44 yıldır özenle korunuyor: Osmanlı kenti Safranbolu

Gürel, tarihi ilçenin sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da gözbebeği olduğunu belirterek, şöyle devam etti:"Atalarımız bize, Türk kent kültürünün en önemli yapı taşlarını içinde yaşayarak aktarmış. Bizim de en büyük görevimiz somut ve soyut mirasımızı gelecek kuşaklara koruyarak aktarabilmek. Ülkemizde 'korumacılık' dendiğinde ilk akla gelen ilçemizde, devletimiz yüzlerce eseri restore etmiş. Bir o kadar ilçedeki vatandaşlarımız da eserlere sahip çıkarak restore ettirmiş. Tescilli eserlerin yüzde 70'ine yakını restore edildi. Gelenek, görenekler ve zanaatlar da yaşatılıyor ilçemizde. Bu nedenle 'korumanın başkenti' unvanını hak etmiş."