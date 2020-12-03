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Hürriyet
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Seyahat
AA | Fotoğraflar: AA, DHA
Haber Giriş: 03 Aralık 2020 - 14:06 | 

5 yıl önce keşfedildi… Turkuaz rengiyle hayran bırakıyor

Giresun'un Dereli ilçesi sınırlarında bulunan ve 5 yıl önce keşfedilerek Kuzalan Tabiat Parkı sınırlarına dahil edilen Mavi Göl, turkuaz rengi ile oluşan eşsiz görüntüsüyle her zaman ilgi odağı…

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Dereli ilçesinde 482 hektarlık alandaki şelaleleri, gölleri, akarsuları ve subasar ormanlarıyla dikkati çeken Kuzalan Tabiat Parkı'nın önemli kaynak değerleri arasında yer alan Mavigöl, doğal güzelliğiyle görenleri kendine hayran bırakıyor.

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Giresun-Şebinkarahisar yolundaki derede yer alan Mavigöl, kente gelen yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği yerlerin başında geliyor.

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Karadeniz'in tek sodalı deresi olan Göksu Deresi içinde, havzanın kayalık yapısına bağlı oluşan göller, karların erimesiyle hazirandan itibaren aralık ayının sonuna kadar turkuaz renkte akıyor.

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Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmalarla ziyarete uygun hale getirilen Mavigöl, kısıtlamalar öncesi günlük 5 bine yakın ziyaretçi çekiyordu.

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Kuzalan Tabiat Parkı İşletmecisi Murat Yayla, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mevsimsel olarak turkuaz rengi alan Mavigöl'ün son yıllarda çok rağbet gören bir turizm destinasyonu haline geldiğini söyledi.

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Suyun turkuaz rengini almasının mayıs ayı sonundan itibaren başladığını ifade eden Yayla, bu yıl hava şartlarının yağmurlu olması nedeniyle bu sürenin uzadığını aktardı.

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Ulusal büyüklükteki tur şirketlerinin yüzde 90'ının Karadeniz turları kapsamında Mavigöl'e uğradığına işaret eden Yayla, "Bölgesel anlamda Samsun'dan Trabzon'a kadar günübirlik turlar geliyor. Özellikle kısıtlama öncesi cumartesi ve salı günleri özellikle tur otobüsleri geliyordu. Bölge insanı da çok talep gösterdi, günlük 5 bin kişilik ziyaretçi sayılarına ulaşıyordu” diye konuştu.

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