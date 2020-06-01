4 bin yıllık 'Harput' ziyaretçilerine kavuşmayı bekliyor

Pisa kulesinden bile fazla eğikliği tescillenen eğri minaresinden, Harput Kalesi’ne kadar, cami, türbe ile tarihi birçok yapının bulunduğu tarihi mahalle ise, ziyaretçi kısıtlaması süresince belediye tarafından yeni düzenlemeler ve estetik dokunuşlar yapılması dikkat çekti.