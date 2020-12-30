2021'de gidilmesi gereken en güzel 21 yeri seçtiler... Sıralamada geçen yıl listede yer alan popüler yerlerin hiçbiri yok
Condé Nast Traveler editörleri ve okuyucuları, 2021'de gidilmesi gereken yerleri sıraladı. Listede popüler olan yerlerin dışında adı çok fazla duyulamamış adresler yer aldı.
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İşte o liste...
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21- MARAKEŞ / FAS
Kuzey Afrika'nın en egzotik şehirlerinden biri Marakeş… Burası yüzlerce yıldır yazarların, prenslerin ve sanatçıların ilham bulmak için akın ettiği gizemli bir dünya… Attığınız her adımda, renk cümbüşüyle karşılaşıyorsunuz. George Orwell 1939’da “Batılılar deve, kale, palmiye, lejyoner ve eşki dolu bir şehir görmek için buraya geliyor” diye yazmıştı. O gün bugündür egzotik çarşıları ve birçok tarihi yerleriyle ülkenin renkli şehirlerinden.
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Attığınız her adımda, renk cümbüşüyle karşılaşıyorsunuz. Harita tarafından tasvir edilmeyi reddeden bu şehrin labirent gibi sokaklarının her biri, birbirine benziyor. Duvarlarda hediyelikleri, halıları, ayakkabıları, takıları ve baharatlarıyla kaplı sokaklardan geçerken, göz göze geldiğiniz her dükkan sahibi sizi ısrarla içeri davet ediyor. Neredeyse her dükkandan, taze demlenmiş nane çayı kokuları yayılıyor. Her biri birbirine benzeyen ürünlerin satıldığı dükkanların önünden geçerken yapılan bu ısrarlar dikkatinizi dağıtarak, daha da kaybolmanızı sağlıyor.
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20- BALİ / ENDONEZYA
Güneş yüzünü gösterince kalbi kıpır kıpır atan doğanın, dalgaların sesiyle dans eden yaprakların, otantik yaşamın, sörfün, sonsuzluk havuzlarının, çılgın yöresel dansların, tapınakların, otellerin, her sabah karıncalara bile yemek bırakan güzel insanların adası Bali… Adaya adım atınca bu yeşil ve mavinin eşsiz uyumu sizi karşılıyor.
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19- BUTAN
Rastgele değil; en entelektüel insanlarımıza da sorsak Butan Krallığı’nın haritadaki yerini pek azı gösterebilir. Topu topu 700 bin nüfuslu şirin bir ülke.
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18- ADDİS ABABA, ETİYOPYA
Etiyopya ve Afrika Birliği'nin başkenti. 80 farklı dilin konuşulduğu şehirde Hristiyan, Müslüman ve Yahudi toplulukları yer alıyor. Deniz seviyesinden 2.500 metre yüksekte olan Addis Ababa’ya yeni yerler keşfetmek isteyenler için oldukça ilginç bir rota… Geniş caddeler ve modern yüksek binaların yanında geleneksel kulübeleri ve gecekondu mahalleleri de bulunduran kent yumuşak bir iklime sahip.
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Addis Ababa Üniversitesi, müzik ve sahne sanatlarına yönelik yüksek okulları ve birçok araştırma enstitüsü şehri önemli bir eğitim merkezi yapar. Afrika Birliği'nin ve Birleşmiş Milletler Afrika Ekonomik Kurulu'nun merkezi olması nedeniyle de birçok uluslararası konferansa ev sahipliği yapıyor. Şehrin en önemli turistik yapıları, St. Georg Katedrali (1896), II. Menelik Sarayı ile arkeolojik, etnolojik ve sanatsal birçok eseri içeren müzeler.
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17- ANGOLA
Angola ya da resmi adıyla Angola Cumhuriyeti… Afrika kıtasının güneybatı bölümünde yer alan bir ülke. Kimbundu, Umbundu ve Kikongo dillerinde Ngola olarak adlandırılan ülkenin komşularını güneyde Namibya, kuzeydoğuda Kongo DC, doğuda Zambiya oluşturmakta. Ülkenin batısında Atlas Okyanusu yer alıyor. Ülkede keşfe çıkılacak birçok yer var. Quiçama Ulusal Parkı, Kalandula Şelaleleri, Tundvala, Miradouro da Lua bunlardan sadece birkaçı… 2021’de Avrupa dışında rotanızı başka bir yere çevirmek istiyorsanız burası oldukça güvenli…
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16- BERMUDA
Tam adıyla Bermuda Adaları (diğer adıyla Somers Adaları), Atlas Okyanusu'nda, ABD'nin doğu (Kuzey Carolina eyaletindeki Hatteras Burnu'nun yaklaşık 900 km doğusunda) ve Karayipler'in kuzey açıklarında bir takımada. İngiltere'nin (Birleşik Krallık) denizaşırı topraklarından biri. Bermuda, yeryüzündeki mercanadaları içinde, Kuzey Kutbu'na en yakın olanları içinde yer alır.
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Takımadadaki en yüksek nokta, deniz seviyesinden 79 metre yükseklikteki Town Hill. İklim ılıman, nemli ve yumuşak. En sıcak ay olan Ağustos'ta gündüz sıcaklığı ortalama 30 dereceye çıkar, en soğuk ay şubatta ise sıcaklık ortalama 20 derece… Adeta cennetten bir köşe olan bölgede Town of St. George ve Crystal Cave mutlaka görülmeli… Ayrıca Horseshoe Bay Beach, Tobacco Bay, Church Bay ve Turtle Beach gibi şahane plaj ve koylara sahip.
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15- CHİAPAS / MEKSİKA
Chiapas, Meksika'nın güneydoğusunda yer alan bir eyalet. Doğu sınırında Guatemala ile komşudur. Eyaletin güneyinde ise Büyük Okyanus bulunmakta. 2021’ce çok az kişinin bildiği bir keşif arayışı içindeyseniz burası tam size göre…
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14- GANA
2019’da birçok müzik ve sanat festivalini ev sahipliği yapsa da 2020’yi tüm ülkeler gibi oldukça buruk geçirdi. 2021 için birçok turizm planlaması yapıldı. Görülecek yerler listesinde Bağımsızlık Meydanı, Osu Kalesi, Gana Ulusal Müzesi, Kwame Nkrumah Anıt Parkı ve Anıtı, Boti Falls yer alıyor.
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13- HOKİANGA, YENİ ZELANDA
Yeni Zelanda'nın çok fazla bilinmeyen bir bölgesi... Hokianga Nehri olarak da bilinen Hokianga Limanı'nı çevreleyen bir alan, 2021'de her şeyden biraz uzaklaşıp kafa dinlemek için gidilecek yer olarak gösteriliyor.
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12- HEALDSBURG / KALİFORNİYA
Kaliforniya eyaletinde, Sonoma bölgesinde yer alan bir yerleşim. Kalabalıktan uzak bir tatil planı yapmak isteyenlere için yen i bir alternatif olarak gösteriliyor.
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11- INDİANAPOLİS
Indianapolis Indiana eyaletinin başkenti ve Marion kontluk (county) idare merkezi. ABD'nin en büyük şehirler listesinde 14. sırada yer alıyor. Mississippi Nehri'nin doğusunda kurulan ve ABD'nin nüfusu en hızlı gelişen şehri...
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10- İTALYA
Roma İmparatorluğu’nun kalbi olan kadim şehir Roma, Rönesans’ın doğduğu sanat kenti Floransa, modanın başkenti Milano, âşıklar kenti Venedik ile İtalya mutlaka görülmesi gereken bir ülke. İtalya’nın kıyı boyunca dizilen etkileyici sahil kasabalarıyla Amalfi, Como Gölü, Bologna, Pisa, Genova, filmlerden tanıdığınız Sicilya ve çok daha fazlasıyla gerçekten rüya gibi…
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Pizza, makarna ve balık çeşitleriyle zengin bir Akdeniz mutfağı da olduğunu unutmamak gerek. 2020 yılı tüm dünya için oldukça kötü geçti ama en ağır yaralardan birini de İtalya aldı. 2021 için şimdiden turizm planlamaları yapıldı. Kötü geçen yılı telafi etmek istiyorlar.
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9- KYOTO / JAPONYA
Japonya'nın Kyoto prefektörlüğünün merkezi ve en büyük şehri. Şehrin nüfusu yaklaşık 1,5 milyon. 794-1868 yılları arasında ülkenin başkenti olup bin yıllık başkent olarak anılmakta. Kyoto, Osaka ve Kobe ile birlikte Keihanshin metropolitan alanını oluşturur. Ayrıca Kyoto protokolü de ismini bu şehirden almakta. 2021 yılında da yenide popüler olacağı düşünülüyor.
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8- MAİNE
Amerika Birleşik Devletleri'nin en kuzeydoğusunda bulunan New England bölgesindeki bir eyalet. Güneydoğusunda Atlantik okyanusu, batısında New Hampshire, kuzey ve kuzeybatısında Kanada'nın Québec eyaleti ile sınırı vardır. 2021'da sakinlik arayanların listesinde mutlaka olmalı diye söyleniyor.
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7- NEW YORK / ABD
Yaklaşık 19 milyon nüfusa sahip New York, Amerika’nın en yüksek nüfuslu şehri ve dünyanın en kalabalık metropolleri arasında. Amerika’nın doğu kıyısında yer alıp; Los Angeles ile birlikte ikinci büyük ekonomi olarak kabul ediliyor. Tarihte ilk kez 16. Yüzyılda bir Fransız kaşif ayak basmış New York’a. Sonrasında ilk yerleşim Hollandalılar ile başlamış ve şehir hızlı bir şekilde büyüyerek, dünyanın her yerinden insanlara ev sahipliği yapmış; en önemli kozmopolit şehirlerinden.
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100 yılı devirmiş binalar ve gökyüzüne uzanan gökdelenlerin arasında kayboluyorsunuz sokaklarda gezerken. Müthiş bir mimari düzen var New York’ta. Şehirde gezilecek yerlerin başında : Empire State Binası, Özgürlük Heykeli, Central Park, Metropolitan Sanat Müzesi geliyor. 2021’de de turistleri ağırlamaya devam edecek.
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6- NOVA SCOTİA / KANADA
Kanada'nın güneydoğu kıyısında kurulmuş olan Nova Scotia Doğu Kanada ve Maritimes bölgesindeki eyâletler içinde en büyük nüfusa sahip olanı. Başkent Halifax, Maritimes bölgesinin de kültürel ve ekonomik merkezi olma niteliğine sahip.
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5- OSLO / NORVEÇ
Norveç’in başkenti ve en büyük şehri Oslo… Sadece siyasi açıdan değil, ekonomik ve kültürel açıdan da Norveç’in merkezi. Başkent ve ‘en büyük şehir’ olarak bahsetsek de aslında Oslo, diğer İskandinav başkentlerine ve Batı Avrupa şehirlerine kıyasla küçük bir kent. Şehrin huzuru ve insanların sakinliği de tam olarak buradan geliyor. Oslo, 40 ada üzerine kurulmuş, adalar birbirine köprülerle bağlı. Yine Oslo’da irili ufaklı yüzlerce göl bulunuyor.
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Oslo’nun en hareketli caddesi trafiğe kapalı Karl Johans Caddesi (Karl Johans Gate). Burada bulunan mağazalar, kafeler, restoranlar, sokak sanatçıları caddeyi her daim renklendiriyor. Parlamento Binası, Ulusal Galeri gibi çok sayıda önemli yapının da bulunduğu cadde, merkez tren istasyonundan Kraliyet Sarayı’na kadar uzanıyor. 2021 planlarına mutlaka Oslo’yu da ekleyin…
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4- PANTANAL
Brezilya'da yer alan, dünyanın en büyük tropikal sulak alanı kapsayan doğal bir bölge. Çoğunlukla Mato Grosso do Sul, Brezilya Devlet içinde yer alır, Mato Grosso ve Bolivya ve Paraguay bölümlerini içine uzanır. (54.000 ve 75 bin metrekare mi) 195.000 ila 140 bin kilometre kare civarında bir alana yayılmış durumdadır. Çeşitli alt-bölgesel ekosistemler var olup, farklı hidrolojik, jeolojik ve ekolojik özellikleri ile 1982'de tanımlanmıştır.
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3- RİVİERA NAYARİT / MEKSİKA
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2- VİETNAM
Asya'nın güneydoğusunda yer alan ülke, Çin Hindi yarımadasında bulunuyor, Kuzeyinde Çin yer alıyor. Kuzeybatısında Laos, güneybatı tarafında Kamboçya, güneydoğu kısmında ise Malezya bulunuyor. Bulunduğu kıtanın en kalabalık ülkelerinden birisi. Özellikle kültürüyle gezginleri kendine çekiyor.