Seyahat Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Ingimage Haber Giriş: 21 Eylül 2020 - 10:41 | 21 Eylül 2020 - 10:54

Akdeniz’in en şirin 10 sahil kasabası! Kalabalıktan uzak biraz olsun kafa dinlemek istiyorsanız tam zamanı

Bahar aylarının ve yazın hiç bitmediği, kışın sadece şöyle bir selam verip geçtiği yer Akdeniz sahilleri. Tertemiz havası, maviyle yeşilin buluştuğu yerleşimler ve antik kentleriyle hem keşfedilecek birçok yeri barındırıyor hem de kafa dinlemek için çok ideal… Sizin için tam da şu sıralar gidilmesi gereken Akdeniz’in en güzel 10 sahil kasabasını derledik.