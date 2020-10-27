21 yaşında rekor kırarak tarihe geçti

"Gittiğim ülkelerde hiç SIM kartı almadım. Bir şeye ihtiyacım olduğunda çevremdeki insanlarla konuşup onlardan rica ediyordum" diyen genç gezgin insanların tehlikeli olarak bahsettiği Pakistan ve Venezuela'da çok fazla iyilik ve doğal güzellik gördüğünü ve bunları herhangi bir turistik yerde göremeyeceğinizi söylüyor ve bir beklentiniz olmadan gezdiğinizde resmen ayaklarınız yerden kesiliyor diyor.