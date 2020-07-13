250 nüfuslu 'lavanta köyü', 1 milyon kişiyi ağırlayacak

Türkiye'de lavanta üretimi 10 bin dönümün üzerinde bir alanda gerçekleştiriliyor. Bu alanlardan yaklaşık 1500 ton lavanta çiçeği, çiçeklerden ise 20- 30 ton lavanta yağı elde ediliyor. Lavantanın 1 dönümde çiçek olarak 150 ile 400 kilogram arasında verim gerçekleşirken, yağ verimi çiçek veriminin yüzde 2 ile yüzde 5'i arasında değişiyor. Geçen yıl hasat zamanında lavanta üreticileri, 1 kilogram yaş lavantayı 1,5- 2 liraya satışa sunarken, kurutulmuş lavantanın 1 kilogramı 10- 15 lira arasında satıldı. Üreteciler, bir dönüm lavanta bahçesinden 800 ile 1100 lira arası kazanç elde etti.