Afrika yerlilerinin hayatını değiştirdi! Başına gelmeyen kalmadı, timsah saldırısına bile uğradı

Su için kısa bir süre önce burada başka bir çocuk timsah saldırısına uğramıştı. “Yeryüzünün bir tarafında Mars’a gitmek tartışılırken diğer tarafında böyle bir suyun milyonlarca insan tarafından içildiğine inanmak güç” diye anlatıyor gördüklerini.