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Seyahat
Burcu Gürtürk / Hürriyet Seyahat Gezgini | Fotoğraflar: Alamy
Haber Giriş: 16 Nisan 2020 - 17:05,

7 adımda Karadeniz’in incisi Trabzon

Karadeniz’in kalbinde yer alan Trabzon, tarihi eserleri, doğal güzellikleri ve haklı şöhrete sahip lezzetleriyle her mevsim iyi bir seyahat alternatifi. Yalnız şu sıralar koronavirüs nedeniyle biraz suskun ama bu kara bulutlar elbet dağılacak ve gezmeye kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Burcu GÜRTÜRK
Burcu GÜRTÜRK
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Burcu GÜRTÜRK
Burcu GÜRTÜRK
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Sizin için salgın sonrası dönemde mutlaka uğramanız gereken Trabzon’un güzelliklerini yazdım.

2Betona inat doğa Uzungöl

Betona inat doğa Uzungöl

Deniz seviyesinden yaklaşık 1100 metre yükseklikte bulunan Uzungöl, her ne kadar çevresinde son yıllarda artan yapılaşmayla gündeme gelse de hâlâ ilk görüşte kendine hayran bırakan ender yerlerden. Trabzon’un Çaykara ilçesine bağlı gölün etrafında çok sayıda restoran ve otel de var. Uzungöl’ün tepelerine çıktıkça birbirinden güzel yaylaları ve krater göllerini keşfedebilirsiniz.

3 Kuşbakışı Trabzon Boztepe

Kuşbakışı Trabzon Boztepe

Trabzon’u kuşbakışı izlemek isterseniz sizi Boztepe’ye alalım. Trabzon’un çatısı diyebileceğimiz Boztepe’nin manzarası şahane. Açık havada, çevredeki kafelerden birinde çayınızı yudumlarken hırçın Karadeniz’i seyre dalın, temiz havanın tadını çıkarın.

4İstanbul’dan ilhamla Ayasofya Müzesi

İstanbul’dan ilhamla Ayasofya Müzesi

İstanbul’un Latinler tarafından işgal edilmesinden sonra Trabzon’a kaçan Hıristiyanlar tarafından 1200’lü yıllarda inşa edilen Ayasofya Kilisesi, Geç Bizans dönemi eserlerine güzel bir örnek. Yapı, bugün müze olarak işletiliyor.

Türkiye'nin en kıymetli köyü! Anadolu için çok önemli...
5Kayalara kurulu eşsiz yapı Sümela Manastırı

Kayalara kurulu eşsiz yapı Sümela Manastırı

4 yıllık renovasyon sürecinin ardından geçen yıl yeniden ziyarete açılan Sümela Manastırı salgın sonrası rotanızı Trabzon’a çevirmek için en güzel nedenler arasında. MS 365-395 yılları arasında inşa edildiği düşünülen, Trabzon’un Maçka ilçesindeki yapı, Rum-Ortodoks manastır ve kilise kompleksinden oluşuyor. Yüksek kayalıkların üzerine inşa edilmiş ve adını üzerine kurulduğu dağ Mela’dan almış. Halk arasında Meryem Ana Manastırı olarak da biliniyor.

Türkiye'de koronavirüsün uğramadığı tek yer
6Ulu Önder’in izinde Atatürk Köşkü

Ulu Önder’in izinde Atatürk Köşkü

Atatürk’ün Trabzon’u üç kez ziyaret ettiği biliniyor. Ulu Önder ziyaretlerinin ikisinde bu köşkte ağırlanmış. Köşk, Soğuksu semtinde. Atatürk’ün ölümünden sonra belediye tarafından o dönemde kullanılan eşyaları da korunarak “Atatürk Müzesi” adıyla ziyarete açılmış.

7Turizmde ilgi odağı Trabzon yaylaları

Turizmde ilgi odağı Trabzon yaylaları

Şehrin birbirinden güzel yaylaları bahardan itibaren doğaseverlerin akınına uğruyor. Lapazan, Garester, Haldizen, Şekersu, Mavura ve Kiraz yaylalarıyla Sera Gölü bunlardan yalnızca birkaçı. Yılın bu zamanları birçok festival ve etkinliğe sahne olan yaylalar ne yazık ki şu sıralar koronavirüse yenik düşmüş durumda. Ama salgın sonrası acısı mutlaka çıkacaktır, yeniden horon sesleri yaylalardan yükselecektir.

8Güçlü mutfak geleneği efsane lezzetler

Güçlü mutfak geleneği efsane lezzetler

Trabzon, Karadeniz mutfak kültürünü en iyi temsil eden kentlerden. Kuymak, Karadeniz pide, Akçaabat köfte ve elbette hamsi, Trabzon’a gittiğinizde mutlaka denemeniz gereken lezzetler. Hamsiköy sütlacını ve karalahana çorbası ile dolmasını da unutmayın.

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Burcu GÜRTÜRK
Burcu GÜRTÜRK
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