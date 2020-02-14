Aileler için en uygun 10 adres! Şimdiden planınızı yapın...
Çocuklarınız varsa, tatil planı yapmak zorlu bir süreç olabilir. Tatile ayıracağınız süre değerli ama çocukların mutluluğu da önemli… Seyahatlerinizde sloganınız ‘Ailemle seyahat etmek’ ise Avrupa’da bulunan bu şehirleri öğrenince memnun olacaksınız.
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Budget travel sizler için en aile dostu 10 şehri listeledi. İşte kalınacak yerden gezilecek noktalara kadar o şehirler…
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10- Viyana / Avusturya Opera, mimari, mutfak gibi birçok kültürün barındığı Avrupa’nın ünlü şehirlerinden bir tanesi Viyana...
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Ne yapmalı? Temmuz ve ağustos ayları haricinde yıl boyunca çocuk operaları sunan Viyana Devlet Operası’nı ziyaret edebilirsiniz. Habsburg İmparatorluğu ailesinin eski yazlık evi olan Schonbrunn Sarayı'nı mutlaka gezmelisiniz.
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Zoom Çocuk Müzesini ziyaret edebilir ardından Dschungel’e gidebilirsiniz. Burada çocuklarınız için oyun yerleri ve sizler için rahat kanepeler bulunuyor. St.Stephen Katedreli’ne giderek şehrin en büyüleyici, unutulmaz manzarasına tanıklık edebilirsiniz.
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Nerede kalmalı, hangi lezzetleri tatmalı? Eksiksiz bir Viyana kahvaltısı ve çocuk seven personeli ile öne çıkan Pertschy Palais Hotel, Opera’ya, katedrale ve diğer yerlere yürüme mesafesinde... Lokantaların, tatlıcıların, manavların toplu halde bulunduğu bir pazar yeri olan Nascmarkt’ ta istediğiniz her şeye kolayca ulaşabilirsiniz.
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9- Floransa / İtalya Ayçiçeği, taze balları, damak çatlatan yemekler ve güzel sanat etkinlikleriyle dolu bir şehir sizi bekliyor.
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Dünyanın eski ve en ünlü sanat merkezlerinden biri olan Uffizi Galeri Müzesi çocukların bile ilgisini çekecek düzeyde değerli bir hazineye ev sahipliği yapıyor. Palezzo Vecchio’da sarayın gizli geçitlerini gezerken freskler içinde kaybolabilirsiniz.
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Ponte Vecchio’da hediyelik eşya alışverişinizi tamamladıktan sonra Pitti Sarayı ve Boboli Bahçeleri’ne doğru yürüyebilirsiniz. Giardiona di Boboli, Medici ailesinin tasarladığı çeşmeler ve mağaralarla ünlü bir yer. Toskana'nın tepelerinin keyfini çıkarmak isterseniz 7 numaralı otobüsle Fiesole’ye gidin ve şehrin 20 dakika kuzeyinde yer alan Floransa’nın büyüleyici manzarasına, Etrüsk ve Roma kalıntılarına şahit olun...
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Nerede kalmalı, hangi lezzetleri tatmalı? Aileler için bitişik odalar sunan, güzel bir havuza ve bahçelere sahip şehre 10 dakikalık uzaklıkta olan Villa Tolomei uygun tercih olabilir. Trattoria La Casalinga ve Cinghiale Bianco’da yerel ev yapımı makarnaları tadabilirsiniz.
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8- Halkdiki / Yunanistan Aristotales’in doğduğu, masmavi Ege Denizi’nin keyfini çıkarabileceğiniz Yunanistan’ın cennet köşesi...
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Ne yapmalı? Kuzey Yunanistan’da yer alan Halkdiki bölgesi üç yarımadadan oluşur. Bunlardan ilki en kalabalık olan Kassandra, ikincisi daha az tatil köyü ve tenha koylarıyla ünlü Sithonia, üçüncüsü insanlara kapalı bir manastır tapınağının bulunduğu Athos Dağı.
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Kassandra’da başladığınız seyahatinize bir yamaç yürüyüşüyle kalabalıktan çıkın. Sivri köyüne deniz uçurumlarıyla dolu bir yürüyüşle yürürken, bir villa ve Hristiyan tapınağı dahil olmak üzere eski roma kalıntıları dikkatinizi çekecek. Öğleden sonrasını MÖ 3000’den kalma pitoresk bir köy olan Athitos’ta geçirin. Kahvenizi yudumlayarak eski taş evleri, parke taşlı sokakları ve Toroneos Körfezi’nin nefes kesici manzaralarını izleyin. Sithonia’da yeşilin hakim olduğu manzarasıyla Ege Denizi’nin gök mavisi sularıyla harika bir bütünlük oluşturuyor. Sakin bir sahilde denizin keyfini çıkarırken Vourvourou’daki balık lokantalarını keşfedebilirsiniz.
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Nerede kalmalı, hangi lezzetleri tatmalı? Çocuk havuzu ve mini buzdolabı gibi özellikleriyle Vourvourou’daki Hotel Vergos’ta kalabilirsiniz. Ahşap masaları ve sandalyeleriyle ay ışığında taze balık ve yerel şarapları tadabileceğiniz Ornos Panagias en uygun adreslerden biri olarak göze çarpıyor.
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7- Barcelona / İspanya Ünlü Katalan mimar Antoni Gaudi’nin çalışmalarına her köşede rastlayıp, çocuklar için eğlence yeri olan Seuss’u gördüğünüzde mimari olarak bir doyuma ulaşacaksınız.
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Ne yapmalı? Barcelona’da bulunan meyve ve yerel yiyeceklerle donatılmış eşsiz bir pazar olan Boqueria’ya gidebilirsiniz. Mükemmel fotoğraflar çekmek için Parc Güell’e doğru yürüyün. Tatlı bir ikram için, lezzetli hediyelik eşyaların bulunduğu Çikolata Müzesi’ni ziyaret edebilirsiniz. Modern Bilim müzesi olan CosmoCaixa da mutlaka görmeniz gerekiyor.
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Nerede kalmalı, hangi lezzetleri tatmalı? Las Rambles’in yakınında yer alan ve geniş kahvaltı büfesi seçeneğiyle Petit Palace Hotel Opera Garden tercih edilebilecek otel olarak göze çarpıyor. Taze balık, patates kızartması ve sarımsak, yağ ve domatesle marine edilmiş ekmekler ve içkilerin yanında kullanılan ünlü Tapas mezelerinden tatmak için zeytin ağaçlarıyla çevrili şehrin gürültüsünden uzak El Jardi Terrace &Tapas Bar’a gitmelisiniz.
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6- Münih / Almanya El yapımı oyuncakların ve el yapımı biraların bol olduğu Bavyera bölgesinin başkentinde herkes bir şeyler bulabilir.
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Ne yapmalı? Güne Münih’in merkezi olan Münih Kent Meydanı olan Marienplatz’da başlayın. Her gün saat 11-12 arası çalan 100 yıllık Glockenspiel çanını görmek için Yeni Belediye Binası, Neues Rathaus’un önünde bir yer tercih edebilirsiniz. Ardından Saat Kulesi’ndeki Oyuncak Müzesi’ni ziyaret edebilir, Münih’in en büyük oyuncak mağazası olan Karlslet Meydanı’ndaki Obletter Spielwarne’ye gidip çocuklarınıza güzel oyuncaklar bulabilirsiniz.
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Nerede kalmalı, hangi lezzetleri tatmalı? Eğlenceli, geniş odalara sahip, mükemmel bir konumda bulunan aileler için oldukça uygun Stollberg Plaza Hotel en uygun seçenek olarak gözüküyor. Gerçek bir bira bahçesi görmek istiyorsanız, Bavyera biralarının, sosislerin, patates salatalarının, simitlerin ve meyvenin en iyileri için Hirschgarten’ı ziyaret edebilirsiniz.
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5- Roma / İtalya Gladyatörler, antik tarihi ve modern mutfağın iç içe geçtiği şehir...
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Ne yapmalı? Roma’ya seyahat ettiğinizde mutlaka The Colosseum’u ziyaret etmelisiniz. Michelangelo’nun Sistine Şapeli’nin tavanına gizlediği başyapıtına bakarken hayran kalacaksınız. Ünlü Trevi Çeşmesi’ne uğrayıp, İspanyol Merdivenleri’ne tırmanın ve caz müzikleri eşliğinde ünlü ‘gelato’ dondurmasının tadını çıkarın. Şehrin karmaşasından sıkılırsanız Ostia Antik Kenti’ne günlük gezi yapabilirsiniz.
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Nerede kalmalı, hangi lezzetleri tatmalı? The Residence Barberini, Roma standartlarına göre geniş odalara sahip... İspanyol Merdivenleri ve Trevi Çeşmesi gibi birçok ilgi çekici yere yürüme mesafesinde. Şehirdeki en iyi Carbonara (spaghetti) için yerlilerin daha çok gittiği Testaccioa’daki Trattoria Perilli restoranını ziyaret edebilirsiniz. Harika bir öğle yemeği yemek isterseniz Trattoria Nerone’a gidip Kolezyum manzaralı bir masada yemek yiyebilirsiniz.
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4- Londra / İngiltere Paddington Bear, Peter Rabbit, Mary Poppins, Peter Pan ve Harry Potter gibi filmlerle ünlenmiş efsanevi şehir.
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Ne yapmalı? Dünyanın en ünlü balmumu heykel müzesi olan Madame Tussauds’u ziyaret edebilir, fotoğraflar çekebilir, Bank of England Müzesi’ni gezip Pound’un sembolünün nasıl ortaya çıktığını öğrenebilirsiniz. İlk yeraltı treni dahil olmak üzere birçok ulaşım aracının olduğu Londra Ulaşım Müzesi’ni görebilirsiniz. Tarih sevenler içinse aslanların Trafalgar Meydanı’nda dolaştığı günlerden günümüz şehir merkezine giden zaman yolculuğuna tanık olabileceğiniz Londra Müzesi’ni görmelisiniz. Buckingham Sarayı’nın muhafızlarının değişimini izleyip, St.James Park’ta eğlenceli vakit geçirebilirsiniz.
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Nerede kalmalı, hangi lezzetleri tatmalı? The Park Plaza, dört kişilik bir aileyi ağırlamak için en uygun yerlerin başında geliyor. Geniş odalara sahip olması, turistik yerlere ve toplu taşıma araçlarına yakınlığıyla seyahatiniz için büyük kolaylık sağlıyor. GBK (Gurme Burger Mutfağı) burgerinizi buffalodan sebzeye ve diğer istediğiniz şekilde alabiliyorsunuz.
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3- Paris / Fransa Paris sadece ilkbahardaki romantizm için değil, yıl boyunca herkes için gezilmesi gereken yerlerden. Çocuklar her köşede bulunan binalara bayılacak, şehrin etrafındaki manzaralardan ve Eyfel Kulesi manzarasına tanık olmak sizleri büyüleyebilir.
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Ne yapmalı? Ailecek gezerken Paris’te çokça parklara rastlayabilir, vakit geçirebilirsiniz. Marie de Medici tarafından 1612 yılında inşa edilen şehrin en büyük parklarından olan içinde eski bir senato binası, havuzu, tenis kortları, satranç köşesi, ağaçlar ve birçok heykelleri olan yeri ziyaret etmelisiniz.
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Nerede kalmalı, hangi lezzetleri tatmalı? Bastille / Marais semtinde bulunan Citadine, harika bir açık hava pazarına yürüme mesafesinde olup leziz bir mutfağa sahip. Paris’in her yerinde en lezzetli şeyler yemeniz mümkün. Sabahları yerel bir kafe ve geceleri semt bistrosunu tercih edebilirsiniz. Eğer Sacre Coeur’a alışılmadık bir tırmanışın ardından Le Refuge des Fondue’yi ziyaret edebilirsiniz.
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2- Dublin / İrlanda Dublin’e geldiğinizde sadece İrlandalı gözler değil; konukseverliği ile ünlü yerel halk tüm içtenliğiyle sizi karşılayacaklar. Macerayı seven aileler için mükemmel bir başlangıç şehridir.
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Ne yapmalı? St. Stephen’s Green’e doğru yürürken güzel ‘Dublin Kapılarına’ hayranlıkla bakabilirsiniz. İrlanda Ulusal Doğal Tarih Müzesi’ni gezebilir burada farklı türde ördekler görebilir ve besleyebilirsiniz. Phoenix Park’ta bulunan Dublin Hayvanat Bahçesi’ni ziyaret ederseniz burada yaşayan canlılar için adeta kendi ortamlarını aratmayan derecede gerçeklikle tasarlandığını görüp keyifli dakikalar yaşayabilirsiniz. Ayrıca karanlık İrlanda tarihini merak ediyorsanız Kilmainham Hapishanesi’ni ziyaret edebilir ilginç bilgiler öğrenebilirsiniz.
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Nerede kalmalı, hangi lezzetleri tatmalı? St.Stephen Green’e birkaç dakikalık yürüme mesafesinde olan Dublin’in modern otellerinden biri Mespil Hotel... Misafirler için her türlü imkanın sağlandığı bu otelde gezileriniz sonunda rahatça konaklayabileceğiniz ideal bir otel görüntüsü veriyor. Menüleri balık ve deniz ağırlıklı ürünlerle dolu olan mutfağıyla ünlü Dublin’de listenin başını ‘İrlanda Somonu’ çekiyor. Bunun yanında Dublin koyundan çıkarılan karideslerle harika bir yemek başlangıcı yapabilirsiniz.
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1- Amsterdam / Hollanda Kürekli tekneler ve bisiklet yollarının fazlaca olduğu bu şehirde ailecek seyahat ederken düşüneceğiniz yerlerin başında geliyor. Uygun fiyata yemek yiyebilir, şehri gezerken güzel manzara fotoğrafları çekebilir, bisiklet ve kayıklarla şehri gezebilirsiniz.
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Neler yapmalı? Kayıkla veya bisikletle Amsterdam’ı gezmek çok eğlenceli olabilir. Her yaştan insanlar için gemiyi andıran dış yapısı ile dikkat çeken NEMO Bilim Müzesi’ne giderek genç bilim insanları için deneyler içeren kimya laboratuvarı bulunuyor ve burada bu deneyleri deneme fırsatı bulabilirsiniz.
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Nerede kalmalı, hangi lezzetleri tatmalı? Şehirde bulunan Radisson Blu Hotel, merkezi bir konumda olup mükemmel bir kahvaltı büfesine sahip. Ne çok büyük ne de çok küçük özellikte olan bu otel kahvaltıda sunduğu kruvasan ve nutella ile biliniyor. Museum Quarter semtinde bulunan Cafe Loetje’da yerel halkla en güzel bifteği yiyebilirsiniz. Rezervasyonsuz girilen yer için bir süre bekleyebilirsiniz ve özellikle verandasında bir masa bulabilirsiniz.