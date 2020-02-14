Aileler için en uygun 10 adres! Şimdiden planınızı yapın...

Nerede kalmalı, hangi lezzetleri tatmalı?

Şehirde bulunan Radisson Blu Hotel, merkezi bir konumda olup mükemmel bir kahvaltı büfesine sahip. Ne çok büyük ne de çok küçük özellikte olan bu otel kahvaltıda sunduğu kruvasan ve nutella ile biliniyor. Museum Quarter semtinde bulunan Cafe Loetje’da yerel halkla en güzel bifteği yiyebilirsiniz. Rezervasyonsuz girilen yer için bir süre bekleyebilirsiniz ve özellikle verandasında bir masa bulabilirsiniz.