari öğelerini burada da gördük. Burada arazi zor ve bu mimari öğeleri bu zor arazide yerleştirmeleri, kentin farklılığını gösteriyor. Yükseklik birden denizden 400 metre yükseliyor. Doğal kayalıkları işlemişler, yapıları öyle yerleştirmişler. Mimari olarak diğer kentlerden farklılık gösteriyor." diye konuştu.

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Kentin geneline baktıklarında Roma ve Bizans mimarisinin ağırlıklı olduğunun görüldüğünü vurgulayan Ergürer, Anadolu Selçuklu'ya ait seramik parçalarını da son kazılarda bulduklarını bildirdi.

6Kentteki önemli sistemlerden biri de altyapı
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Kentteki önemli sistemlerden biri de altyapı

Ergürer, daha önceki kazılarda elde edilen bulgularda Milattan önce 3. yüzyıla kadar gittiklerini belirterek, şöyle konuştu: "2020 çalışmalarında, bir bölgede Demir Çağ dediğimiz milattan önce 9. yüzyıla kadar geriye giden seramikler bulduk. Antik kentteki yapıların büyük kısmı bugüne kadar korundu.

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Burada yaşayanlar hem jeolojik yapıyı, mimariye uydurmuş hem de mimariyi jeolojik yapıya uydurarak kendi sistemlerini kullanmış. Kentteki önemli sistemlerden biri de altyapı. Kentte gördüğümüz özelliklerden biri de su sisteminin, yani şebeke sisteminin kentteki büyük yapılar kurulmadan önce hazırlanmış olması. Kanalların sarnıçlara bağlanması. Özellikle hamamda bunu görebiliyoruz.

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Kentin doğal su kaynaklarını çok güzel kullanmışlar, suyu da depolamışlar. Vaftiz Mağarası denilen bir yer var. Burası mağara içinde oluşturulmuş dini bir mekandır. İçinde vaftiz havuzu ve duvarlarında freskleriyle bölgedeki tek örnek olarak karşımıza çıkıyor."

9Sütunlu Cadde, görkemli bir mimariye sahip
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"Sütunlu Cadde, görkemli bir mimariye sahip"

Kentteki bazı yapıların işlevlerini henüz çözemediklerine değinen Ergürer, kentin en iyi korunmuş yapısı hamam bölgesinde kazı çalışmalarının yoğunlaştığını söyledi.

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Ergürer, buldukları sikkeler ve yazıtlarda bu bölgede güreşçilerin spor kompleksinin olduğunu gördüklerini ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

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"Görkemli bir mimariye sahip Sütunlu Cadde, Syedra'nın merkezi konumunda. Granit sütunların yükseldiği bu alan, çatıyla kapatılmış, arkasında da büyük dükkanlar yapılmış. Kentte tespit edilen çok sayıda işlik, burada zeytinyağı ve şarap işçiliğinin yoğun şekilde yapıldığını gösteriyor.

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Seramik atölyelerinde üretilen 'amphora' dediğimiz çift kulplu büyük kaplar, farklı kentlere ihraç edildiğini biliyoruz. Bunun dışında Sütunlu Cadde'de tespit edilen yazıtlardan kentin bir meclisi olduğu anlaşılmıştı.

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Daha önceki çalışmalarda meclis binasının kentin aşağısında olduğu düşünülmüştü. Ancak son çalışmalarda meclis binasının Sütunlu Cadde'deki terasta olduğunu tespit ettik."

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