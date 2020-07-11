1939'da keşfedilmişti, sonunda sırrı çözüldü... Bilim insanlarından ilginç bilgiler
Dünya üzerindeki en büyük sanat eseri sayılabilecek ve nasıl oluştuğu kesin olarak bilinmeyen çizgilerden oluşan Nazca Çizgileri görenleri hayrete düşürüyor! Peru’nun güney kıyılarındaki Nazca Çölü ve And Dağları’nın kıyıya bakan eteklerindeki bu çizgiler bilim insanlarının zihninde cevaplanmayı bekleyen pek çok soru bırakmış durumda. Antik eser üzerine bir süredir araştırma yapan ekip yeni bir teori ortaya attı.
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Dünya üzerindeki en büyük sanat eseri sayılabilecek ve nasıl oluştuğu kesin olarak bilinmeyen çizgilerden oluşan Nazca Çizgileri görenleri hayrete düşürüyor.
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Peru’nun güney kıyılarındaki Nazca Çölü ve And Dağları’nın kıyıya bakan eteklerindeki bu çizgiler bilim insanlarının zihninde cevaplanmayı bekleyen pek çok soru bırakmış durumda.
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Peki bu çizgilerin sırrı nedir?
İlk olarak Amerikalı arkeolog Paul Kosok ise Nazca Çölü üzerinde yaptığı keşif uçuşunda yer çizimlerinin fotoğrafını çekti. Bu sayede çizgilerin varlığına ilişkin ilk somut kanıt 1939'da ortaya çıkmış oldu.
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Çizgiler keşfedildikten sonra daha fazla bilgiye sahip olmak için bilimsel araştırmalar hızlılıkla başlatıldı. Bu sürede birçok teori ortaya atıldı.
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İlk teoriyi 1946 yılında, yaşamını bu çizgilere adamış olan Alman matematikçi Maria Rieche ortaya koydu. Ona göre Nazca Çizgileri çölün üst tabakasındaki koyu renkli kumun kazınıp alt tabakadaki açık renkli kumun ortaya çıkarılmasıyla oluşmuş.
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İddia çizimlerin güneş, ay ve bazı yıldızların konumunu gösterdiği yönünde... Bu konumlar, Nazca halkı tarımsal faaliyetlerinde bir tür gök takvimi olarak kullanıldığı iddiası ortaya atıldı.
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Daha sonra bu çizgilerin, başlangıçta Latin Amerika'da düzenlenen ilk olimpiyatların atletizm pistleri olduğu da iddia edildi. Astrologlar ise maymun, kuş ve fok gibi hayvan şekillerinin dev bir yıldız falı olduğunu söylediler.
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Birçok bilim insanına göre Nazca bölgesinde yaşayan uygarlık yürüyüşü çok seviyordu ve bu çizgiler bir tesadüf sonucu ortaya çıktını da iddia ettiler. Ama arkeologların yaptığı kazılar ve araştırmaların sonucunda bu görüşlerin çoğu çürütüldü.
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En son Japonya’daki Hokkaido Üniversitesi’nden araştırmacıların hazırladığı makaleye göre, bu çizgiler, yağmur dansı sırasında tanrıları memnun etmek için çizilen egzotik kuş tasvirlerinden ibaret.
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Öte yandan İnsanlığın dünya üzerinde varlığından haberdar olmadığı pek çok yer bulunuyor. Hatta birçoğu oluşumları hakkında bilinmezliğini koruyor. İşte o yerler...
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Dead Vlei / Ölü Vlei (Namibya) Paslı turuncu rengindeki dev kum tepeleriyle çevrili kuru bir vahada güneşi batmış bir ölü orman… Su eksikliğinin yaşandığı bu ormanda ağaçlar su aramak adına köklerini dışarıya doğru çıkarmışlar.
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Spotted Lake Khiluk / Benekli Göl (Kanada) İngiliz Kolumbiyası yakınlarında bulunan dünyanın en mineralli gölü. 365 noktanın her birinde ayrı ayrı kendine özgü bir kimyasal içeriğe sahip olmakla beraber farklı hastalıkları tedavi ettiği de söyleniyor. Kesinlikle dünyanın en garip yerlerinden…
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Mendenhall Ice Caves / Mendenhall Buz Mağaraları (Alaska) Oluşumu hakkında bilim insanlarını şaşırtan doğal bir oluşum. Mağaranın içerisindeki buz kristallerinde mavinin farklı tonlarını görebilirsiniz.
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Red Beach / Kırmızı Plaj (Çin) Çin'de, Panjin kasabasının çevresinde garip kırmızı plaj var. Liao He Nehri'nin deltasında bulunuyor. Olağandışı kırmızı renk, nadir bulunan kırmızı su bitkilerinden kaynaklanmakta... Plaj doğa rezervi Shuangtai Hekou topraklarında bulunuyor Her yıl sonbahar başında kırmızı renge bürünüyor ve su bitkileri zayıf kalıyor.
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The Silfra Rift / Kıtaları Ayıran Çatlak (İzlanda) İzlanda’da bulunan iki kıtayı birbirinden ayıran ‘Silfra Yarığı’ denilen bu bölge, dalış yapmayı sevenler için görülmesi gereken yerlerden başında geliyor. Kuzey Amerika ve Avrasya kıtasını birbirinden ayırıyor.
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Lençois Maranhenses National Park / Lençois Maranhenses Ulusal Parkı (Brezilya) Şaşırtıcı bir şekilde dışarıdan çöl gibi görünse de, Brezilya’nın milli parklarından biri. Kumul benzeri yapılarla çevrili birçok görülmeye değer küçük havuzu var.
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Yonaguni Monument / Yonaguni Anıtı (Japonya) Dünyanın en ilginç yerlerinden biri olan Yonaguni Anıtı için bilim insanları doğallığı konusunda bir karara varmış değiller. Beş bin yıllık bir geçmişe sahip olduğunu ve uzaylılar tarafından yapıldığı bile söyleniyor.
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Mount Roraima / Roraima Dağı (Venezuella) Devasa büyüklükteki gerçeküstü bir dağ. Olağandışı bitki ve hayvanların çokluğuyla dikkat çeken bu yer dünyanın en gizemli yerlerinden biri olduğu söyleniyor.
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Cano Cristales / Kano Kristalleri (Kolombiya) Yaz aylarında kırmızıya boyanan nehir, benzersiz bir bitki örtüsüne sahip. Burası yeryüzünün görülmesi gereken gizemli sularından...
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Slope Point /Eğim Noktası (Yeni Zelanda) Bu orman, güçlü Antarktika rüzgârları sonucunda kalıcı olarak bükülmüş ve bu şeklini almış. Ayrıca yanmış ağaçlar da bulunuyor.
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The Doorway Railway of Honoi / Hanoi’nin Giriş Demiryolu (Vietnam) Mağazaların, yerleşim yerlerinin önünden geçen Hanoi kentinin girişindeki garip demiryollarından bir tanesi.
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Vinicunca Rainbow Mountain / Vinicunca Gökkuşağı Dağı (Peru) Bilimsel olarak sebebinin belli olmadığı Vinicunca Gökkuşağı Dağı; yoğun mavi, kırmızı, yeşil, pembe ve sarı pastel renklerle kaplı. Kesinlikle görülmesi gereken garip yerlerden…
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Salar de Uyuni (Bolivya) Burası dünyanın en büyük tuz golü. İnce bir su tabakası yüzeyde toplandığından, dünyanın en büyük doğal aynası olma özelliğine sahip.
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Road to Heaven, Huashan Mountain / Cennete Giden Yol, Huashan Dağı (Çin) Adrenalin tutkunlarının tercih ettiği bu yolda nabzınızı kontrol etmekte zorlanıyorsunuz. Ölüme meydan okuduğunuz bu yolun sonunda, bir çay evi sizi bekliyor.
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Die Rakotzbrück veya Devil’s Bridge – Şeytan Köprüsü (Almanya) Almanya’da bulunan ünlü yer eşsiz yapısıyla oluşturulmuş, neresinden bakılırsa bakılsın köprü ve yansıması mükemmel bir çember görüntüsü oluşturuyor.
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Eternal Flame Falls / Sonsuz Yanan Alev (Amerika, New York) Chestnut Ridge Parkı’nın bir bölümünde yer alan şelale, dünyanın dört bir yanında kendiliğinden yanmakta olan yüzlerce ateşten birine sahip. ABD’nin Indiana Üniversitesi’nde araştırmacı olan Arndt Schimmelmann, yüzyıllar, belki de binlerce yıl önce yerli kabileler tarafından yakıldığı düşünülen ateşin, aslında dünyadaki örneklerinden farklı olduğunu belirtti. OurAmazingPlanet sitesine konuşan Schimmelmann, mağaradaki ateşin yerin derinliklerinde yer alan, antik ve son derece sıcak killi şist kayalarından geldiğini düşünüyor. Schimmelmann, killi şist içindeki karbon moleküllerinin parçalanarak küçük doğal gaz molekülleri ortaya çıkması için, sıcaklığın suyun kaynama noktasında veya daha sıcak olması gerektiğini belirtti. Ateşi besleyen gazın geldiği kayaların, içtiğimiz çay veya kahve kadar sıcak ve jeolojik olarak sanıldığından çok daha genç olduğu belirtildi. Bulgular, ateşi besleyen gazın farklı bir süreçten geçtiğini, bir çeşit katalizörün, gazı kayalardaki organik moleküllerden ortaya çıkardığı ifade edildi.
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Tunnel of Love / Aşk Tüneli (Ukrayna) Ukrayna’da demiryolunun üzerinde bulunan yeşil yapraklı ağaçlarla çevrili bu tünel, geçtikçe sizi büyülü bir dünyanın kapısını aralıyor.
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Christ of The Abyss / Derinliğin Mesihi (İtalya) Su altında bulunan bronzdan yapılma 2,50 metre uzunluğunda bir İsa heykeli. Derinlere dalmayı seven dalgıçlar için favori bir yer konumunda. Su altında görülebilecek gizemli yerlerden bir tanesi…
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Jellyfish Lake / Denizanası Gölü (Palau) Palau ülkesinde bulunan bu gölde sayısız denizanası yaşıyor. Burada yaşayan denizanaları zararsız olup insanlar yüzme fırsatı bile bulabiliyor.
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Blood Falls / Kan Dökülmeleri (Antarktika) Antarktika kıtasının bitmek bilmek beyazlığının arasında Blood Falls insanları çok şaşırtıyor. Burası sularda çok fazla demir bulunması sebebiyle kırmızı renge bürünüyor. Kesinlikle dünyanın en garip yerlerinden bir tanesi…
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Playa del Amor Meksika’daki Playa del Amor plajı, etkileyici yapısı ve eşsiz güzelliğiyle görenleri etkisi altına alan bir güzelliğe sahip.Bu gizli plaj, Meksika'nın yemyeşil ve ıssız Marieta adalarından birinde yer alıyor. Dışarıdan bakıldığında sade bir mağara gibi gözüken bu yerin içinde bir cennet yatıyor. Plaj, farklı görüntüsüyle sıradanlığı yıkmış ve uğrak bir mekân haline gelmiş halde. Playa del Amor, maceraperestler için popüler bir turistik mekân durumunda. Hatta bu ilginç yere birkaç tur şirketi günlük geziler düzenliyor.
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Askeri denemeler sonucu ortaya çıktı Bir zamanlar koruma altına alınan bu plaj şu anda olduğu kadar kullanışlı ve güvenli durumda olan bir yer değildi.
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Bağlı bulunduğu Marieta Adaları ise yüzlerce yıl önce volkanik faaliyetler sonucu oluştu. 90’lı yılların başlarında ise Meksika Hükumeti çok fazla kullanımı tercih edilmeyen, boş olan bu adaları askeri faaliyetler için kullandı. Ada, bomba ve çeşitli patlayıcılar için bir test görevi de görüyordu. Bu test amaçlı gerçekleştirilen bombalamalar burada birçok mağara ve oyukların oluşum sebebi olarak biliniyor.
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Natron Gölü- Taşlaşan Göl (Tanzanya) Dünyadaki en ilginç göllerden biri Tanzanya’da bulunan Natron Gölü. Natron Gölü'nün yüksek alkalin değerinden ötürü dokunan her hayvanın birdenbire taşlaştığı ve öldüğü iddia ediliyor. Bölgeyi gezen fotoğrafçı Nick Brandt ise ‘Tahrip Edilmiş Alanlara Doğru’ isimli kitabında gölle ilgili şu bilgilere yer veriyor:
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"Natron Gölü'nün etrafında yıkanmış, kuşlardan yarasalara kadar birçok tür keşfettim. Kimse ölüm sebeplerini bilmiyor ancak su çok yüksek soda ve tuz içeriğine sahip. Öyle ki, Kodak film kutularımın boyalarını bile saniyeler içerisinde çıkarabiliyordu. Sahilin kıyısında bulduğum bu hayvanları aldım ve onları sanki o halleriyle yaşıyorlarmış gibi, ölmeden önce, normalde duracakları pozisyonlarına koydum, böylece bir nevi hayata döndürdüm. Ölüm içerisinde yeniden canlandırılmış gibi..."
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Pink Sands Beach / Pink Sands Plajı (Bahamalar) Kumsalda bulunan bazı planktonlar ve minerallerden dolayı pembe renge bürünen bu plaj görülmesi gereken ilginç yerlerin başında geliyor.
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Dead Sea / Ölü Deniz (Ürdün) Sahip olduğu yüksek miktardaki tuz ve diğer mineraller sayesinde çaba harcamadan su üstünde yüzebilmenizi sağlıyor.
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The Wave / Dalga (Amerika, Arizona) Mezozoik dönem olan Jura döneminden kalma olduğu söylenen kaya oluşumlarının, dönen renkleri ve göz kamaştırıcı desenleriyle rüya gibi bir dünya sunuyor.
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Monolith of Uluru / Tek Parça Uluru Anıtı (Avusturalya) Tek bir kaya olmakla beraber devasa büyüklükte, kendi içinde bir dağ. 348 metre yüksekliğe sahip olan bu anıt, dünyanın en büyük kayası ve dünyadaki en garip yerlerden biri...
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The Giant’s Causeway / Dev Geçit (İrlanda) Eski bir volkanik patlama sonucu oluşan denizin çekilmesinin ardından oluşan düz kayalar. Dünyanın garip oluşumlu yerlerin arasında yerini alıyor.