5 kez dünyayı turlayan ‘efsane motosikletçi’ gezgin hayatını kaybetti

Önüne sıcaktan otomobil aksamlarının eridiği Teksas çölü çıkar. Herkesin ‘geçemezsin’ dediği bir zamanda Karadeniz inadı tutar ve Teksas çölüne girer. Osman Gürsoy, Teksas çölünü geçmesini bir röportajında şöyle anlatır: “Teksas çölü bilinmeyen ve sonunun ne olacağı bilinmeyen bir yoldu. Sıcaklık 53 dereceydi. Bismillah deyip girdim. 450 mil, kilometre hesabıyla 600 kilometreydi. Sabah çok erken yola çıkarak bir günde geçtim. Los Angeles’tan sonra San Francisco’ya vardım. Sonra Seatlle’den Kanada’nın Montreal’e kadar gittim. Oradan tekrar New York’ta geldim. Toplam 17 eyalet dolaştım, 16 bin km yol yaptım. ABD ve Kanada turunu 50 günde tamamladım.”