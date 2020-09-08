Aksaray’da kazılarda ortaya çıktı! 7 bin yıl önce her evin silosu varmış

Alttan bir sur sistemi olduğu ortaya çıktı. Gene taş mimarili, çünkü güvercin kayasının ilk iki tabakasının taş mimarisi tamamen taştır. Biz çok şaşırdık ve böyle bir yapı ile karşılaşacağımızı ummamıştık. Bu surun aşağı ve yukarı yerleşim yeri olarak ören yerini ve köyü ikiye ayırdığını fark ettik. Burası özenle yapılmış ve tabakalanmış toplumlara geçişi burada belgeledik.''