1500 yıllık 'cüceler köyü' şaşırttı! Bölgeye giden yazar öyle şeyler buldu ki...

"İş için şehre giden gençler köye para ve yiyecek gönderiyor. Kadınlar burada dokuma yapıyor, ama başka iş yok" diyor beni gezdiren Rahnama. Yaşlılar ise devlet yardımına bağlı yaşıyor. Fakat Rahnama zorluklara rağmen köyün ilginç mimarisinin turist çekeceğinden ve yeni iş olanakları yaratacağından umutlu. "Artık her şey eskiye göre daha iyi. Eskiden insanlar kısa ve tıknazdı, şimdi daha uzun ve zayıf" diyor.