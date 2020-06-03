2020'de dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu... Türkiye'nin yeri şaşırttı

7- PORTEKİZ Avrupa'nın en batısındaki ülke Portekiz'de keşfedilecek çok şey var. Telegraph Travel'ın seyahat uzmanı Mary Lussiana Portekiz’i şöyle tanımlıyor: "Golfçüler ve güneş arayıcıları güneydeki Algarve'ye taşınırken, Portekiz'in geri kalan bölgeleri çok araştırılmıyor" diyor ve ekliyor "Bölgeler, hava koşulları, mutfağı, mimarisi ve şarapları bakımından çok çeşitlidir, bu nedenle kuzeyden güneye doğru bir yolculuk farklı deneyimler kazandırıyor." Portekiz'in başkenti Lizbon, sarı tramvayların dik, dar sokaklarda yukarıdan aşağıya saran pek çok Portekizli'nin büyülendiği, Arnavut kaldırımlı bir şehirdir "diye ekliyor.