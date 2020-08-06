Akdeniz'in en güzel kasabası... Huzurlu atmosferiyle sakin bir tatil için tam zamanı
Kalkan’a her gittiğimde kendimi iyi hissediyorum nedense. Farklı bir samimiyeti var bu kasabanın. Mimari yapısı, bozulmamış kent dokusu ve Akdeniz maviliğine karşı manzarası müthiş. Öyle tüm gün oturup hiçbir şey yapmadan sadece manzara izlediğim çok oluyor. Akdeniz’de şirin bir liman kasabası olan Kalkan şık konaklama seçenekleri, restoranları ve huzurlu atmosferiyle sakin bir tatilin keyfini çıkarmak isteyenlerin uğrak yeri olmuş durumda.
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Kalkan’da en yaygın tatil şekli aile ya da arkadaş grubuyla villa kiralayıp, sonsuzluk havuzunda Akdeniz’in en göz alıcı manzarasına karşı yüzmek. Sosyal mesafe kaygısına gerek yok zaten herkesten mesafeli bir tatil yapacaksınız.
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Hele bir de kalabalığın yavaştan çekildiği bu ayda daha güzel ve sakin oluyor. Daha çok İngilizler tarafından tercih edilen Kalkan, bu yaz yerli turistlere kapılarını açmış durumda.
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Bu gözde rota için konaklamadan yeme-içmeye ve çevresindeki gezilecek yerlere kadar bir gezi rehberi oluşturdum. Yaz bitmeden bu şirin kasabayı mutlaka keşfe çıkın.
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KALKAN GEZİLECEK YERLER
Kalkan küçük bir sahil kasabasından çok ötede özellikleri olan bir yer. Dünyaca ünlü antik kentlere, muhteşem koylara ve kumsallara ev sahipliği yapıyor.
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Çevresinde gezebileceğiniz birçok yer ve yapabileceğiniz çok sayıda aktivite var. Xanthos Nehrinde kano, yamaç paraşütü, tüplü dalış, hafif trekking, dağ bisikleti ve su sporları keyfini çıkacağınız çeşitli aktivitelerden.
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Kalkan Plajları
Kalkan’da merkezden çok uzaklaşmadan gideceğiniz harika plajlar var. Buz gibi suyu ve turkuaz rengiyle Kalkan halk plajında mutlaka denize girin. Daha konforlu ve rahat bir ortamda denize girip tüm gününüzü geçirebileceğiniz plajlar ise şunlar: Yalı Beach Club, Kalamar Beach Club, Mahal Beach Club, Kalkan Beach Park.
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Patara
Dünyanın en uzun doğal plajlarından birine sahip Patara. Kalkan’a kadar gelmişken bu güzelim antik kenti ve sahilini görmeden sakın dönmeyin. Kumu incecik, denizi sığ ve genelde dalgalı. Günbatımını Patara kum tepelerinde izleyin.
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Hayran kalacaksınız. Eski Türk filmlerinden bazılarının çöl sahnesi burada çekilmiş, harika fotoğraflar çekeceksiniz.
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Kaputaş Plajı
Manzarası birçok kişiyi Kaş-Kalkan yollarına düşürmüştür. Büyüleyici turkuaz rengini bilmeyen kalmadı. Bölgenin ve ülkemizin en güzel plajlarından biri olan Kaputaş Kalkan’a sadece 10 dk.
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Saklıkent Kanyonu
Buz gibi suyun kayalar arasında saklandığı bir doğa harikası. Altınızda akan beyaz köpüklü sularıyla muhteşem bir yürüyüş yolu sizi bekliyor. Hem suyun içinde hem de kayalar üzerinde gezineceğiniz için yanınızda deniz ayakkabısı alın. Fethiye’ye bağlı olan Saklıkent Kanyonu Kalkan’a 45 dk.uzaklıkta. Kendi aracınızla ya da özel bir turla gidebilirsiniz.
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Xanthos Antik Kenti
Xanthos nehri kenarında iki tepe üzerine kurulmuş, yüzlerce yıllık kalıntılarıyla sizi geçmişe götürecek bu antik kenti Kalkan gezinize mutlaka ekleyin. Bu Likya kentinin yaşanan savaşlarla ilgili hüzünlü hikayeleri ilginizi çekecek. Xanthos Antik Kenti Kalkan’a 20 dk. mesafede.
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KALKAN’DA NEREDE KALINIR?
Villa Kiralama: Kalkan’a gelecekseniz kesinlikle villa tatilini tercih etmelisiniz. Villa seçeneklerinden dolayı olabildiğince izole bir tatil yapma fırsatınız var. Bölgede otelden çok villa seçeneği mevcut. Zaten Kalkan’a gelince kafanızı kaldırıp yamaçlara baktığınızda bölgenin villa cenneti olduğunu göreceksiniz. Aileniz ya da arkadaş grubunuzla sadece sizin kalabileceğiniz her bütçeye uygun havuzlu villalar var.
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Villalar misafir girişleri öncesinde ve sonrasında dezenfekte ediliyor. İsterseniz giriş yaptığınızda gözünüzün önünde de dezenfekte ediyorlar. Çok sayıda villa kiralama yapan firma var. Benim önerim güvenilirliği konusunda hiç şüphem olmayan tatilvillasi.com İletişim: 0 242 844 33 12
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Bir diğer villa önerim aldığı tüm güvenli önlemleriyle The Mulberry Collection Villaları. Manzarası şahane. Yunan adasını bile görebiliyorsunuz. Yan yana dizilmiş 10 villası var ve hiçbiri birbirinin alanını görmüyor. Dezenfekte edilmesinin yanı sıra hiç kullanılmamış yeni çarşaf, yastık alma seçeneği de sunuyorlar. İletişim: 0 532 615 01 74 themulberrycollection.com
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Likya Pavilion Hotel: Kalkan’ın muhteşem Akdeniz manzarasına karşı konumlanmış, bölgenin en güzel otellerinden biri. Likya Pavilion, otel konseptinde ancak tamamen özel villa rahatlığı sunuyor. Odaları birbirinden bağımsız ve her birinin özel sonsuzluk havuzu var. Tam bir inziva yeri. Konaklamanıza kahvaltı dahil. Likya Pavilion misafirleri Likya Gardens’a ait olan Yalı Beach Club’ı ücretsiz olarak kullanabiliyorlar. İletişim: 0 532 554 42 92 likyapavilion.com
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Likya Gardens: Kalkan’ın en özel otellerinden biri de Likya Gardens. Özel havuzlu süit odalarıyla izole bir tatil yapabilirsiniz. Özellikle balayı çiftiyseniz tercih edebilirsiniz. Hemen önünde Yalı Beach Club adında kendi plajı var. İletişim: 0 242 844 34 70 likyagardens.com
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Old Town Hotel Kalkan: Kalkan’ın tam merkezinde, Arnavut kaldırımlı sokaklarında konumlanmış, 6 odalı çok şık bir butik otel. Eski Kalkan evlerinin dokusuna uygun dekore edilmiş. Ayrıca bir de kafesi var. Kalkan’ın tüm restoranlarına ve Kalkan halk plajına yürüme mesafesinde. İletişim: 0 242 844 30 38 oldtownhotelkalkan.com
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Fidanka Otel: Kalkan’ın en sevdiğim ve en keyifli otellerinden biri Fidanka. Otel, aile yadigarı antika eşyalar ve dünyanın dört bir yanından topladıkları objelerle özenle dekore edilmiş. Geniş teraslı odaları ve harika bir manzarası var. İletişim: 0 242 844 12 45 fidanka.com
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KALKAN’DA YEME-İÇME
Kalkan’a gidince genelde villalarda kendimiz pişirip yemeyi tercih ediyoruz. Ama en azından birkaç akşamınızı ayırıp dışarıda yemek isterseniz keşfettiğim çok güzel restoranlar oldu. Yunan tavernası esintileriyle Saloniki Meyhane. Atatürk’ten esinlenmişler hatta masanın biri sonsuza dek Atatürk’e rezerve. Mezeleri çok lezzetli. Kebap yemek isterseniz lezzetli menüsüyle kesinlikle Ata Meze. Manzaraya karşı bir meyhanede yemek isterseniz ise önerim Mey Meze. Kahvaltı için ise Bahçe Cafe. Ayrıca akşamları dalga sesleri ve hafif rüzgâr esintisinde bir şeyler içmek isterseniz Yalı Beach Club’a mutlaka gidin. Çok keyif alacaksınız.