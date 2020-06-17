1700 yıllık kilise, ilk kez gece fotoğraflandı

Van Sinema ve Fotoğraf Derneği (VASİF) üyeleri Murat Cacim, Burak Demir ve Bülent Menteşe, Van’ın Başkale ilçesinde bulunan ‘St Bartholomeus Kilisesi' 6 saatlik bir çalışma sonucu gece ve gündüz fotoğraflandı. Büyük Zap Vadisi’ne bakan bir tepe üzerine kurulmuş olan kilise ve jamaton aynı tarihte yapıldı.