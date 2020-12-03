5 yıl önce keşfedildi… Turkuaz rengiyle hayran bırakıyor

Ulusal büyüklükteki tur şirketlerinin yüzde 90'ının Karadeniz turları kapsamında Mavigöl'e uğradığına işaret eden Yayla, "Bölgesel anlamda Samsun'dan Trabzon'a kadar günübirlik turlar geliyor. Özellikle kısıtlama öncesi cumartesi ve salı günleri özellikle tur otobüsleri geliyordu. Bölge insanı da çok talep gösterdi, günlük 5 bin kişilik ziyaretçi sayılarına ulaşıyordu” diye konuştu.