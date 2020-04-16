7 adımda Karadeniz’in incisi Trabzon

Turizmde ilgi odağı Trabzon yaylaları Şehrin birbirinden güzel yaylaları bahardan itibaren doğaseverlerin akınına uğruyor. Lapazan, Garester, Haldizen, Şekersu, Mavura ve Kiraz yaylalarıyla Sera Gölü bunlardan yalnızca birkaçı. Yılın bu zamanları birçok festival ve etkinliğe sahne olan yaylalar ne yazık ki şu sıralar koronavirüse yenik düşmüş durumda. Ama salgın sonrası acısı mutlaka çıkacaktır, yeniden horon sesleri yaylalardan yükselecektir.