Akdağ'daki 'izole tatil' adresi ziyaretçi sayısını ikiye katladı

"TÜRKİYE'NİN HER NOKTASINDAN TURİST GELİYOR" Denizli, Uşak ve Isparta başta olmak üzere İstanbul, Ankara ve İzmir'den çok sayıda turistin salgın sürecinde tatil için Akdağ'ı tercih ettiğini dile getiren Aktürk, şunları kaydetti:"Burada 10 bungalov evimizde misafirlerimizi ağırlıyoruz. Yakında bir butik otelimiz hizmete girecek. Yine kamp ve karavan turizminde de Kocayayla, büyük ilgi gördü. Çünkü pandemi sürecinde insanlar Akdağ gibi doğa harikası yerlere gitmek istiyor. Şehir merkezlerinden ve kalabalık ortamlardan kendilerini uzak tutmak istiyorlar. Bu süreçte Akdağ'ımız çok büyük rağbet görüyor. Doğa harikası Kocayayla'ya Türkiye'nin her noktasından turist geliyor. Geçen yıla göre sezon sonu gelmeden şimdiden ziyaretçi sayımız iki kat arttı. Turist sayısı artıkça bizlerin verdiği hizmetler de artıyor"