Adı gibi 'saklı' bir yer... Ne trafik var ne de gürültü, her yer sessiz sakin... 

Hem kültürel hem de gastronomik Ferhat’ın Şirin için dağları deldiği, dünyanın bilinen ilk coğrafyacısı olan Strabon’un doğduğu, Osmanlı İmparatorluğu’nda şehzadelerin yetiştiği, milli mücadele döneminde halkın örgütlenmesinde önemli pay sahibi Amasya… Hem kültürel hem de gastronomi anlamda özel bir şehir.



Şehrin tam olarak içinden geçen Yeşilırmak şehrin en güzel yapılarından olan eski köprülerin de bulunduğu yer. Şehir merkezinde gezilecek birçok nokta bu ırmak kenarında olduğu için konaklamalı Amasya turunuzda otel tercihinizi ırmak kenarına yakın yapmanızı tavsiye ederiz.



Anadolu birçok ‘ilk’lere ev sahipliği yaptığı gibi Amasya’da dünyanın ilk coğrafyacısı olarak kabul edilen Stabon’un memleketi. Bu doğrultuda kendisinin Yeşilırmak kenarında bulunan heykelini de ziyaret etmelisiniz.