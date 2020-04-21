350 yıl önce aldığı önlemle ülkeyi salgından koruyan köy

Ancak Gaiotti, salgının henüz kasabada görülmemesini daha "inandırıcı" sebeplere bağladı. Gaiotti’ye göre temiz hava ve sağlıklı yaşam tarzının yanında salgının başından beri alınan önlemler bunda etkili oldu. Belediye başkanı, "Buralarda neredeyse hiç sanayi yok, çoğunluk zanaatkârlardan oluşuyor. En başından beri insanların posta kutularına güvende olmak için ne yapmaları gerektiğini anlatan uyarılar bıraktım; düzenli olarak elleri yıkamak, doğrudan temastan kaçınmak gibi... İnternet sitemizde de bu uyarılar yer verdik. Tüm ailelere maske dağıtan civardaki ilk köyüz ve hâlâ maske dağıtımını sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.