Hürriyet Seyahat / Özel | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, İsmail Sarı, AA
Haber Giriş: 26 Kasım 2020 - 15:20 |
Adı gibi 'saklı' bir yer... Ne trafik var ne de gürültü, her yer sessiz sakin...
İş stresinizi unutacağınız, doğada güzel anlar geçireceğiniz rotalara yelken açmaya ne dersiniz? Hazır bugün okulların sonu günü ve sömestr tatili de başlamışken çocuklarınızla birlikte güzel vakit geçirmenin tam zamanı…
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Biraz olsun her şeyi unutup, doğanın içinde kafa dinlemek istiyorsanız bu listeye bakmadan plan yapmayın...
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Adı gibi 'saklı' bir yer
Sakarya’da gezilecek görülecek çok şey var elbette ama Saklı Göl adı çok fazla adı duyulmamış adı gibi saklı bir yer. Doğal oluşumuyla, şehir merkezine 15-20 dakika uzaklıkta sessizlik ve huzur arayanlar için yeni bir adres… Merkezden uzak köy hayatının hâkim olduğu Korucuk ilçesinin Karapınar mahallesinde yer alıyor Saklıgöl… Ulaşım çok kolay ve kısa sürüyor. Şehir merkezinden kalkan özel halk otobüsüne binerek 20 dakikalık yolculuğun ardından gölün yakınındaki durakta iniyorsunuz.
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Durağın ve gölün bulunduğu yerde sakin bir köy hayatı sizleri karşılıyor. Yol kenarında otlayan hayvanlar, taştan yapılmış tek katlı köy evleri… Duraktan göle doğru yürüdüğünüzde tatlı kuş cıvıltıları, güneşin sıcaklığıyla burada huzurun ve sakinliğin kapısını aralıyorsunuz.
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Gölün hemen sol tarafında yürüyüş yoluyla tesislere adım atıyorsunuz. Taştan yapılmış yolların sağında bir adet kafe bulunuyor ve fiyatları çok uygun. Eğer kafede oturmak istemiyorsanız ve ailecek geldiyseniz hemen yukarıda içinde mangal yapabileceğiniz kamelyalar ve manzaraya karşı oturabileceğiniz masalar bulunuyor.
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Çocuklarıyla gelen aileler için bir de oyun parkı bulunuyor. Hem mangal yapıp karnınızı doyurabileceğiniz, hem gölün eşsiz manzarasını fotoğraflayabileceğiniz hem de çocuğunuzun sıkılmadan vakit geçirebileceği bir yer Sakarya Saklı Göl. Gölde yüzen ördekleri, kazları besleyebilir onlara yem atabilirsiniz. Tesisin içinde yürüme yolunu takip ettiğinizde ormana bağlanan bir yol karşınıza çıkacak. Odun toplamak doğal orman havası almak ve kafanızı dinleyebileceğiniz orman yürüyüşü yapabilirsiniz. Göl alanına giriş ücretsiz…
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Doğayla iç içe
Sakarya'ya 10 kilometre mesafedeki, çam ve meşe ağaçlarıyla çevrili, 1. derece doğal sit alanı olan, çok sayıda kuş türü ve gezi alanlarıyla ziyaretçilerini hayran bırakan Poyrazlar Gölü, hafta sonu sakinlik arayanlar için bir diğer yer. Kent merkezine 10 kilometre mesafede olan ve merkeze yakınlığı nedeniyle de tercih edilen göl, ziyaretçilerine çok sayıda kuş türünü görme imkanı sağlıyor.
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Çam ve meşe ormanlarıyla seyre doyumsuz manzara sunan Poyrazlar Gölü'ne gelenler, ata binip ATV ile safari yapabiliyor, paintball oynayarak vakit geçirebiliyor. Kamp yapanların uğrak mekanları arasında bulunan mesire alanında aileler, gönüllerince eğleniyor.
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Fotoğraf tutkunlarının da ilgi gösterdiği gölü ziyaret eden tatilciler, aileleriyle mangal yaparak, fotoğraf çektirerek ve yürüyüşe çıkarak keyifli vakit geçiriyor. Evliliğe ilk adımı atan bazı çiftler de buradaki mekanlarda fotoğraf çektirerek özel günlerini ölümsüzleştiriyor.
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İstanbul'a yakın sessiz sakin
İstanbul’dan biraz uzaklaşıp tarih ve doğaya karışmak istiyorsanız Tirilye tam aradığınız adres. Daracık sokakları, yanyana dizilmiş Osmanlı-Rum konakları, adım başı göreceğiniz tarihi çeşme ve kiliseleri, zeytinin ve balığın en tazesi sizleri bekliyor. İstanbul’dan 90 dakikalık feribot yolculuğuyla ulaşılan Tirilye, son yıllarda gittikçe popüler haline geldi. Hatta Mudanya’nın tahtını sallıyor.
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Nasıl gidilir? İstanbul’dan bineceğiniz deniz otobüsüyle önce Mudanya’ya, oradan da minibüsle 12 km ötede bulunan Tirilye’ye ulaşabilirsiniz. Bursa merkezden ise halk otobüsleriyle beldeye ulaşım mümkün. Mudanya-Tirilye arasında yapacağınız 12 kilometrelik kıvrıla kıvrıla ilerleyen, bir tarafı zeytin ağaçları bir tarafı deniz manzaralı yol unutulmazlarınız arasına girecek.
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Nereleri gezmeli? Tirilye için “Açık hava müzesi” desek yanlış olmaz. Kendinizi bir ara sokaktan içeriye atıp kaybolarak yürümelisiniz. Her köşede sizi başka sürprizler karşılayacak.
Tabut Ev: Bir yol ayrımına yapılmış ev, dar görüntüsü nedeniyle bu adı almış.
Tirilye Sahili: Güzel bir marinası bulunan Tirilye’nin sahilinde yürüyüş yapabilir, balık restoranlarında balık ekmek alabilirsiniz.
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Bir parça huzur
Dünya gözüyle mutlaka görmeniz gereken şirin bir sahil kasabası olan Sokakağzı, turistik yerlerin gürültüsünden ve pahalılığından uzak bir yer. Huzur, sessizlik, sahil şeridi, denize bakan yazlık evler, aradığınız şeyse burası tam da size göre…
Havaların yavaş yavaş soğuduğu şu günlerde burada içiniz ısınacak. Bakir doğasına hayran kalacağınız kasabada günü bol bol yürüyüş yaparak geçirebilirsiniz. Market, hastane, banka gibi temel ihtiyaçlarınızın hepsi elinizin altında olacağına hiç şüpheniz olmasın. Çanakkale’nin ruhunu yansıtan samimi atmosferine kelimenin tam anlamıyla bayılacaksınız.
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Tarih dolu bir hafta sonu
Mudurnu, büyük şehirlerin karmaşasından ve gürültüsünden bunalanlar, kaplıcaların şifasından yararlanmak, inanç turizmine hizmet veren birimlerini ziyaret etmek, tarihi evlerin sedirlerinde çayını yudumlamak isteyenler için çok ideal… İtalya’da 1999 yılında başlayan ‘Cittaslow’ (sakin şehir) hareketi günümüzde 30 ülkeye yayılmış durumda
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Türkiye de geleneksel yaşam ve üretim biçimlerini koruyan şehirlerin yer aldığı bu ağa dâhil. Mudurnu’da bu ağa yeni dâhil olan yerlerimizden… Gezilecek birçok yer var. Karamurat Gölü, Sülüklü Göl, Yıldırım Bayezid Cami, Şehriman Tepesi bunlardan sadece birkaçı… Tam olarak bir Osmanlı köyü olan Mudurnu’da Osmanlı’ya ait pek çok önemli yapı da bulunuyor. Burada birçok konak, restoran ve otel olarak hizmet veriyor.
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Tarihi ve kültürel dokuya sahip
Hafta sonu için tarihi ve kültürel dokuya sahip, sanatla iç içe geçmiş bir yer arıyorsanız Eskişehir sizin için en uygun rotalardan biri. Özellikle Tarihi Odunpazarı Evleri, Eskişehir denince ilk akla gelenlerden. Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde de bahsedilen bu evler, restore edilerek rengârenk bir görünüme kavuşturuldu.
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Odunpazarı içinde bulunan ve 160’a yakın balmumu heykelinin bulunduğu, Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi de Eskişehir’de mutlaka görülmesi gerekenler arasında yer alıyor. Yine Odunpazarı içinde bulunan El Sanatları Çarşısı, el sanatlarına ilgisi olanlar için iyi bir uğrak nokta... Çağdaş Cam Sanatları Müzesi’nde gerek yerli gerek yabancı sanatçılara ait eserleri görme imkanı da bulabilirsiniz.
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Hem kültürel hem de gastronomik
Ferhat’ın Şirin için dağları deldiği, dünyanın bilinen ilk coğrafyacısı olan Strabon’un doğduğu, Osmanlı İmparatorluğu’nda şehzadelerin yetiştiği, milli mücadele döneminde halkın örgütlenmesinde önemli pay sahibi Amasya… Hem kültürel hem de gastronomi anlamda özel bir şehir.
Şehrin tam olarak içinden geçen Yeşilırmak şehrin en güzel yapılarından olan eski köprülerin de bulunduğu yer. Şehir merkezinde gezilecek birçok nokta bu ırmak kenarında olduğu için konaklamalı Amasya turunuzda otel tercihinizi ırmak kenarına yakın yapmanızı tavsiye ederiz.
Anadolu birçok ‘ilk’lere ev sahipliği yaptığı gibi Amasya’da dünyanın ilk coğrafyacısı olarak kabul edilen Stabon’un memleketi. Bu doğrultuda kendisinin Yeşilırmak kenarında bulunan heykelini de ziyaret etmelisiniz.
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Amasya Arkeoloji Müzesi Anadolu zenginliktir, böylesine iyi korunmuş ve yaşatılmış müzeler sayesinde de zengin olmaya devam edecektir. İki katlı olan müzenin içerisinde binlerce yıllık orijinal tarihi eserleri görebilirsiniz. Müzenin en önemli özelliği ise ikinci katında özel bir odada sergilenen sekiz adet mumyaya ev sahipliği yapması. Mutlaka burayı ziyaret edilecekler listesine almalısınız.
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Ferhat İle Şirin Aşıklar Müzesi Ferhat’ın Şirin için dağı delip şehre su getirdiği şehir Amasya’ya özel bir müzedir. Müzenin iç kısmında Ferhat ile Şirin’den başlayarak tüm Anadolu aşıklarına ve akabinde Romeo ve Juliet gibi aşıklara da yer verilmiş. Müzenin dışında da Ferhat ile Şirin’in anıt mezarını bulabilirsiniz. Anıt mezarın arkasında Ferhat’ın açtığı su kanallarından birisi içinde de yürüyebilirsiniz.
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Fotoğraf tutkunları için cennet
UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve ‘Osmanlı'nın parmak izi’ denilen eserlere ev sahipliği yapan Safranbolu kışın görülmesi gereken yerlerden... Osmanlı mimarisi, şehir hayatı ve kültürünü yansıtması dolayısıyla ‘Osmanlı'nın parmak izi’ olarak adlandırılan, o dönemden kalma han, hamam, konak, çeşme, cami ve köprüleriyle açık hava müzesini andıran Safranbolu'da keşfedilecek birçok yer bulunuyor. Fotoğraf: İsmail SARI
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Türkiye'de, İstanbul ile kent ölçeğinde dünya mirası listesindeki tek yer olan Safranbolu, İncekaya Su Kemeri, Türkiye'nin en uzun mağaralarından birisi olan Mencilis Mağarası, cam seyir terası ve kanyonları gezilecek yerlerden bazıları…
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Ege'nim parlayan yıldızı: Saroz
Erikli, Yayla, Enez, Danişment, Mecidiye, Gökçetepe gibi sahilleriyle deniz, dalış ve yelken turizminde dikkati çekse de yılın bu zamanı da oldukça güzel manzaralar sunuyor.. Körfez, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında sahillerde uygulanmaya başlanan "sertifikalı kiralık ev" modeliyle de tatilcilere güven veriyor.
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Enez ve Keşan ilçelerinin sınırları içerisinde kalan Saros Körfezi'nde turizm her mevsim hareketli. Tatilcilerin sağlıklı tatil geçirmeleri için belediye ve Valiliğin aldığı önemli önlemler var. Burada sahil şeridi boyunca sosyal mesafe kuralına uyularak gayet güzel bir hafta sonu geçirebilirsiniz.