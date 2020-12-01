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HaberlerSeyahat Haberleri50 lira için öyle bir iş yapıyorlar ki... Görenleri şaşkına çevirdiler
GeriSeyahat 50 lira için öyle bir iş yapıyorlar ki... Görenleri şaşkına çevirdiler
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Hürriyet
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Seyahat
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
Haber Giriş: 01 Aralık 2020 - 11:29 | 

50 lira için öyle bir iş yapıyorlar ki... Görenleri şaşkına çevirdiler

Su yollarıyla dolu, köylerle bezenmiş Bangladeş'te 64 milyon insan yaşıyor. Birleşmiş Milletler'in hazırlamış olduğu rapora göre de dünyanın en kalabalık 10 ülkesi içinde yer alıyor. Özellikle insanlar 50 lira için öyle bir iş yapıyorlar ki, çok şaşıracaksınız... 

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Bangladeş’in başkenti Dhaka, konuşulan dil ise Bengalce… Bangladeşliler dost canlısı olmalarıyla ünlü...

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Ülkedeki turizm sektörü hâlâ gelişme aşamasında, bu sebepten yabancı turistler için başkent ‘Dhaka’ dışında buraya gelenlerin görecekleri yerler çok farklı...

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Ülkenin içinden 700 nehir geçiyor ve hayranlık uyandıran manzaralar ortaya çıkıyor. Nehirler, ülkenin tüm yollarının toplam kilometresi kadar uzunlukta…

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Bu sebepten botla ulaşım burada bir hayat biçimi. Gezginler için ise bir ülkeyi keşfetmek için çok farklı bir deneyim yaşama imkânı anlamına geliyor. Bangladeş’te keşfedilmeyi bekleyen birçok gizli cennet bulunuyor.

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Örneğin Pharpur Manastırı’nın yıkıntıları, Sonargaon’daki 100 yaşına basan köşkler ya da Sona Masjid’in dört bir yana dağılmış kalıntılarıyla Bangladeş’te keşfedilmeyi bekleyen bir ülke…

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Bangladeş'in ağır yük işçileri
Bangladeş'te inşaat sektörü son yıllarda oldukça canlı.

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Kentlerde modern binalar yükseliyor ama bu sektörün altyapısında çalışan işçilerin çalışma koşulları oldukça kötü.

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161 milyon nüfuslu ülkede kişi başına düşen milli gelir 1211 dolar civarında.

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İnşaat sektöründe de, bu ortalama gelirin daha da düşük olduğu ülkenin kuzey bölgelerinden büyük kentlere gelen yoksul Bangladeşliler ağırlıklı olarak çalışıyor.

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İnşaatlar için tuğla üreten işletmeler, işçi güvenliğinin olmadığı ve çalışma koşullarının en ağır olduğu işkolları arasında.

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Narayanganj kentindeki bu işletmede, günlük sadece 1-2 dolara saatlerce çalışan işçiler arasında çok sayıda çocuk da yer alıyor.

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Dünyanın en zor işi
Bangladeş'in başkenti Dakka'nın yetersiz kanalizasyon sistemi nedeniyle tıkanan kanalları açmak için lağım temizleyicileri insan ve kimyasal atıkların içine dalıyor.

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Aşırı yağış alan 14 milyon nüfuslu Dakka'da kanalizasyonların tıkanması büyük bir problem.

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Bu soruna karşı lağım temizleyicilerine başvuruluyor.

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Ancak bu kişiler hiçbir koruyucu önlem almadan mikroplarla dolu lağım suyunun içine dalıyor.

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İşlerini yaparken, nefeslerini tutmak zorunda kalan lağım temizleyicilerinden her yıl onlarcası mesleklerinden ötürü yakalandıkları çeşitli hastalıklardan ölüyor.

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Lağım temizleyicileri günde 5 sterlin (52 TL) ile 8 sterlin (84 TL) arasında kazanıyor.

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Ulaşıma sandallı çözüm
Nüfusunun büyük kısmını Müslümanların oluşturduğu Bangladeş’in başkenti Dakka, en yoğun noktalardan biri. 18 milyon insanın yaşadığı şehrin sokakları rengârenk ve çok kalabalık.

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Şehrin iki yakasının çeşitliliği de zengin bir mozaik oluşturmakta. Bir tarafta zengin bir tarafta yoksul insanların görüntüsü aradaki uçurumu çok net gözler önüne seriyor.

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İnsanlar iş yerlerine sandallarla gidiyor. Çok rağbet gören bu tahta sandallar ulaşım rahatlığından dolayı sık sık tercih ediliyor.

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Sadarghat bölgesi de tahta sandalların yoğun olarak kullanıldığı güzergâhlardan. Buriganga Nehri’nin olduğu bölgede bulunan sandallar şehrin farklı noktalarına insanları çok rahat ulaştırıyorlar.

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İskelelerde bulunan sandallar taksi durağı gibi gruplar halinde duruyor. Bu gruplar 20 ile 200 arasında değişiyor.

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Bangladeş'in uğursuz kalesi
1677 yılında Bengal prensi Mohammad Azam Şah tarafından yaptırılmaya başlanan bu kale, prensin yaşadığı sürede bitmemiş.

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Daha sonra tahta geçen oğlu Shaista Han kalenin yapımına devam ederken, kızı Iran Dukht Pari Bibi bir hastalıktan ölmüş.

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Bu sebepten dolayı Shaista Han, kalenin yapımını durdurmuş ve kaleyi ‘uğursuz kale’ olarak nitelendirmiş. Yapımı yarıda kesilen bu kale Mughal dönemi bitince terk edilmiş.

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Hikâyesiyle dikkat çeken bu ünlü kale Bangledeş’in en çok ziyaret edilen yerleri arasında. Büyük bir alanı kaplayan Lalbagh Kalesi, aynı zamanda Bangladeş’in en büyük kalesi.

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Şehrin ‘Eski Şehir’ bölümünde yer alan kale, Babür tarzı bahçesiyle ziyaretçilerine görsel şölen sunmakta. Ayrıca kalenin sınırları içerisinde Pari Bibi Türbesi, Lalbah Camii ve Shaista Han adında bir müze bulunmakta.

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