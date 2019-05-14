Seyahat Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Ingimage Haber Giriş: 14 Mayıs 2019 - 08:00 , / 14 Mayıs 2019 - 08:51

Akdeniz’in en güzel sahil kasabaları! Sessizlik ve huzur arayanlar, şimdi tam zamanı...

Bahar aylarının ve yazın hiç bitmediği, kışın sadece şöyle bir selam verip geçtiği yer Akdeniz sahilleri. Tertemiz havası, maviyle yeşilin buluştuğu yerleşimler ve antik kentleriyle hem keşfedilecek birçok yeri barındırıyor hem de kafa dinlemek için çok ideal… Sizin için tam da şu sıralar gidilmesi gereken Akdeniz’in en güzel 10 sahil kasabasını derledik.