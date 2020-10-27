21 yaşında rekor kırarak tarihe geçti

Dünyanın en genç gezgini olan Lexie Alford'u ve onun rüya gibi fotoğraflarını görmeye hazır mısınız? Büyük bir cesaret örneği sergileyen bu kadın neredeyse gezmediğim ülke kalmadı diyor. Özellikle riskli olarak bilinen yerlere de giden Alford, çok ilginç şeyler yaşadı. İşte en genç maceracı...
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Amerikalı gezgin Lexie Alford, Kuzey Kore'ye vardığında bir dünya rekorunu kırmış oldu. Genç gezgin, dünya üzerindeki 196 bağımsız ülkenin tamamını gezerek Guinness Dünya Rekoru'nu, 28 yaşındaki Cassie de Pecol'den aldı. İşte Lexie'nin dünya turunun hikayesi...
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Bazen alıp başını gitmek ister insan. Yeni yerleri keşfetmek, yeni insanlarla tanışmak... Bulunduğu yerde mutlu hissetmeyenler için bir kurtuluştur uzaklara gitmek, kaybolmak! Ya yerleşik hayatın getirdiği sorunlar sıkar insanı ya da aynı işler ve aynı yüzler…
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Dünya gözümüze uçsuz bucaksız ve belirsizliklerle dolu görünse de çoğumuz o büyük bilinmeyeni keşfetmenin hayalini kurarız.
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Lexie Alford da bu hayalini gerçekleştirmek için yollara düştü. Dünya üzerindeki 196 ülkeyi 21 yaşında gezmeyi başardı.
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Kuzey Kore'ye vardığında hayalini gerçekleştirmiş oldu. 28 yaşındaki Cassie de Pecol’e ait olan Guinness Dünya Rekoru'nu kırmış oldu.
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Lexie, Instagram hesabına "Resmi olarak dünyadaki her ülkeye seyahat etti" yazısı ile bir fotoğraf yükledi. . Böylelikle Lexie, Kuzey Kore seyahatiyle birlikte dünyada üzerindeki her ülkeyi gören en genç insan oldu.
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Seyahat etmenin kendini bildi bileli yaptığı bir şey olduğunu söyleyen Alford’un Instagram'da 200 binden fazla takipçisi bulunuyor. Her an dünyanın farklı bir bölgesinden fotoğraf paylaşımı yapan Lexie'nin ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bir seyahat acentesi olan ailesi Lexie'yi Mısır piramitlerinden, Dubai'nin pahalı otellerine, Kamboçya'nın yüzen köylerine kadar götürerek, yaşamın çeşitli açılarını göstermiş.
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Bu şekilde Lexie, farklı insanların yaşamları hakkında daha da meraklanmış. Lexie, aslında ilk zamanlar yalnızca farklı yerleri görmek ve dünyayı tanımak amacıyla seyahatler yapsa da, daha sonra etrafındaki insanlar, özellikle de genç kadınlara ilham verdiğini fark etmiş.
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Ardından da dünyanın her yerinde iyiliğin olduğunu herkese göstermeyi amaçlamış. Lexie tüm seyahatlerinin masraflarını kendi karşılıyor. Seyahat halindeyken birkaç marka ile reklam kampanyası yaparak gezisine maddi destek sağlasa da, hiç sponsorluk anlaşması yapmamış.
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"En ucuz ulaşım kampanyalarını bulmak için bol bol araştırma yapıyordum, biriktirdiğim puanları ve milleri kullanıyordum.
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Otellerde ücretsiz konaklama karşılığında onlara reklam ve sosyal medya metinleri yazıyordum.
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Eve döndüğüm zaman ise mutlaka ailemle kaldım. Herhangi bir öğrenci kredi borcum ya da kredi kartı borcum yok. Paramı da asla gereksiz eşyalara harcamıyorum" diyor.
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"Gittiğim ülkelerde hiç SIM kartı almadım. Bir şeye ihtiyacım olduğunda çevremdeki insanlarla konuşup onlardan rica ediyordum" diyen genç gezgin insanların tehlikeli olarak bahsettiği Pakistan ve Venezuela'da çok fazla iyilik ve doğal güzellik gördüğünü ve bunları herhangi bir turistik yerde göremeyeceğinizi söylüyor ve bir beklentiniz olmadan gezdiğinizde resmen ayaklarınız yerden kesiliyor diyor.
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Tüm risklere rağmen Çernobil’e gitti
Lexie'nin gezdiği en ilgi çekici yerlerden birisi de şu sıralar dizisiyle çok konuşulan Çernobil oldu. Tüm risklere rağmen Lexie burada terk edilen bölgeyi ziyaret etti.
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Lexie'nin Kuzey Kore'yi ziyaret etmesi ise karşılaştığı en büyük zorluklardan biri oldu çünkü Kuzey Kore ABD'li vatandaşlar için yasak uyguluyor. Guinness Rekorlar Kitabı, iki ülke arasında bulunan, ortak güvenlik alanındaki mavi odaya giriş yapmayı, Kuzey Kore'yi ziyaret etmek olarak saydığı için Lexie'nin rekoru kabul edildi. Lexie ise ülkeyi gezemediği için oldukça mutsuz.
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Şimdilerde internet sitesi ve sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımlarını sürdüren genç kadın bir kitap yazıyor. Seyahatlerinden çıkardığı dersleri ise şöyle maddeliyor:
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1- Her şey mümkün.
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2- Paranızı gereksiz eşyalara harcamayın, mümkün olduğunca para biriktirin, gerekirse ailenizle yaşayın. Eğer dünyayı gezmek sizin için önemliyse bunun için fedakarlık yapmanız gerek.
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3- Bu dünyada kesinlikle kötülükten çok iyilik var.
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4- Deneyimlenecek güzel yerler asla bitmez.
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5- Her ülkeye ulaşılabilir ve her birinden öğreneceğimiz çok şey var.
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6- Ne zaman internetten kopsam, çevremde olan her şeye daha çok bağlanıyorum. Malesef bugünlerde bu çok nadir olan bir şey.
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7- Bunu yapmak isteyen gençlere tavsiyem, aklınıza koyduğunuz her şeyi yapabileceğinize inanın. Eğer ki seyahat etmeyi hayatınızdaki diğer her şeyin önüne koyarsanız, bunu gerçekleştirmeniz sadece an meselesidir.
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Lexie Alford maceralarını ‘lexielimitless’ isimli Instagram hesabından paylaşıyor.