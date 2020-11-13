Ailecek ara tatilde gidilecek en güzel adresler... Çocuklar buraları çok sevecek
Yeni eğitim ve öğretim yılının ilk ara tatili bu yıl 16-20 Kasım'da olacak. Yani bu hafta sonundan itibaren çocuklar birazcık eğitim ve öğretime ara verecek. Peki hazır okullarda tatil olmuşken ailecek nereye gitmeli, neler yapmalı? İşte ara tatilde gidilecek en iyi rotalar…
Öğrenciler, öğretmenler ve ailelerin tatil planlarında önemli bir yer tutan ara dönemin ilk bir haftalık tatili bu hafta sonuyla birlikte başlıyor. Çocuklar pandemi döneminde eğitim açısından birazcık yıprandı onlara unutamayacakları bir tatil hediyesi vermeye ne dersiniz?
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Harika vakit geçireceksiniz: Eskişehir
Eskişehir gezisi belki de ara tatilde çocuklara verilecek en iyi hediye olabilir. Çocuklar için ilk rotanız kesinlikle ‘Masal Şatosu’ olmalı.
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Bulunduğu bölgede masallardan fırlamış şato, gemi gibi birçok güzelliğin bulunduğu bu yere çocuklar bayılacak.
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Kesinlikle bir sonraki durağınız Odunpazarı olmalı. Tarihi dokunun hüküm sürdüğü Odunpazarı’nda rengarenk evlerin arasında dolaşırken büyüleneceksiniz. Daha sonra ise yine Odunpazarı’nda bulunan ‘Balmumu Müzesi’ne mutlaka uğrayın. Burada tarihi kişiliklerin ve ünlülerin balmumu heykelleri ile harika fotoğraflar çekilebilirsiniz.
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Eskişehir’e kadar gelmişken Porsuk Çayı etrafında bulunan kafelerde mutlaka çibörek yemelisiniz. Eskişehir turunuzu dilerseniz birkaç güne yayabilir veya hızlandırılmış tur ile bir günde tamamlayabilirsiniz.
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Özel aracınızla ulaşım sağlayabileceğiniz gibi birçok noktadan hızlı tren ile de ulaşım mümkün.
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Biraz huzur biraz tarih: Edirne
Birkaç günlük bir tur gerçekleştirmek istiyorsanız Edirne tam size göre. Camileri, tarihi çarşıları ve köprüleriyle görenleri büyüleyen şehir, ara tatil seçenekleriniz arasında mutlaka yer almalı. Köklü bir geçmişe sahip olan Edirne’nin dört bir yanı tarih kokan sokaklarında kendinizi kaybedeceksiniz. Önceliğiniz kesinlikle Mimar Sinan’ın ‘ustalık eserim’ olarak nitelendirdiği Selimiye Camii olmalı.
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Daha sonra etrafında bulunan diğer büyük camileri de ziyaret edebilirsiniz. Tarih ve doğanın bir arada olduğu Mecidiye Köprüsü de sonraki durağınız olmalı. Tabii yolunuz Edirne’ye düşmüşken lezzetli mi lezzetli ciğerini tatmadan da dönmeyin. Ayrıca Edirne'de birçok yerde Osmanlı macunu da bulabilirsiniz. Çocuğunuzun ilgisini çekebilir.
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Çocuklar asla dönmek istemeyecek: Ormanya
Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bulunan Ormanya, dünyanın en büyük üçüncü doğal yaşam alanı olarak dikkatleri üzerine topluyor. Özellikle ara tatilde çocuklarınızla gidebileceğiniz Ormanya, her mevsim farklı güzelliklerle ziyaretçilerini ağırlıyor.
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İçerisinde bulunan hayvanat bahçesinde çocuklarınızla sevimli dostları keşfedebilir ve yürüyüş parkurunda keyifli bir doğa yürüyüşü yapabilirsiniz.
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Özel aracınızla veya toplu ulaşım araçlarıyla da rahatlıkla ulaşabileceğiniz Ormanya, İstanbul’a çocuklarla seyahat edilebilecek en güzel yerler arasında bulunuyor. İçerisinde bulunan Hobbit evleri ise büyük küçük herkesin beğenisini topluyor. Çocuklarınızın çok keyif aldığı bu geziden sonra konaklamak isterseniz de Kartepe’de birçok otel bulabilirsiniz. Keyifli Ormanya geziniz sonrasında Kartepe’de bulunan at çiftliklerinde ise doğanın içinde at binme deneyimi yaşayabilirsiniz.
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Oksijeni bol: Gölyazı
Bursa’nın Nilüfer ilçesinde bulunan Gölyazı, genellikle filmlerde gördüğümüz şirin bir balıkçı köyü. Uluabat Gölü üzerinde bulunan bu minik adacık gezip görmeye değer.
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Adacık diyorum çünkü gezmek için birkaç saat yeterli olacaktır. Sabahın erken saatlerinde gidip harika bir kahvaltı yapıp adada güzel bir yürüyüş turu yapabilirsiniz. Ada turunuzun sonunda gölde mutlaka bir sandal turu yapmalısınız.
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Civarda bulunan minik adacıklardan birkaçını da bu şekilde görebilirsiniz. Roma İmparatorluğu dönemine ait birçok kalıntı bulunan Gölyazı’da gezinizi tamamladıktan sonra rotanızı Bursa’daki diğer muhteşem yerlere çevirebilirsiniz. Bursa’da gezilebilecek diğer güzel yerler ise, Cumalıkızık, Tirilye, Mudanya, İznik…
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Rüya gibi: Kapadokya
Doğası ve tarihi ile Türkiye’de mutlaka görülmesi gereken yerler arasında bulunan Kapadokya, ara tatilde ailecek gidebileceğiniz yerler arasında bulunuyor.
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Kapalı müzelerin yanı sıra birçok açık hava müzesinin de bulunduğu Kapadokya’da gezilecek o kadar çok yer var ki, bir gün asla yetmeyecektir.
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Aynı zamanda yer altı şehirlerini de keşfe çıkabilirsiniz. Kapadokya’da yapılacak en güzel aktivite ise tabii ki balon turu. Sabahın erken saatlerinde gerçekleşen balon turları unutulamaz bir deneyim yaşamanızı sağlayacak.
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Ailecek kamp yapmak isteyenlere: Düzce
Doğal güzellikleriyle dikkatleri üzerine toplayan Düzce son zamanlarda adından sık sık bahsettiriyor. Kamp tatili yapmak isteyenler için ise harika bir fikir. Güzeldere ve Samandere Şelale’lerini ziyaret edebilir, dilerseniz yer aldığı tabiat parkında bulunan kamp alanlarında konaklayabilirsiniz. Çocuklarla kamp deneyimi biraz zor gibi gözükse de onların mutlulukları buna değecek. Pandemi dönemi için de oldukça uygun bir tatil tipi olan kamp, ara tatilde mutlaka tercih edilmesi gerekenlerden…
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Hem yakın hem de ucuz: Maşukiye
Şehirden kaçış adına yapılabilecek en güzel şeylerden biri de Maşukiye'ye gitmek olacak. Ara tatilde çocuklarınızla eğlenceli vakit geçirmek, doğa içinde harika bir tur gerçekleştirmek istiyorsanız mutlaka seyahat rotanıza eklemelisiniz. Zıpline, ATV turu turu aktivitelerle çocuklarınızla harika vakit geçirebilir, tatili unutulmaz kılabilirsiniz. Yorgunluğunuzun üzerine de şarıl şarıl akan suyun etrafında bulunan restoranlarda bir yemek iyi gidecektir... Uzaktan gelecekseniz konaklamak için civarda bulunan sevimli butik otelleri de tercih edebilirsiniz.
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Köy hayatını özleyenlere: Safranbolu
Karabük’ün en çok ziyaret edilen ilçesi olan Safranbolu, yılın her ayı yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Siz de ara tatili tarihi bir gezi ile değerlendirmek istiyorsanız Safranbolu harika bir tercih. Tarihi Safranbolu evleri ile ünlenen kent UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde de yer alıyor. Tarihi Safranbolu evlerinin bulunduğu dar sokaklarda dolaşırken, kentin kültürünü de tanımanıza imkan veren birçok müze bulabilirsiniz. Seyahat rotanıza mutlaka eklemeniz gereken yerler; Tarihi Saat Kulesi, Kent Tarihi Müzesi, Kaymakamlar Müze Evi, Anadolu Saat Kuleleri Minyatürleri Parkı Müzesi…
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Tarihin içinde gezinizi bitirdikten sonra Safranbolu’nun doğal güzelliklerini de mutlaka keşfedin. Şehri gezmeye gelenlerin mutlaka ziyaret ettiği kanyon, harika bir cam terasa da sahip. Yerden 80 metre yükseklikte bulunan bu terastan Safranbolu’nun şahane doğasını izleyebilirsiniz. Kanyonda yürüyüş yaparken etrafa iyice bakın, birçok sevimli hayvan göreceksiniz.
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Adı gibi: Şirince
Havalar soğumaya başladıkça sıcak yerlere olan ilgi arttı. İzmir, Muğla, Antalya gibi yerlerin yoğun ziyaretçi çektiği bu günlerde İstanbul’a da yakın olması sebebiyle İzmir çok sık tercih ediliyor. İzmir’de yazlık beldelerden ziyade Şirince köyünde ufak bir tatil yapabilirsiniz. Şehirden uzak kafa dinleyeceğiniz bir tatil istiyorsanız Şirince tam size göre. Bu sevimli köy harika mimarisi ve doğası ile sizi kendine hayran bırakacak. Mayaların kıyamet senaryolarıyla adını duyuran bu sevimli köy, birkaç günlük seyahatler için harika bir fikir. Yolunuz İzmir’e düşmüşken seyahatinizi Efes Antik Kenti’ni turlayarak bitirebilirsiniz.
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Biraz uzak ama gitmeye değer: Antalya
Sıcak havaların hala hakim olduğu yerlerden biri de Antalya. Kar kapıya dayanmadan son kez yazı iliklerinize kadar hissetmek istiyorsanız ara tatilde en iyi tercih Antalya olacak. Tatil cenneti Antalya’da hala denize girebilir ve sakinlik yakalamışken şehri keşfe çıkabilirsiniz. Kaleiçi’nin tarih kokulu sokaklarında turlayabilir, Side Antik Kenti ve Aspendos’u da seyahat rotanıza ekleyebilirsiniz.