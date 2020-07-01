20 kişilik ekip titizlikle çalıştı, 2700 yıllık antik kentin kriptosu ortaya çıkartıldı

Yine Anadolu Selçuklu Sultanları ile bağlantılı çok önemli veriler elde ettik. Kentin fetih dönemiyle ilgili ve sonrasıyla ilgili Bizans döneminde tarihlendirilen çeşitli kiliseler de ortaya çıkartıldı. Bununla beraber eserler ortaya çıktı. Yazıtlar özellikle kent tarihi ile ilgili önemli bilgiler sunmakta. Yine iki yıl önceki kazılarda burada özellikle yalancı peygamber olarak bilinen Alexandros'a ait adanmış bir adak steli de karşımıza çıktı. Bu da önemli bir bulgu olarak söylenebilir" şeklinde sözlerini tamamladı.