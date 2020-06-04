2020 yılı için Avrupa'nın en ucuz şehirleri belirledi! Zirve değişti, Türkiye'den listeye dahil olan şehir şaşırttı...
İngiltere merkezli Post Office kurumu, 42 ülkede turizm harcamaları konusunda araştırma yaparak 2020'de Avrupa'nın en ucuz şehirlerini belirledi. Listeye Türkiye'den yaz tatili adresi bir şehir girdi...
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Yazın gelmesiyle tatil arayışları da başladı. Ama bazen tatil yerleri düşündüğümüzden fazla cep yakabiliyor. İngiltere merkezli Post Office kurumu 42 ülkeyi kapsayan bir araştırma yaptı. Araştırma yapılırken birçok harcama kalemi baz alındı. Bunlar; su, kola bir şişe içecek dâhil üç çeşit yemekten oluşan iki kişilik akşam yemeği, bir bardak kahve, bir yerel içecek, güneş kremi böcek ilacı vs. İşte bu sonuçlarla ortaya çıkan liste...
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12- Sorrento / İtalya
Sorrento, Güney İtalya’nın Napoli Körfezi’nde bulunan küçük bir kasaba. Kasaba tarihi özellikleri ve yerel ürünleri ile ünlü. Napoli’ye bağlı olan kasabanın etrafı Vezüv Yanardağı, Capri ve Napoli ile çevrili. Tarihi milattan önceye kadar uzanıyor. Sorrento’da Roma, Yunan ve Bizans İmparatorluğu’nun hâkim olduğu dönemlere ait birçok kalıntı ve tarihi eser bulunuyor.
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Özellikle sahip olduğu katedral, manastır ve kilise gibi tarihe ışık tutan dini yapılar ile dikkat çekiyor. Bunun yanında tarımsal üretime dayalı yerli ürünleriyle de ünlü olan şehirde ‘limoncello’ denilen limon likörü, narenciye, şarap, fındık ve zeytin üretimi Sorrento’nun hem ekonomik hem de turizm açısından en önemli ürünleri arasında. Ortalama harcanacak fiyat 108.39 pound (916 TL)
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11- Nice / Fransa
Fransa’nın beşinci en büyük kenti ve Fransız Rivierasının başkenti unvanına sahip Nice aynı zamanda Fransa’nın ikinci büyük turizm kenti. Nice Kalesi bölgeyi tepeden görebildiği için turistlerin en uğrak noktalarından. Nice’de bulunan St. Nicholas Ortodoks Katedrali şehrin olmazsa olmazlarından. Aynı zamanda birçok Pazar, müze ve meydan sizleri bekliyor.
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Aristokrat Monaco, kırmızı halısıyla ün salmış Cannes gibi komşuların arasında genellikle Nice gözden kaçıyor. Fransa’nın en büyük beşinci şehrinde eski bölgeleri, gelişen restoranları, Riviera’nın en iyi müzelerini ve sokak eserlerini görebilirsiniz. Tüm bütçelere hitap eden şehir artık enerji ve farklılıklarla dolu. Ortalama harcanacak fiyat 89.31 pound (755 TL)
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10- Porec / Hırvatistan
Porec, Hırvatistan’ın Istria Bölgesi’nde bulunuyor. Bu bölgede Porec’in yanında Umag, Rovinj ve Pula gibi şehirler de bulunuyor. Porec, Istria Bölgesi’nin en iyi tatil yeri olarak geçiyor. Çünkü Almanlar, Avusturyalılar ve İtalyanlar aşırı endüstrileşme sonucu yaşadıkları yoğunluğu buranın sakin ortamında dinlenerek atıyorlar.
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Porec’in başlıca turistik alanları: Zelena, Plava Laguna isimli iki şehrin güney koyları. Bölgenin belki de en güzel sayılan yanı yazın yüksek sıcaklıklara rağmen düşük nem oranı. Porec’de Sveti Nikola Adası, Euphrasian Bazilikası ve Piskopos Sarayı görülmesi gereken yerlerden. Ortalama harcanacak fiyat 79.43 pound ( 671 TL)
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9- Budapeşte / Macaristan
Avrupa’nın en büyük kentlerinden Budapeşte, sanat, tasarım, mutfak açısından önemli merkez. Tekstil ve moda sektörü gelişmiş. Eski Doğu Bloku başkentleri arasında en çok Michelin yıldızlı restorana sahip. Keltlerden başlayan zengin tarihi Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nda zirveye çıkıyor.
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Çağdaş keyiflerin peşine düşecekler için de pek çok cazip seçenek var. Tuna Nehri’nin doğusundaki Peşt’in, tarihi merkezi, Saray Bölgesi, Yahudi Mahallesi kadar son zamanlarda açılan yeni bar, restoran ve butikleri de görülmeye değer. Nehrin diğer kıyısındaki Buda Kalesi restore edildi. Meşhur Osmanlı hamamları da bol yokuşlu bu bölgede. Ortalama harcanacak fiyat 78.49 pound ( 663 TL)
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8- Korfu / Yunanistan
Korfu, Yunanistan’ın kuzeybatısında yer alan Akdeniz’in kolu olan İyon Denizi’nde bulunan bir ada. Korfu’da: Korfu Town, The Achilleion Sarayı, Kassiopi gibi yerler turistlerin illa gördüğü yerlerden.
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Akdeniz’in inicisi sayılan Korfu, balık ve zeytinyağı yemekleri ile ön plana çıkıyor. Aynı zamanda Korfu, Yunanistan’ın gece hayatının en yoğun yaşandığı yerlerden birisi. Renkli ve canlı Korfu geceleri Yunanistan’dan ve diğer bölgelerinden oldukça turist çekiyor. Ortalama harcanacak fiyat 75.91 pound ( 641 TL)
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7- Sliema / Malta
Sliema, Malta’nın en turistik bölgelerinden birisi. Sahillerde birçok lüks otel bulunuyor. İsterseniz bölgede teknelere binerek turlar yapabilir, isterseniz de bölgedeki yerleri gezebilirsiniz. Osmanlı kuşatmasının yaşandığı Büyük Liman bölgesini de görebilirsiniz.
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Burada Valletta, Elmo Kalesi, 3 Şehirler ve Ricasoli Kalesi’ni görebilirsiniz. Ayrıca Malta evlerinin güzelliği de gözünüze çarpacak. Evler kadar güzel olan katedraller, kiliseler ve balıkçı restoranlar da oldukça büyüleyici… Ortalama harcanacak fiyat 66.72 pound ( 564 TL)
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6- Paphos / Güney Kıbrıs Rum Kesimi
Listede altıncı sırada yer alan Paphos'ta ortalama harcanacak fiyat 63.22 pound ( 534 TL)
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5- Prag / Çekya
Prag Avrupa’nın en çok turist çeken şehirleri arasında yer alıyor. Nedeni müthiş mimari, tarihsel zenginlik, harika restoranlar. Zamanın gerisinde kaldığı düşünülürdü ama şimdi düzinelerce yeni mağazayla tasarım ve modada da sesini duyuruyor. Yeniler arasındaki en iyi butikler, restoranlar, pub’lar şans eseri kalabalık turistik bölgenin tam sınırında ya da dışında.
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Prag’ın çok iyi çalışan toplu ulaşım sistemi sayesinde bir zamanlar hiç önemsenmeyen Smichov semtindeki yenilikleri, Mala Strana’daki az bilinen mekânları, konutların yoğunlaştığı Vinohrady’nin cazibesini, tarihi merkezin doğusundaki Zizkov’u rahatça gezebilirsiniz. Dahası merkezdeki görülmeye değer yeni oluşumlar da kalabalıkların pek uğramadığı bölgelerde. Ortalama harcanacak fiyat 63.02 pound (532 TL)
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4- Costa del Sol / İspanya
İspanya’nın güneyindeki en popüler sahil kesimi ve tatil cenneti olan Costa del Sol ‘güneşin sahili’ demek. Costa del Sol’un en şık ve sosyetik tatil beldesi Marbella.
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Marbella popüler plajı olan Playa de Don Carlos bölgenin en iyisi olarak biliniyor. Burada Plaza de Espana, Alcazaba ve Cueva de Nerja gezilecek yerler arasında gösterilebilir. Ortalama harcanacak fiyat 53.16 pound ( 449 TL)
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3- Algarve / Portekiz
Algarve bölgesi, Portekiz’in en güneyinde bulunuyor. Algerve’de birçok yeri ziyaret edebilirsiniz. Lagos, Lizbon ve Sagres gezilen başlıca yerlerden. Aynı zamanda burada yarış tutkunları için bir de yarış pisti bulunuyor.
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Akdeniz’de bulunduğunda Alvarge’de balık kültürü çok gelişmiş. Burada Ponta da Piedade, Praia Da Amoreira gibi sahilleri gezip görebilirsiniz. Ortalama harcanacak fiyat 49.87 pound (421 TL)
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2- Marmaris / Türkiye
Ülkemizin en iyi tatil beldelerinden birisi şüphesiz ki Marmaris. Önemli turizm merkezlerinden birisi olan Marmaris’in çevresinde görülmesi gereken birçok yer bulunuyor.
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Marmaris Plajları ve koyları, Marmaris Kalesi, Marmaris Müzesi, Hafsa Sultan Kervansarayı mutlaka görmeniz gereken yerlerden. Ayrıca Marmaris’te Ege ve Akdeniz mutfağının birbirinden lezzetli yemeklerini tatma imkânı da bulabilirsiniz. Ortalama harcanacak fiyat 44.15 pound (373 TL)
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Bulgaristan’ın en çok bilinen tatil bölgesi olan Sunny Beach 8 kilometreye varan ve kesintisiz uzanan kumsalı ile özellikle İngiliz ve İrlandalı turistler için cazibe merkezi.
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1- Sunny Beach / Bulgaristan
Her sene giderek artan popülaritesi sayesinde her sene yeni bir tesis açılıyor. Hediyelik eşya dükkanları ve deniz ürünleri satan mağazalar ağırlıkta bulunuyor. Sunny Beach’e 24 saat yaşanan gece hayatı ile Bulgaristan’ın Las Vegas’ı deniliyor. Ortalama harcanacak fiyat 30.68 pound (250 TL)