800 yıllık tarihiyle turistlerin ilgi odağı olan 'düğmeli evler' restore edilerek turizme kazandırılıyor

Restorasyon bilindiği gibi çok meşakkatli bir iştir. Bütün projeler anıtlar kurulundan onaylanarak yapılıyor. Burada bizim anlayışımız doğal dokuyu koruyarak, dokuyu hiç tırmalamadan özüne uygun yapmaya çalışıyoruz. Bu konuda da çok başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Ekibimiz oldukça çok kuvvetli bir ekip, Bu dokuyu çok iyi bilen bir ekip, onlardan da Allah razı olsun.”