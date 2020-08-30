300 yıldır Türkleri görmeden Türk gibi yaşıyorlar! "Burası da bizim Türkiye'miz"

Daha sonra köyden bir kızla evlenen Osmanlı askeri o dönem kralın halktan istediği haksız vergilere karşı köylüyü destekledi. Köyün kahramanı olan bu asker ardında 323 yıllık bir eser bıraktı. Tüm bu olayların gelişmesini sağlayan yeniçerinin asıl adı Balaban Hasan. Ve köyün meydanında bir anıtı bulunuyor. Yaz aylarında 2 bin 600, kış aylarında ise 14 bine çıkan nüfusuyla kış turizmine oldukça el verişli bir bölge. Köyde her ağustosun 19 ve 21'i arasında yapılan bir Türkiye Festivali de var.