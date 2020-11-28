1800'lü yıllardaki gibi yaşıyorlar... Film seti değil gerçek!
Mennonitler; Meksika, Paraguay ve Bolivya'ya gibi ülkelerde yaşayan sıra dışı yaşam tarzlarıyla ünlü bir topluluk. Burada adeta zaman durmuş durumda…
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Mennonitler birkaç yüzyıl geride yaşıyor gibiler, özetle onların hayatlarına tanık olduğunuzda 1800’lü yıllara ışınlanabilirsiniz. Birçok şeyi reddediyorlar ve gizemli bir hayat sürüyorlar. İşte sıra dışı yaşamlarıyla Mennonitler’in ilginç hikâyesi…
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Mennonitler, ismini bugünün Hollanda'sında bulunan Frieslandlı bir rahip olan Menno Simons'dan alıyor.
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Menno Simons (1496-1561) halihazırdaki Hristiyanlık uygulamalarını beğenmediği için barışsever, şiddet karşıtı bir tarikat kuruyor.
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Savaş karşıtı, pasifist bu tarikat, Avrupa'da süregelen bitmek bilmeyen savaşlarda yer almamak için devamlı yer değiştiriyorlar.
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Pasifist inanışlarına tolerans gösteren ülkelere, kralların topraklarına göç ediyorlar. Böylece Mennonitlerin maceraları başlamış oluyor.
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Mennonitler, yüzyıllar önce Almanya ve Hollanda'dan gelerek Meksika, Paraguay ve Bolivya'ya yerleşmişler.
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En büyük özellikleri, teknolojiyi reddetmeleri ve buna uygun bir yaşam sürmeye çalışmaları.
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Kendi yaşam tarzlarının en doğrusu olduğuna inanan Mennonitler, bunun yanında sadece kendilerinin cennete gideceğini düşünüyorlar.
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Doktor ve öğretmen yüzü görmek istemeyen Mennonitler, doğumlarını bile evde kendi başlarına gerçekleştiriyor.
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Mennonitlerin İbadetleri de oldukça farklı. Yüzlerini masalara gömüp dramatik bir şekilde ibadet ediyorlar. Hayatlarında şiddetin yeri yok, suç işlemiyorlar.
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Hırsızlık yok, cinayet yok, kavga yok, küfür yok. Birbirlerine karşı son derece saygılı davranıyorlar. Doğruluk ve dürüstlük en büyük öğretilerinden biri.
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Gençler pazar günleri buluşup tanışıyorlar; böylelikle evlilik öncesi tanışmalar kolaylaşıyor.
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Fakat gençlerin müzik dinlemeleri, dans etmeleri gibi eğlenceye yönelik eylemler Mennonitlerde yasaklanmış.
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Cenazeleri de sade bir biçimde kaldırılan Mennoniteler, teknolojiyle içli dışlı olmamakta kararlılar.
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En büyük lüksleri ise gaz lambaları kullanmaları... Bu lamba onlar için çok lüks bir teknoloji.
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Hatta onu bile bazen kullanmayı reddediyorlar.
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Sadece kendileri ne isterse çocuklara da onu öğretiyorlar. Dünyanın geri kalanı gibi öğretilmesi gerekenler listeleri yok.
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Burada kadınlar at sürüyor, tarım yapıyor ve üretime direkt katkıda bulunuyor.
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Aldıkları eğitim, onların üretim yapmasına, kendi kıyafetlerini dikip kendi yiyeceklerini yetiştirmesine yetecek kadar.
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Mennonitler, akşamlarını yıldızların ışığında sohbet ederek geçiriyorlar.
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Dünyanın geri kalanı gibi televizyon veya bilgisayar kullanarak zamanlarını geçirmiyorlar.
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Hayvanlarla da iç içe olan Mennonitler, fabrika üretimi hiçbir şeyi tüketmiyorlar.
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Kendi aralarında evlendikleri için de Alman ve Hollandalı genlerini hâlâ koruyorlar.
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Kadınlar ve erkekler tek tip giyiniyorlar, böylece kibiri ortadan kaldırıp bir şekilde eşitlik sağladıklarına inanıyorlar.
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Mennonitler sıra dışı yaşam şekilleri ve fikirleriyle insanları şaşkına çevirmeye kararlı gözüküyorlar.