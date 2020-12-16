72 bin elmasın olduğu yere kasaba kurdular... Her şey 'Gök Taşı' çarpması sonrası oldu

Şehrin kargaşasından uzaklaşmak ve sessiz sakin günler için kasabalar nezih bir hayat sunar insana… Sabah uyandığınızda peri masallarından fırlamış gibi duran ovalar, dağlar, deniz ve temiz hava tüm yorgunluğunuzu unutturur.



Dünya üzerinde de görülmeye değer pek çok kasaba var. Hatta doğal güzelliklerden ziyade, beşeri yapılarıyla da dikkat çeken pek çok kasaba bulunuyor. Üstelik bazıları hakkında çok az şey biliyoruz. Almanya’daki Nördlingen kasabası da bunlardan biri.