5 yaşındaki kızlarıyla 5 bin kilometre pedal çevirecekler

Ev kredisi bitince yolculuk planları başladı Senem Elmalı ise ailece bisikletle kısa yolculuklar gerçekleştirdiklerini, sonra uzun yolculuk planları yapmaya başladıklarını anlattı.Dünyaevine girmeden önce en büyük hayalinin ailece bisikletle Türkiye turu yapmak olduğunu dile getiren Senem Elmalı, evliliklerinin ilk yıllarında bu planları ekonomik nedenlerle hayata geçiremediklerini belirtti.Senem Elmalı, "En son geçen yıl ağustos ayında ev kredimizin son taksitini ödedikten sonra böyle bir tur yapmaya karar verdik. Hem zorlukları hem de kolaylıkları var. Ben bir aile sayesinde bu hayali gerçekleştirdim. Bir kişi bile böyle bir hayal kurar ve gerçekleştirirse biz çok mutlu oluruz." dedi.