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HaberlerSeyahat HaberleriAkdeniz'in keşfedilmeyi bekleyen doğa harikaları... Hepsi birbirinden güzel
GeriSeyahat Akdeniz'in keşfedilmeyi bekleyen doğa harikaları... Hepsi birbirinden güzel
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Hürriyet
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Seyahat
Hürriyet Seyahat / Özel | Fotoğraflar: Alamy, Anadolu Ajansı
Haber Giriş: 17 Kasım 2020 - 11:59 | 

Akdeniz'in keşfedilmeyi bekleyen doğa harikaları... Hepsi birbirinden güzel

Türkiye'de Akdeniz Bölgesi dendi mi akla hemen  güzel plaj ve koylar gelir. Halbuki bölgede antik yerleşimlerden tutun da doğa harikası göllere, şelalelere, kanyonlara ve mağaralara kadar keşfedilmeyi bekleyen pek çok yer var.

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Yaz bitmeden bu güzellikleri keşfetmeye ne dersiniz? İşte Akdeniz’in en güzel 10 doğa, kültür ve tarih hazinesi…

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10- GİLİNDİRE MAĞARASI / MERSİN
Aydıncık ilçesi sınırlarındaki mağara, 1999 yılında hayvanlarını otlatan bir çobanın, çevrede gezen kirpiyi takip etmesiyle ortaya çıkarıldı.

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Kirpinin girdiği mağaranın büyüklüğü ve görselliği karşısında şaşkına düşen çobanın durumu bildirmesiyle, Orman ve Su İşleri Bakanlığı mağarayı tabiat parkı ilan ederek koruma altına aldı.

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Denizden 45 metre yüksek yamaçta olan, 555 metre yatay uzunluğa, 46 metre derinliğe sahip mağaradaki dev boyutlara ulaşan ve her biri görsel şölen sunan damla taşlar, ana galeriyi çok sayıda salon ve odaya ayırıyor.

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9- MANAVGAT ŞELALESİ / ANTALYA
Dünyaca tanınan şelale beş metrelik yükseklikten dökülüyor ancak asıl ününün sebebi etkileyici olan genişliği.

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Kış aylarında yoğun debisiyle delice akan ırmağa dönüşen Manavgat’a gitmek için şu an en iyi mevsim.

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Antalya'nın sıcağından kavrulanlar için burası serin bir vaha gibi... Sırf bu nedenden dolayı bile 60 kilometre yol gitmeye değer

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8- KALEİÇİ / ANTALYA
Deniz ve surlarla çevrili Kaleiçi Antalya’nın tarihsel gelişimini gözlemlemek için ideal.

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Daracık sokakları, restore edilen cumbalı taş evleri, kafeleri, restoranları, minik dükkânları ile içinde kaybolacağınız, her sokağında yeni bir dünya keşfedeceğiniz güzel bir adres…

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7- YERKÖPRÜ ŞELALESİ / MERSİN
Büyüleyici güzellikteki kanyondan tahta köprü üzerinden geçerek ulaşılan şelale yemyeşil bir doğa içerisinden akan masmavi sularıyla cenneti andırıyor.

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30 metre yükseklikten akan şelalenin, kendisini oluşturan 200 metre uzunluğunda, 10 metre genişliğinde ve tabanı göl olan su tünelinin içerisindeyse doğallığı bozulmamış sarkıt ve zengin bitki örtüsü yer alıyor.

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6- SALDA GÖLÜ / BURDUR
Bembeyaz kumsalı, turkuaz tonlardaki suyu ve göz kamaştıran güzelliğiyle ziyaretçilerine güzel manzaralar sunan Salda Gölü, mavi ve yeşilin iç içe olmasıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

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Son yıllarda yapılan yatırımlar ve tanıtımlarla gözde turizm bölgeleri arasına giren, geçen yıl 500 bin ziyaretçiye ev sahipliği yapan Salda Gölü, yeni turizm sezonunda da oldukça fazla ziyaretçi ağırladı ve ağırlamaya devam ediyor.

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Tatil döneminin başlamasıyla Salda Gölü'ne gelenler, eşsiz doğa güzelliğinde vakit geçirip, ruhlarını dinlendiriyor, fotoğraf çektirerek anılarını ölümsüzleştiriyor.

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5- SAGALASSOS / BURDUR
Günümüzden 12 bin yıl öncesine uzanan ilk yerleşim izleri, ihtişamlı heykelleri, 9 bin kişilik tiyatrosu, Antoninler Çeşmesi ve Roma hamamı ile dikkat çekiyor.

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Frigler, Likyalılar, Persler, Romalılar ile Selçuklulara ev olan, yüksekte-yamaçlarda kurulu, verimli, etkileyici bir kent.

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4- KAPUTAŞ PLAJI / ANTALYA
Türkiye’nin turkuvaz sularıyla dünyaca ünlü en güzel plajında hâlâ yüzmediyseniz çok şey kaybediyorsunuz.

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Bu güzelliğe dağ yolundan geçip 190 basamaklı bir yoldan geçerek ulaşılıyor. Yer altından akan suyun kumların arasından süzülmesi sonucu denizi oldukça serin olduğu için sudan çıkmak istemeyeceksiniz.

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3- ASPENDOS / ANTALYA
Akalar tarafından MÖ 10. yy’da inşa edilen antik kent, özellikle Romalılar tarafından inşa edilen 15 bin kişi kapasiteli tiyatrosuyla ünlü. Heybetiyle büyüleyen Aspendos’u her yıl binlerce turist ziyaret ediyor.

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2- KÖPRÜLÜ KANYON / ANTALYA –ISPARTA
Akdeniz’in 14 km. uzunluğunda etrafı yemyeşil ağaçlarla çevrili doğa harikası burası.

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Adını üzerinde bulunan tarihi iki köprüden alan kanyonda rafting yapıp, nehir etrafındaki kamp alanlarında çadır kurup kamp yapabilirsiniz.

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Yaklaşık 3 buçuk saat süren macera dolu rafting deneyimini mutlaka yaşamalısınız.

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1- KRAL KOYU / ANTALYA
Gazipaşa'ya yaklaşık 21 kilometre mesafedeki Güney Mahallesi Nohut Yeri mevkisinde bulunan Antiocheia Ad Cragum Antik Kenti ve Kral Koyu, yerli ve yabancı turistlerin en yoğun ziyaret ettiği noktaların başında yer alıyor.

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İlçeye gelen yerli ve yabancı turistler antik kentte tarihi yaşayıp, rehberlerden bölgenin tarihçesini öğreniyor. Roma ve Bizans dönemlerinde de yerleşim görmüş olan antik kentteki orta çağ kalesi, agora, sütunlu cadde, kilise, hamam, anıtsal kapı, tapınak ve nekropol alanındaki anıt mezarlar ve triconhos ile antik kent gezisi son buluyor.

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