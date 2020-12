5 kez dünyayı turlayan ‘efsane motosikletçi’ gezgin hayatını kaybetti

Teksas çölünü bir günde geçti 1978 yılında gözünü Amerika’ya diken ve işyerinden üç ay izin alan Gürsoy, ABD vizesi aldıktan sonra Vespa’sını paketleyip New York’a gönderir. Kendisi de uçağa atlayıp New York’a geçer. New York’tan Colombia, Florida-Miami, Atlanta, Tenessee, Alabama, Arkansas ve Dallas’tan sonra Teksas’a varır.