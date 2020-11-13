Ailecek ara tatilde gidilecek en güzel adresler... Çocuklar buraları çok sevecek

Ailecek kamp yapmak isteyenlere: Düzce Doğal güzellikleriyle dikkatleri üzerine toplayan Düzce son zamanlarda adından sık sık bahsettiriyor. Kamp tatili yapmak isteyenler için ise harika bir fikir. Güzeldere ve Samandere Şelale’lerini ziyaret edebilir, dilerseniz yer aldığı tabiat parkında bulunan kamp alanlarında konaklayabilirsiniz. Çocuklarla kamp deneyimi biraz zor gibi gözükse de onların mutlulukları buna değecek. Pandemi dönemi için de oldukça uygun bir tatil tipi olan kamp, ara tatilde mutlaka tercih edilmesi gerekenlerden…