Burcu Gürtürk / Hürriyet Seyahat Gezgini | Fotoğraflar: Alamy
7 adımda Karadeniz’in incisi Trabzon
Betona inat doğa Uzungöl
Deniz seviyesinden yaklaşık 1100 metre yükseklikte bulunan Uzungöl, her ne kadar çevresinde son yıllarda artan yapılaşmayla gündeme gelse de hâlâ ilk görüşte kendine hayran bırakan ender yerlerden. Trabzon’un Çaykara ilçesine bağlı gölün etrafında çok sayıda restoran ve otel de var. Uzungöl’ün tepelerine çıktıkça birbirinden güzel yaylaları ve krater göllerini keşfedebilirsiniz.
Kuşbakışı Trabzon Boztepe
Trabzon’u kuşbakışı izlemek isterseniz sizi Boztepe’ye alalım. Trabzon’un çatısı diyebileceğimiz Boztepe’nin manzarası şahane. Açık havada, çevredeki kafelerden birinde çayınızı yudumlarken hırçın Karadeniz’i seyre dalın, temiz havanın tadını çıkarın.
Kayalara kurulu eşsiz yapı Sümela Manastırı
4 yıllık renovasyon sürecinin ardından geçen yıl yeniden ziyarete açılan Sümela Manastırı salgın sonrası rotanızı Trabzon’a çevirmek için en güzel nedenler arasında. MS 365-395 yılları arasında inşa edildiği düşünülen, Trabzon’un Maçka ilçesindeki yapı, Rum-Ortodoks manastır ve kilise kompleksinden oluşuyor. Yüksek kayalıkların üzerine inşa edilmiş ve adını üzerine kurulduğu dağ Mela’dan almış. Halk arasında Meryem Ana Manastırı olarak da biliniyor.
Ulu Önder’in izinde Atatürk Köşkü
Atatürk’ün Trabzon’u üç kez ziyaret ettiği biliniyor. Ulu Önder ziyaretlerinin ikisinde bu köşkte ağırlanmış. Köşk, Soğuksu semtinde. Atatürk’ün ölümünden sonra belediye tarafından o dönemde kullanılan eşyaları da korunarak “Atatürk Müzesi” adıyla ziyarete açılmış.
Turizmde ilgi odağı Trabzon yaylaları
Şehrin birbirinden güzel yaylaları bahardan itibaren doğaseverlerin akınına uğruyor. Lapazan, Garester, Haldizen, Şekersu, Mavura ve Kiraz yaylalarıyla Sera Gölü bunlardan yalnızca birkaçı. Yılın bu zamanları birçok festival ve etkinliğe sahne olan yaylalar ne yazık ki şu sıralar koronavirüse yenik düşmüş durumda. Ama salgın sonrası acısı mutlaka çıkacaktır, yeniden horon sesleri yaylalardan yükselecektir.
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