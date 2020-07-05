Acemi kuzenlerin karavan macerası... 11 Günde öyle şeyler yaşadılar ki...

Pandemi dolayısıyla karavan ve çadır tatiline büyük ilgi var. Amatörler için çadır çok zorlayıcı olmasa da karavan oldukça düşündürücü… Sizin böyle bir yolculuğa çıkmanızda koronanın etkisi var ama hep de aklınızda olan bir şey miydi? Özellikle Emre kamp ve çadır tatiline bayılır. Benim ve Yalçın’ın kamp tecrübesi Emre kadar yok ancak dediğiniz gibi pandemi sebebiyle bizim de kampa ve çadır tatiline ilgimiz arttı. Karantina dolayısıyla evlerimizde vakit geçirirken bu seneki planlarımızın suya düştüğünü konuşmaya başladık.