ABD'nin en zengin adasında koronavirüsle yaşam

ABD'nin gelir düzeyine göre en zengin muhiti olan Fisher Adası korona günlerini ülkenin kalanından farklı yaşıyor. Sadece sakinlerinin ve çalışanların girişine açık olan adada özel alınan testlerle herkese Covid-19 testi uygulandı.
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ABD, Çin'in Wuhan bölgesinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının yeni merkezi haline geldi. Ülkedeki en önemli sorunların başında tıbbi malzeme temini ve koronavirüs tanı kiti eksikliği yer alıyor. Ancak ülkenin güneydoğusundaki bir yer bu konuda ABD'nin geri kalanından epey farklı durumda.
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Çin'de başlayan corona virüs salgını tüm dünyayı etkisi altına aldı. Amerika Birleşik Devletleri 600 binden fazla vaka ve 26 bini aşan ölü sayısı koronavirüs salgının yeni merkezi haline gelmiş durumda. Ülkede her gün 2 bine yakın Covid-19 kaynaklı ölüm gerçekleşiyor. ABD'nin Şikago kentinde yapılan bir araştırma kent nüfusunun yüzde 30'unu oluşturan siyahilerin coronadan ölenlerin yüzde 72'sini oluşturduğunu ortaya koymuştu.
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ABD'NİN EN ZENGİN ADRESİ
ABD basını ise ülkede başka bir muhitin hikayesini okuyucularıyla paylaştı. Bloomberg verilerine göre ABD'nin en zengin mahallesi olarak nitelendirilen Fisher Adası'nda corona virüs salgını ülkenin kalanından farklı bir şekilde yaşanıyor.
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Hane başına 2 milyon dolardan fazla gelire sahip olan Florida eyaletindeki Fisher Adası'nda toplamda 800 kişi yaşıyor. Ada sadece sakinlerine ve adadakilere hizmet veren işletmelerde çalışanların girişine açık.
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ÖZEL TESTLER SİPARİŞ EDİLDİ
Ülke genelinde test oranı yüzde bir iken ortalama ev fiyatlarının üç milyon dolar olduğu Miami-Dade ilçesine bağlı Fisher Adası'nda yaşayan herkese test yapıldı. Miami Herald gazetesinin haberine göre ada sakinler hem kendileri hem de adada çalışan insanlar için hızlı corona virüs test kiti sipariş etti.
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Miami Health System Üniversitesi'nden alınan testlerde adadaki test oranı yüzde yüze çıkartıldı. Sadece teknelerle ulaşılabilen adada çalışanlara da test yapıldı. Ülkenin genelinde ise corona virüs semptomları gösteren kişilere test yapılabiliyor.
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NORMAL ŞARTLARDA TEST YAPTIRMAK
Semptomları gösteren kişiler test için tarih alıyor ve daha sonra test merkezine gitmek zorunda kalıyor. Araç sahibi olmayan Floridalılar ise arabadan inilmeden yapılan bu test hizmetinden ya faydalanamıyor ya da kendisine araç ayarlamak zorunda kalıyor.
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Adadaki UHealth kliniğinin sözcüsü Lisa Worley, "Fisher Adası'nda yaşayanların talebi doğrultusunda bu adımlar attı. Siparişleri doktorlarımız verdi ancak parası ada sakinlerinden çıktı" ifadelerini kullandı. Adanın bağlı olduğu Miami-Dade ilçesindeki test merkezinde günde sadece 200 kişiye corona virüs testi uygulanıyor.
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ADADAKİ ÖNLEMLER
Business Insider ise adada emlakçılık yapan Elena Bluntzer'la adadaki yaşamı konuştu. Habere göre Bluntzer adada corona virüs önlemlerinin ciddiyetle uygulandığını söyledi. Bahamalardan özel getirilen kumla doldurulan plajın kapatıldığını belirten Bluntzer "Buradaki herkes pandeminin ciddiyetinin farkında. Yaşam diğer yerlerden farklı değil" ifadeleriyle adadaki yaşamı anlattı.
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Öte yandan dünyada corona virüsü vakaların görüldüğü ülkelersalgınla mücadele ederken, henüz vaka görülmeyen ülkelerde de ilginç tedbirler alınıyor. Özellikle bir ülkede ‘korona’ kelimesi ve maske takmak yasaklandı. İşte salgın öncesi turist akınına uğrayan yerlerin aldığı ilginç tedbirler...
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Orta Asya’nın en güzel ülkelerinden biri olan Türkmenistan da bunlardan biri… Rus medyasının haberine göre Türkmenistan’da devlet, basın ve yayın organlarının ‘corona virüsü’ kelimesini kullanmasını yasakladı. Sınır Tanımayan Gazeteciler Doğu Avrupa ve Orta Asya Dairesi Başkanı Jeanne Cavelier yaptığı açıklamada; Türkmenistan yönetiminin, devlet basın-yayın organlarına ‘corona virüsü’ terimini kullanma yasağı getirdiğini söyledi.
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Bazı gazetecilere göre bunun nedeni, Türkmenistan yönetiminin ülkedeki salgın konusundaki gerçekleri saklamaya çalışması. Öte yandan ülkedeki vatandaşlar için de “corona” kelimesi ve maske takmak yasaklandı.
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Bunları yapanların ise gözaltına alındığı belirtiliyor. Diğer taraftan, Türkmenistan Sağlık Bakanlığı’nın vatandaşlara dağıttığı sağlık broşürlerinin önceki halinde corona virüsü ile ilgili bilgilerin olmasına karşılık, yeni dağıtılan broşürlerde corona virüsü ile ilgili bütün ifadelerin çıkartıldığı görülüyor.
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Şu ana dek Türkmenistan’da bir corona virüsü vakasına rastlanmamıştı. Türkmenistan Cumhurbaşkanı ise geçtiğimiz günlerde virüse karşı koruyucu olarak “harmala” adı verilen geleneksel bir bitkiyi önermişti Türkmenistan, 2019 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’nde son sırada yer alıyor. Dünyanın en kapalı ülkelerinden biri olan Türkmenistan’da yerel medyanın kontrolünün hükümetin elinde olduğu biliniyor.
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Türkmenistan dışında dünyada virüsten önce turist akınına uğrayan bazı ülkeler de sıra dışı karantina önlemleri aldı. İşte BBC’de yer alan o önlemlerden bazıları…
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1- Panama 1000’den fazla corona virüsü vakasının görüldüğü Orta Amerika ülkesi Panama, cinsiyete dayalı birtakım önlemler almaya karar verdi. Kadınlar ve erkekler evlerinden sadece iki saatliğine farklı saat dilimlerinde ve farklı günlerde dışarı çıkabilecekler. Pazar günleri ise kimse dışarı çıkamayacak.
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2- Kolombiya Kolombiya’nın bazı kasabalarında insanlar kimlik numaralarının son hanesine göre dışarı çıkabiliyor.Örnek vermek gerekirse Barrancabermeja kasabasında yaşayan kişilerden kimlik numarası 0, 7 ve 4 ile bitenler pazartesi günleri, 1, 8 ve 5 ile bitenler salı günleri dışarı çıkabiliyor. Bolivya’da da benzer bir uygulama var.
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3- Sırbistan Sırbistan hükümeti köpekleri yürüyüşe çıkarma saatini 20.00 ve 21.00 arasına kısıtlamıştı. Ancak köpek sahiplerinin bu durumu protesto etmesi üzerine bu uygulama kaldırıldı. Bir veteriner akşam yürüyüşlerini kaldırmanın halihazırda boşaltım sistemiyle ilgili sorunları olan köpeklerin yaşadıkları evlerdeki hijyen sorununun şiddetlenmesine yol açabileceğini söylemişti.
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4- Belarus Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, ülkesinde sosyal mesafe önlemleri almayan liderlerdendi. Sosyal mesafe önlemlerini ‘virüsün etrafta uçuştuğunu görmediği için’ almayı düşünmediğini açıklamıştı. Lukaşenko, bir buz hokeyi maçında seyircilerin olmasını ortamın soğuk olması dolayısıyla virüsün yaşayamayacağını söyleyerek de savunmuştu. Belaruslu lider aynı zamanda votka içmenin ve saunaya gitmenin virüsten koruyacağını da söylemişti. Sonraki süreçte ülkede salgından dolayı hayatını kaybedenler oldu. Bu durumdan sonra yeni tedbirler alındı.
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5- İsveç İsveç, 4 binden fazla vakaya sahip olmasına rağmen diğer ülkelere rağmen daha rahat bir tavır takınan ülkelerden. Hükümet vatandaşlarının mantıklı davranacağına güveniyor ve karantina ilan etmeden vatandaşlarının doğru davranışları göstermesini bekliyor. 50’den fazla kişinin bir araya geleceği toplanmalar yasaklandı.
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6- Avusturya Dünya Sağlık Örgütü, sağlıklı insanların hasta birine bakmadıkları sürece maske takmasına gerek olmadığını söylese de Avusturya süpermarketlerde maske takmayı zorunlu kıldı. Vatandaşlara milyonlarca maske temin edildi. Daha önce Çekya, Slovakya ve Bosna Hersek de maske takmayı zorunlu kılmıştı.