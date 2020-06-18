Alanya'da otel, teleferik ve plaj büfesi gibi turistik tesisler açıldı... Turizmciler iç pazardan umutlu

"İç pazarın önemi anlaşıldı "Kısıtlamaların esnetilmesi sonrası iç pazarın hareketlendiğine dikkati çeken Sili, yerli turistin yüzde 20'nin altında kaldığı her sezonun başarısız geçtiğini vurguladı.Alanyalı turizmcilerin iç pazarın hareketlenmesi ve bu pazardan hak ettiği payı almak için ciddi çaba sarf ettiğini belirten Sili, şu değerlendirmeyi yaptı:"Bu süreç bize iç pazarın önemini bir kez daha gösterdi. Temmuz ayında iç pazarda bir yoğunlaşma olacağını düşünüyorum. Bundan sonra Türkiye'de olduğu gibi kaynak pazarlarda da olumlu gelişmeleri bekliyoruz. Alanya'nın iki önemli kaynak pazarı Rusya ve Almanya'dır. Bu ülkelerdeki gelişmeleri de takip ediyoruz. Almanya 31 Ağustos'a kadar tavsiye kararı aldı. Almanya'dan bize gelmek isteyen misafirlerimiz ve çifte vatandaşlarımız gelmeye başladılar.