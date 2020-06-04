2020 yılı için Avrupa'nın en ucuz şehirleri belirledi! Zirve değişti, Türkiye'den listeye dahil olan şehir şaşırttı...

Yazın gelmesiyle tatil arayışları da başladı. Ama bazen tatil yerleri düşündüğümüzden fazla cep yakabiliyor. İngiltere merkezli Post Office kurumu 42 ülkeyi kapsayan bir araştırma yaptı. Araştırma yapılırken birçok harcama kalemi baz alındı. Bunlar; su, kola bir şişe içecek dâhil üç çeşit yemekten oluşan iki kişilik akşam yemeği, bir bardak kahve, bir yerel içecek, güneş kremi böcek ilacı vs. İşte bu sonuçlarla ortaya çıkan liste...