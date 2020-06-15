2 bin 600 yıllık Knidos Antik Kenti yeni döneme hazır

Korunaklı bölge özelliği taşıyor Antik Çağ`dan bu yana Knidos`un birçok gezgin, seyyah ve ziyaretçinin odak noktası olduğunu vurgulayan Doksanaltı, "Knidos`un Ege ve Akdeniz’in kesişim noktasında olması korunaklı bölge özelliği taşımaktadır. Yarımada durumunda olan kentin, bitki örtüsü, dağlık ve engebeli yapısı çoğu noktada eşsiz bir manzara sunmaktadır. Bu coğrafi özelliği sayesinde kent ada ve ana kara bölümü arasında kalan iki limana sahiptir." diye konuştu.