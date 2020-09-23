5 yaşındaki kızlarını yanlarına alarak, bisikletleriyle Türkiye turuna çıktılar

"Masal var diye bizim için çok kapılar açılıyor” İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde mühendis olarak görev yapan ve bu tur için 6 aylık ücretsiz izin aldığını aktaran Senem Türkaydın Elmalı, “Karadeniz’in coğrafyası çok zorlu ve bizi yoruyor ama çok da heyecanlandırıyor. Manzaralar muhteşem, yediğimiz böğürtlenler de muhteşem. Masal ile yolculuk yapmak kimi zaman hayatımızı zorlaştırıyor, kimi zaman hayatımızı kolaylaştırıyor. Masal var diye bizim için çok kapılar açılıyor. Çocuklu bir aile olduğumuz için evinin bahçesinde konaklatanlar, misafir edenler çok oluyor. Bu turu bir erkek tek başına yapsa bunların çok azını yaşardı. Karı koca yapınca sempatiklik artıyor ama çocuk olunca çok farklı oluyor. Bir çocukla tur yapmanın en büyük yorgunluk ise onun ağırlığı değil, konakladığımı noktalarda onun enerjisinin yüksek olması. Türkiye'nin çevresini dolaşmak istiyoruz, 5 bin kilometreyi aşacak gibi görünüyor. Şu an bin 800 kilometreyi aştık. Yarısına dahi ulaşmadık” ifadelerini kullandı.